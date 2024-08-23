Степашин об отступных Тюкавина: «20 млн евро для иностранного клуба, предложений нет. Его «Зенит» хотел перекупить – это не секрет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин ТАСС деньги Константин Тюкавин Футбол

Сергей Степашин назвал сумму отступных за Константина Тюкавина.

В этом сезоне 22-летний форвард забил один мяч в пяти играх Мир РПЛ.

В прошлом чемпионате Константин Тюкавин отличился 15 раз в 30 встречах.

«[Предложений] от иностранцев нет. Его «Зенит» хотел перекупить – это уже не секрет.

У нас подписано с ним соглашение, опция 20 млн евро для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года.

Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим.

Сейчас таких предложений нет», – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

83 комментария
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Ответ riverman1980
А кому нужен Тюкавин в Европе? Если Паоку только.
Паок уже взял пенальтиста
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Для Зенита Тюкавин не продаётся
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А кому нужен Тюкавин в Европе? Если Паоку только.
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Ответ Shamarin
Сейчас надо сваливать из этого шестидесятилетнего безтрофейника. Хоть куда, засунув свои влажные фантазии о Реале, поглубже. Иначе в итоге закончит как Чалов.
А что, Чалов закончил?
Я что-то пропустил?
И подскажи, куда должен "свалить" Тюкавин, если его нигде не ждут?
+12
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+11
Ответ Dr. Heisenberg
Там Кьезу за 15 дают.
Так у Кьезы год контракта, огромная личка и еще большая медкарта.
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+9
Там Кьезу за 15 дают.
+11
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+9
При всем уважении к Косте, какие 20 миллионов?
+9
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Сомневаюсь что за него предложат даже 10.
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Ответ riverman1980
А кому нужен Тюкавин в Европе? Если Паоку только.
Ну слушайте, глупо так считать. Игрок молодой, характеристики показывает на взрослом уровне, лидер своей команды. Очевидно, что Динамо он перерос. Не думаю, что условный Эйбар сильнее Динамо, так что игрок уровня Тюкавина им очень нужен.
Другое дело, что Динамо ломит цену, Константин хочет хорошую жизнь, жена, агент, ребенок - и тут уже надо быть очень самоуверенным в себе, чтобы руководить ситуацией. И очевидно Тюкавин конечно ещё на такое не способен. В России вообще умение управлять своей жизнью, принимая риски, рубят с детства.
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Ответ Любитель шоколада
« Газпром налогами и дивидендами наполняет 1/10 федерального бюджета.» А я поражаюсь почему Зенит покупает и покупает себе игроков когда Газпром получает рекордные убытки и не платит дивиденды. Хорошо что позориться с «народным достоянием» Газпром перестал.
Я поражаюсь почему Газпром такие деньги тратит на зенит во время СВО,когда на эти средства можно было бы купить много чего для солдат
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Ответ riverman1980
А кому нужен Тюкавин в Европе? Если Паоку только.
А зачем вы принижаете Костю? 30 матчей 15+9 , если я не ошибаюсь. На мой взгляд это очень хороший результат.

Когда-то и про Головина говорили, что если бы не русский владелец, то он никому не сдался бы. Как итог - лучший игрок Монако прямо сейчас и команда года в Лиге, где есть ПСЖ
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ПАОК столько не заплатит. :-((
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Ответ Spartakus1984
Тут как бы радоваться нет смысла,падения доходов Газпрома,влияет на всю страну.
"Зенит" прежде всего игрушка Миллера.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Его игра по сравнению с прошлым сезоном резко ухудшилась, пропала стабильность. Только эпизодически показывает свой высокий уровень. Впечатление что Личка строит безликую силовую команду.
« безликую силовую команду»
Это не так.
Команда любая должна строиться от обороны.
Нормальный вратарь это уже полкоманды, надо напоминать, сколько очков мы отдали на последних минутах прошлого сезона?
С прф будет тяжело бороться, с учетом их липового юбилея, но если не запускать на последних минутах, брать свои очки, то почему нет?
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Ответ -ПАВ-
Правильно, к чему Тюкавину титулы? 🤣 маяковский счётчик тик-так... )))
вот интересно, когда зенит был на задворках российского и советского футбола до газпромовской эры, выиграв всего 5 турниров за 80 лет, ты также не уважал футболистов легенд клуба таких как Лев Бурчалкин, Михаил Бирюков, Георгий Вьюн, Борис Левин, Влвдимир Голубев, Павел Садырин, Василий Данилов, которые имея возможность уйти в более сильные клубы, фактически все свои карьеры посвятили ленинградскому футболу, так ничего и не выиграв?
к сожалению, с газпромовскими бабками, среди болельщиков, вот и появились такие глоры, как ты, которые свое самолюбие только чешут, а на клуб им плевать.
+3
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Ответ Василий Усов
Для Зенита Тюкавин не продаётся
Правильно, к чему Тюкавину титулы? 🤣 маяковский счётчик тик-так... )))
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Опоздали с продажей, можно расслабиться.
+3
0
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Нынешний сезон для него определяющим будет. Лучшего игрока прошлого сезона ему авансом дали. Сможет меньше думать о себе и больше прогрессировать - отлично, будем радоваться Тюкавину в Европе.
+4
-1
+3
Про перекупку Тюкавина Зенитом как-то верится с трудом (с). Здесь под каждой подобной новостью налетает рой то ли питерских, то ли ботов с утверждениями это всё фейки и вы всё врёте, Карпов алкаш, Динамо (Спартак, Локо, Краснодар) не конкурент и т.д.
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Ответ schwein
Я всегда поражаюсь этому. Газпром налогами и дивидендами наполняет 1/10 федерального бюджета. А они радуются, что у Зенита меньше денег будет.
« Газпром налогами и дивидендами наполняет 1/10 федерального бюджета.»

А я поражаюсь почему Зенит покупает и покупает себе игроков когда Газпром получает рекордные убытки и не платит дивиденды.

Хорошо что позориться с «народным достоянием» Газпром перестал.
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Ответ schwein
Мне интересно, а вы хоть раз читали положение о лицензировании клубов РФС? Ну так, хоть чуть чуть. Просто вам для справки, Зенит по этому положению отчитывается за себя и все дочерние компании. В том числе концессионер стадиона, БК Зенит (!!!), Радио Зенит (!!!), магазины с атрибутикой и еще того глядишь волейбольный клуб. Это к слову про 13 млрд.
За дочерние компании и прочие магазины с радио отчитывается Газпром. Зенит к этим приложениям каким боком?
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Ответ kapitan.vorobey
А что, Чалов закончил? Я что-то пропустил? И подскажи, куда должен "свалить" Тюкавин, если его нигде не ждут?
Тюкавин моложе и перспективнее. Но спроса, правда, нет
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Ответ Spartakus1984
Тут как бы радоваться нет смысла,падения доходов Газпрома,влияет на всю страну.
Меня вот поражает наглость питерцев. Значит Газпром который платит за транзит Украине хороший и это делать можно и правильно а Лукойл который ничего не продает на Украину якобы плохой. Но по мнению питерцев все как раз наоборот.
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Ответ Spartakus1984
Тут как бы радоваться нет смысла,падения доходов Газпрома,влияет на всю страну.
Вот, вот... Прежде думай о Родине, а потом о "Зените".
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Ответ Marcus-light
Ну слушайте, глупо так считать. Игрок молодой, характеристики показывает на взрослом уровне, лидер своей команды. Очевидно, что Динамо он перерос. Не думаю, что условный Эйбар сильнее Динамо, так что игрок уровня Тюкавина им очень нужен. Другое дело, что Динамо ломит цену, Константин хочет хорошую жизнь, жена, агент, ребенок - и тут уже надо быть очень самоуверенным в себе, чтобы руководить ситуацией. И очевидно Тюкавин конечно ещё на такое не способен. В России вообще умение управлять своей жизнью, принимая риски, рубят с детства.
Сравни с статистикой Романа Павлюченко и подумай настолько он хорош или нет? Если мы говорим о нормальном- перспективным то это не меньше чем по 10 годов за сезон в чемпе, если заедем игрока то это больше 10 и борьба в каждом сезоне за лучшего снайпера. Даже в нынешней ситуации ну не как он не может 20 млн. Учитывая что он ещё и за получает не маленькую т. Е клуб который отдаст за него 20 должен ещё минимум всё 40 заложить с комиссиими.
По сравнению с другими нашими он сейчас выделяется, но не более.
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Ответ schwein
Я всегда поражаюсь этому. Газпром налогами и дивидендами наполняет 1/10 федерального бюджета. А они радуются, что у Зенита меньше денег будет.
Меньше денег у Зенита - больше наполнение бюджета, да и про старичков и старушек, вложивших свои кровные в акции Газпрома не надо забывать. За прошлый год Газпром их прокатил с дивидендами.
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Его игра по сравнению с прошлым сезоном резко ухудшилась, пропала стабильность. Только эпизодически показывает свой высокий уровень. Впечатление что Личка строит безликую силовую команду.
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Ответ fatov65@mail.ru
Очки посчитайте за первый и второй круг. Если,конечно,достаточно образования для этого
Кстати да)
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Ответ Shamarin
А титул динамо, полученный за 15 игр в первом круге 1976 года не липовый? Да и Факел, вас недавно хорошо со столетием поздравил 0:2
Очки посчитайте за первый и второй круг. Если,конечно,достаточно образования для этого
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Ответ Spartakus1984
Тут как бы радоваться нет смысла,падения доходов Газпрома,влияет на всю страну.
Но поражает почему Зенит покупает и покупает себе игроков когда Газпром получает рекордные убытки и не платит дивиденды.

Если бы «Шальке» не прекратил по своей инициативе сотрудничество думаю Газпром до сих пор продолжил их спонсировать.
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