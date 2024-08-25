Тюкавин о пенальти на Лаксальте в игре с «Краснодаром»: «Судья не свистнул – значит, не было»
Константин Тюкавин оценил эпизод с падением Диего Лаксальта в штрафной «быков».
На 87‑й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1) защитник бело-голубых Диего Лаксальт оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной «быков».
Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод.
– Не хватило реализации. Нормальная игра, были моменты. Лучше стали играть в обороне. Хороший старт для «Динамо» в чемпионате.
– Был ли пенальти на Лаксальте?
– Судья не свистнул, значит, его не было.
– Как вам соперники сборной России – Вьетнам и Таиланд?
– Хорошие соперники, – сказал нападающий «Динамо».