Булыкин о 1-м месте «Локо» в РПЛ: «Заслуга и пример того, что можно добиваться результатов со своими игроками. Московские команды еще поборются с «Зенитом» – даже «Спартак»
Дмитрий Булыкин связал результаты «Локомотива» с доверием к российским игрокам.
После победы над «Ростовом» (3:2) в 6-м туре Мир РПЛ железнодорожники набрали 15 очков и возглавили турнирную таблиц, опередив «Зенит».
– Конечно, я рад за «Локомотив». В первую очередь, потому что это близкая мне команда, во вторую – потому что тренер доверяет российским футболистам. В составе играет много молодых россиян, это может не радовать.
Лидерство команды – заслуга и пример того, что можно играть своими футболистами и добиваться хороших результатов.
– Неужели «Локомотив» тоже навяжет «Зениту» конкуренцию?
– Все московские клубы составят конкуренцию «Зениту». Даже «Спартак». Конечно, я смотрел сегодня матч между «Краснодаром» и «Динамо», но футбол не супер. Очень много ошибок, много брака. Борьба и суета были на хорошем. Так что за счет желания и движения все эти команды могут конкурировать с «Зенитом»
Мы видели, что «Химки» тоже могут играть с «Зенитом». Так что я думаю, что все московские команды еще поборются за верхние строчки, – сказал экс-игрок сборной России.
А вот чемпионом станут сбг.
P.s:Новость невозможно читать нормально, снова не проверили перед тем,как опубликовать.
Типичный спортс.
Локомотив 4 место.
Спартак 5 место.
Это как раз таки ваше законное место.