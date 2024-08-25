У Тюкавина 1 гол в 7 матчах сезона – форвард «Динамо» забил лишь «Акрону»

Константин Тюкавин показывает низкую результативность на старте сезона.

Форвард « » не смог отличиться в матче 6-го тура Мир против « » (0:1).

На счету 1 гол в 7 матчах текущего сезона – в ворота «Акрона» (2:0) в 3-м туре чемпионата России.

Прошлый сезон Константин завершил на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата с 15 голами.

Полную статистику россиянина можно увидеть здесь.