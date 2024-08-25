Тюкавин о пенальти на Лаксальте в игре с «Краснодаром»: «Судья не свистнул – значит, не было»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Диего Лаксальт Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин оценил эпизод с падением Диего Лаксальта в штрафной «быков».

На 87‑й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1) защитник бело-голубых Диего Лаксальт оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной «быков».

Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод.

– Не хватило реализации. Нормальная игра, были моменты. Лучше стали играть в обороне. Хороший старт для «Динамо» в чемпионате.

– Был ли пенальти на Лаксальте?

– Судья не свистнул, значит, его не было.

– Как вам соперники сборной России – Вьетнам и Таиланд?

– Хорошие соперники, – сказал нападающий «Динамо».

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7 комментариев
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Тюкавин мужчина!
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Вот это молодец. Мужик!
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Ну очень дипломатично. Тюкавину ещё играть и играть.
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А там было
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За такой ответ его зауважают с обеих сторон, да и судьи одобрят даже если не правы. Не надо ныть как Лаксальт после матча, поздно кулаками махать, драка проиграна, в упор не забивали железные моменты а виновато у них пенальти
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Ответ azserg@mail.ru
Тюкавин мужчина!
Осталось начать забивать.
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Ответ Владимр Баранов
Осталось начать забивать.
Если забивать, то футболист, нападающий. Это другое.
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