Степашин об отступных Тюкавина: «20 млн евро для иностранного клуба, предложений нет. Его «Зенит» хотел перекупить – это не секрет»
Сергей Степашин назвал сумму отступных за Константина Тюкавина.
В этом сезоне 22-летний форвард забил один мяч в пяти играх Мир РПЛ.
В прошлом чемпионате Константин Тюкавин отличился 15 раз в 30 встречах.
«[Предложений] от иностранцев нет. Его «Зенит» хотел перекупить – это уже не секрет.
У нас подписано с ним соглашение, опция 20 млн евро для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года.
Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим.
Сейчас таких предложений нет», – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.
Я что-то пропустил?
И подскажи, куда должен "свалить" Тюкавин, если его нигде не ждут?
Другое дело, что Динамо ломит цену, Константин хочет хорошую жизнь, жена, агент, ребенок - и тут уже надо быть очень самоуверенным в себе, чтобы руководить ситуацией. И очевидно Тюкавин конечно ещё на такое не способен. В России вообще умение управлять своей жизнью, принимая риски, рубят с детства.
Когда-то и про Головина говорили, что если бы не русский владелец, то он никому не сдался бы. Как итог - лучший игрок Монако прямо сейчас и команда года в Лиге, где есть ПСЖ
Это не так.
Команда любая должна строиться от обороны.
Нормальный вратарь это уже полкоманды, надо напоминать, сколько очков мы отдали на последних минутах прошлого сезона?
С прф будет тяжело бороться, с учетом их липового юбилея, но если не запускать на последних минутах, брать свои очки, то почему нет?
к сожалению, с газпромовскими бабками, среди болельщиков, вот и появились такие глоры, как ты, которые свое самолюбие только чешут, а на клуб им плевать.
А я поражаюсь почему Зенит покупает и покупает себе игроков когда Газпром получает рекордные убытки и не платит дивиденды.
Хорошо что позориться с «народным достоянием» Газпром перестал.
По сравнению с другими нашими он сейчас выделяется, но не более.
Если бы «Шальке» не прекратил по своей инициативе сотрудничество думаю Газпром до сих пор продолжил их спонсировать.