Тюкавин о пенальти на Лаксальте в игре с «Краснодаром»: «Судья не свистнул – значит, не было»

Константин Тюкавин оценил эпизод с падением Диего Лаксальта в штрафной «быков».

На 87‑й минуте матча 6-го тура Мир между «Динамо» и « » (0:1) защитник бело-голубых оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной «быков».

Главный арбитр встречи не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод.

– Не хватило реализации. Нормальная игра, были моменты. Лучше стали играть в обороне. Хороший старт для «Динамо» в чемпионате.

– Был ли пенальти на Лаксальте?

– Судья не свистнул, значит, его не было.

– Как вам соперники сборной России – Вьетнам и Таиланд?

– Хорошие соперники, – сказал нападающий « ».