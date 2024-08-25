У Тюкавина 1 гол в 7 матчах сезона – форвард «Динамо» забил лишь «Акрону»
Константин Тюкавин показывает низкую результативность на старте сезона.
Форвард «Динамо» не смог отличиться в матче 6-го тура Мир РПЛ против «Краснодара» (0:1).
На счету Тюкавина 1 гол в 7 матчах текущего сезона – в ворота «Акрона» (2:0) в 3-м туре чемпионата России.
Прошлый сезон Константин завершил на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата с 15 голами.
Полную статистику россиянина можно увидеть здесь.
Костя хоть и тащил Динамо в прошлом сезоне, но все-таки там игра была комадная. А здесь полный мрак, команда в разной степени готовности из-за турниров в предсезонках, да и у кого-то откровенно нет мотивации играть.
Лучше уж молодняку пока давать гонять, игра была не хуже, да и очки были.
когда доплачивают хорошие гонорары то себя жалеть не станешь!
Такое чувство что нет премиальных за голы и результативные действия либо они мизерные !
В нынешнее время на победу просто за зарплату никто не будет пахать это факт!
Если присмотреться то видно где хорошо платят это Зенит Спартак и Краснодар!
Лично моё мнение!