У Тюкавина 1 гол в 7 матчах сезона – форвард «Динамо» забил лишь «Акрону»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин показывает низкую результативность на старте сезона.

Форвард «Динамо» не смог отличиться в матче 6-го тура Мир РПЛ против «Краснодара» (0:1).

На счету Тюкавина 1 гол в 7 матчах текущего сезона – в ворота «Акрона» (2:0) в 3-м туре чемпионата России.

Прошлый сезон Константин завершил на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата с 15 голами.

Полную статистику россиянина можно увидеть здесь

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32 комментария
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не согласен. Выдал очередной шедевр на поле. Комментаторы, зрители, его агент просто ловили каждое его движение. Гений. Однозначно этим матчем добавил к своей трансферной стоимости. Судья не тот, не дал пенальти, чтобы исполнил тот, кто должен.
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Отсутствие конкуренции и желания партнеров помогать - вот вам и 1 гол за 7 матчей у Тюкавина.

Костя хоть и тащил Динамо в прошлом сезоне, но все-таки там игра была комадная. А здесь полный мрак, команда в разной степени готовности из-за турниров в предсезонках, да и у кого-то откровенно нет мотивации играть.

Лучше уж молодняку пока давать гонять, игра была не хуже, да и очки были.
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+14
Ответ PIT-BUL
А где же диванные эксперты которые сватали его в топ клуб? 🤣 Вам захаряна мало? Бездарь , паспортист.
реализация хромает, но в остальных аспектах в этом сезоне он ничего не потерял. видение поля, чувство мяча и умение бороться у него на высочайшем для рпл уровне
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+12
Ответ Один живой
не согласен. Выдал очередной шедевр на поле. Комментаторы, зрители, его агент просто ловили каждое его движение. Гений. Однозначно этим матчем добавил к своей трансферной стоимости. Судья не тот, не дал пенальти, чтобы исполнил тот, кто должен.
Ну выдал пас пяткой на 100% гол. А там уже Бителло накосячил
+14
-4
+10
Великолепно отыграл лучший игрок матча из полевых игроков
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+6
Ответ PIT-BUL
А где же диванные эксперты которые сватали его в топ клуб? 🤣 Вам захаряна мало? Бездарь , паспортист.
НЕ паспортиста мешка Кордобу мы видели только что
+8
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+5
У нас вечно воспитанник сыграет один сезон и он самый важный, самый талантливый, самый неприкасаемый и т.д. Короче все это нализывание, засыпание деньгами и прочее уже не одного перспективного от футбола отвадило. Неужели нельзя как-то более спокойно потдерживать молодёжь, поучились бы у Мадрида условного.
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Ответ a2wai
Отсутствие конкуренции и желания партнеров помогать - вот вам и 1 гол за 7 матчей у Тюкавина. Костя хоть и тащил Динамо в прошлом сезоне, но все-таки там игра была комадная. А здесь полный мрак, команда в разной степени готовности из-за турниров в предсезонках, да и у кого-то откровенно нет мотивации играть. Лучше уж молодняку пока давать гонять, игра была не хуже, да и очки были.
Полный мрак? Два поражения, одно из которых от зенита, это мрак? С быками как минимум равная игра, пенальти, на мой предвзятый взгляд 100%
+8
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Как раз в стиле Зенита, да
+6
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+4
зачем ему бегать и стараться если государственный ВТБ уже навалил ему 3,5+ ляма только чтобы не забрал ФК Зенит? Жизнь удалась
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Тюкавин говорил же, то составит конкуренцию Глушенкову. На этой неделе уровень полезности одинаковый, хотя один не играет
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ну сегодня он хорошо сыграл и сам моменты себе создавал и голевые раздавал- то, что с них не забили это уже другой вопрос,особенно пяткой Бителло когда один в один вывел
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Ответ Dmitry Gaidar
У Динамо как небыло амбиций так и нет Такое чувство что нет премиальных за голы и результативные действия либо они мизерные ! В нынешнее время на победу просто за зарплату никто не будет пахать это факт! Если присмотреться то видно где хорошо платят это Зенит Спартак и Краснодар! Лично моё мнение!
Причём здесь платят и не платят … ?! В динаме просто играть не умеют, некоторые матчи случайно выиграют, а как коснётся встретиться с сильными клубами, то они сразу в штаны делают. Это называется — середняки РПЛ.
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Да вся команда какая то деревянная стала. Что там тренирует этот Личка?
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А где же диванные эксперты которые сватали его в топ клуб? 🤣 Вам захаряна мало? Бездарь , паспортист.
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Ответ kiper88
Тюкавин говорил же, то составит конкуренцию Глушенкову. На этой неделе уровень полезности одинаковый, хотя один не играет
так не соврал же
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Ответ Dmitry Gaidar
У Динамо как небыло амбиций так и нет Такое чувство что нет премиальных за голы и результативные действия либо они мизерные ! В нынешнее время на победу просто за зарплату никто не будет пахать это факт! Если присмотреться то видно где хорошо платят это Зенит Спартак и Краснодар! Лично моё мнение!
Причём здесь платят и не платят … ?! В динаме просто играть не умеют, некоторые матчи случайно выиграют, а как коснётся встретиться с сильными клубами, то они сразу в штаны делают. Это называется — середняки РПЛ.
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Тюкавин Спартаку = Д - Доминация!
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Ответ юра георгиевский
Причём здесь платят и не платят … ?! В динаме просто играть не умеют, некоторые матчи случайно выиграют, а как коснётся встретиться с сильными клубами, то они сразу в штаны делают. Это называется — середняки РПЛ.
не скажи
когда доплачивают хорошие гонорары то себя жалеть не станешь!
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Ответ Один живой
не согласен. Выдал очередной шедевр на поле. Комментаторы, зрители, его агент просто ловили каждое его движение. Гений. Однозначно этим матчем добавил к своей трансферной стоимости. Судья не тот, не дал пенальти, чтобы исполнил тот, кто должен.
Не согласен что он забил один гол в семи матчах?
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как Генич сегодня от каждого касания этого гения в восторгах изливался, а он так и не забил. ну как же так, он ведь гений
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У Динамо как небыло амбиций так и нет
Такое чувство что нет премиальных за голы и результативные действия либо они мизерные !
В нынешнее время на победу просто за зарплату никто не будет пахать это факт!
Если присмотреться то видно где хорошо платят это Зенит Спартак и Краснодар!
Лично моё мнение!
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Топчик с неумным лицом!
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Комментарий удален модератором
Акрон сильная команда
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В голосовании "лучший игрок сезона", эксперты и тренеры выберут его)))
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