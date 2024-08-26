Тюкавин о 0:1 с «Краснодаром»: «Были реваншистские настроения. К сожалению, не победили, «Динамо» не хватило реализации»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар ТАСС Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин сказал, что хотел взять у «Краснодара» реванш за прошлый год.

«Динамо» проиграло краснодарцам в 6-м туре Мир РПЛ (0:1) – с тем же счетом, что и в 30-м туре прошлого чемпионата. Тогда динамовцам достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионами. 

«Реализации не хватило для хорошего результата. Была нормальная игра, боевая, были моменты, жаль, не забили. Не знаю, как у ребят, у меня были реваншистские настроения, хотел выиграть, к сожалению, не победили. Не считаю, что «Краснодар» тянул время.

Для «Динамо» хороший старт. Нужно улучшить игру в атаке и взаимодействие, принимать более правильные решения. Из положительного лучше стали играть в обороне. Не знаю, с чем связано, вам судить», – сказал форвард московского клуба. 

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9 комментариев
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ну Краснодару тоже реализации не хватало, Кордоба все моменты запарывал
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Почему он не знает, какие настроения были у ребят? Они что, в команде не общаются?
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Вот сам и не смог забить от своего реваншисткого настроя, нужно быть более хладнокровным для реализации моментов ...
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А если бы Краснодар, реализовал все свои моменты?
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Ответ ОЛЛС1911
Почему он не знает, какие настроения были у ребят? Они что, в команде не общаются?
Не всегда стоит выносить это из команды для прессы. Всё он знает
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