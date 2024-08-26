Тюкавин о 0:1 с «Краснодаром»: «Были реваншистские настроения. К сожалению, не победили, «Динамо» не хватило реализации»

Константин Тюкавин сказал, что хотел взять у «Краснодара» реванш за прошлый год.

«Динамо» проиграло краснодарцам в 6-м туре Мир (0:1) – с тем же счетом, что и в 30-м туре прошлого чемпионата. Тогда динамовцам достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионами.

«Реализации не хватило для хорошего результата. Была нормальная игра, боевая, были моменты, жаль, не забили. Не знаю, как у ребят, у меня были реваншистские настроения, хотел выиграть, к сожалению, не победили. Не считаю, что « » тянул время.

Для « » хороший старт. Нужно улучшить игру в атаке и взаимодействие, принимать более правильные решения. Из положительного лучше стали играть в обороне. Не знаю, с чем связано, вам судить», – сказал форвард московского клуба.