Сергей Степашин назвал сумму отступных за Константина Тюкавина.

В этом сезоне 22-летний форвард забил один мяч в пяти играх Мир .

В прошлом чемпионате отличился 15 раз в 30 встречах.

«[Предложений] от иностранцев нет. Его « » хотел перекупить – это уже не секрет.

У нас подписано с ним соглашение, опция 20 млн евро для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года.

Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим.

Сейчас таких предложений нет», – сказал член совета директоров « » .