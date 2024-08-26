Булыкин о 1-м месте «Локо» в РПЛ: «Заслуга и пример того, что можно добиваться результатов со своими игроками. Московские команды еще поборются с «Зенитом» – даже «Спартак»

Дмитрий Булыкин связал результаты «Локомотива» с доверием к российским игрокам.

После победы над «Ростовом» (3:2) в 6-м туре Мир РПЛ железнодорожники набрали 15 очков и возглавили турнирную таблиц, опередив « ».

– Конечно, я рад за « ». В первую очередь, потому что это близкая мне команда, во вторую – потому что тренер доверяет российским футболистам. В составе играет много молодых россиян, это может не радовать.

Лидерство команды – заслуга и пример того, что можно играть своими футболистами и добиваться хороших результатов.

– Неужели «Локомотив» тоже навяжет «Зениту» конкуренцию?

– Все московские клубы составят конкуренцию «Зениту». Даже « ». Конечно, я смотрел сегодня матч между « » и « », но футбол не супер. Очень много ошибок, много брака. Борьба и суета были на хорошем. Так что за счет желания и движения все эти команды могут конкурировать с «Зенитом»

Мы видели, что «Химки» тоже могут играть с «Зенитом». Так что я думаю, что все московские команды еще поборются за верхние строчки, – сказал экс-игрок сборной России.

«Локо» – лидер РПЛ! Благодаря победной серии