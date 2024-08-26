Булыкин о 1-м месте «Локо» в РПЛ: «Заслуга и пример того, что можно добиваться результатов со своими игроками. Московские команды еще поборются с «Зенитом» – даже «Спартак»

Теги Спартак Локомотив Зенит Химки Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Дмитрий Булыкин связал результаты «Локомотива» с доверием к российским игрокам.

После победы над «Ростовом» (3:2) в 6-м туре Мир РПЛ железнодорожники набрали 15 очков и возглавили турнирную таблиц, опередив «Зенит».

– Конечно, я рад за «Локомотив». В первую очередь, потому что это близкая мне команда, во вторую – потому что тренер доверяет российским футболистам. В составе играет много молодых россиян, это может не радовать.

Лидерство команды – заслуга и пример того, что можно играть своими футболистами и добиваться хороших результатов.

– Неужели «Локомотив» тоже навяжет «Зениту» конкуренцию?

– Все московские клубы составят конкуренцию «Зениту». Даже «Спартак». Конечно, я смотрел сегодня матч между «Краснодаром» и «Динамо», но футбол не супер. Очень много ошибок, много брака. Борьба и суета были на хорошем. Так что за счет желания и движения все эти команды могут конкурировать с «Зенитом»

 Мы видели, что «Химки» тоже могут играть с «Зенитом». Так что я думаю, что все московские команды еще поборются за верхние строчки, – сказал экс-игрок сборной России.

«Локо» – лидер РПЛ! Благодаря победной серии

Материалы по теме

69 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даже Спартак🤣
+71
-11
+60
А ничего что благодаря Спартаку Локо на первом…?!
+48
-10
+38
Ответ Дух 7партака
Думаешь это надолго?))
Думаю Спартак оторвется от ЦСКА еще дальше.
+27
-7
+20
Ответ Валерий Самсонов
А ничего что благодаря Спартаку Локо на первом…?!
Не знал, что Спартак сыграл хорошую игру ради лидерства Локо. Думал для себя стараются. Ну что сказать? Спасибо что ли ))
+28
-9
+19
За верхние строчки московские клубы поборятся, спору нет.
А вот чемпионом станут сбг.
P.s:Новость невозможно читать нормально, снова не проверили перед тем,как опубликовать.
Типичный спортс.
+24
-9
+15
Даже Спартак?) Так он смотрится по игре и составу так то главным конкурентом зенита, на данный момент. У Локо не хватит глубины состава и по настоящему топовых игроков, динамо плюшевое, цска донный. В итоге Спартак с Барко и Угальде смотрится куда опаснее)
+17
-6
+11
Простите, а какие результаты? 6 туров сыграли. Рановато про результаты то..
+9
0
+9
Заслуга первого места на данный момент ни локо а химок и Спартака которые сыграли вничью с зенитом идущим первым,думается локомотив больше тура там не продержится,еще ни с кем толком из достойных соперников не встречались возможно за попадание в топ5 поборются это их максимум
+11
-4
+7
Ответ Валерий Самсонов
А ничего что благодаря Спартаку Локо на первом…?!
Спасибо спартаку за 15 набранных очков Локомотивом.
+6
0
+6
Забавная приставка "Даже"
+8
-2
+6
Вчера мы видели Динамо как бороться за чемпионмтво. Хороший результат.
+6
-1
+5
Ответ Денис Уколов
Даже Спартак?) Так он смотрится по игре и составу так то главным конкурентом зенита, на данный момент. У Локо не хватит глубины состава и по настоящему топовых игроков, динамо плюшевое, цска донный. В итоге Спартак с Барко и Угальде смотрится куда опаснее)
Я бы сказал, если судить чисто по конкретной игре, то скорее Зенит конурент Спартака, а не наоборот.
+7
-3
+4
Ответ sd4fmwrvz8
Заслуга первого места на данный момент ни локо а химок и Спартака которые сыграли вничью с зенитом идущим первым,думается локомотив больше тура там не продержится,еще ни с кем толком из достойных соперников не встречались возможно за попадание в топ5 поборются это их максимум
С чего это вдруг Динамо, ЦСКА и Ростов не достойные команды? Я еще посмотрю на ваши результаты с этими командами.
+7
-3
+4
даже цска который ниже Спартака в таблице...бгггг
+14
-10
+4
Ответ Kos Iniesta
Даже? Смех. Локомотив отскочит на своё законное 5 место.
Турнирная таблица по по окончанию сезона 2023-2024:
Локомотив 4 место.
Спартак 5 место.

Это как раз таки ваше законное место.
+7
-4
+3
Ответ Михаил Блинов
Так как бы уже 1/5 чемпионата прошла. Уже можно делать выводы. И эти выводы удручающее для Зенита.
и эти выводы удручающее для Зенита ты серьёзно в чём читать смешно выводы такие что все дружно как обычно московские клубы по факту будут у Зенита сам знаешь или подсказать
+2
0
+2
Ответ Сергей Алексеевич_1116280568
Ого, даже Спартак. Неожиданно конечно. Я хоть и болел Локо, ну больше всего рассчитываю на чемпионство Динамо Мск
Динамо в России всегда было хуже Локо
+5
-3
+2
бразильцы Зенита явно потеряли мотивацию - то ли надоело, то ли бабло уже не то, что раньше....Миллера поприжали, уже не кидается премиальными....а к халяве быстро привыкаешь....
+2
0
+2
Ответ Shumi-jr
У Локомотива
у того самого Кадруса...
+1
0
+1
Ответ Дух 7партака
Думаешь это надолго?))
Ник смешной,сразу видны твои комплексы.
+7
-6
+1
Ответ Невский баклан
Динамо в России всегда было хуже Локо
ну не в прошлом году
+1
0
+1
Локо молодцы! Видна работа тренера Галактионова, не скулит как физруки, что некем играть, а молча делает свою работу.
+1
0
+1
Ответ Михаил Блинов
Мы уже увидели как Зенит играл со Спартаком и Химками. Отсутствие мысли и игры и сразу жалобы на судейство начались у Зенита.
по судейству уже сказали почти все команды Ростову тоже не очень понравились вопросы есть а остальное 30 туров в чемпионате и по факту всё будет хорошо для Зенита а тебе как обычно ну понел
+1
0
+1
ну все ,кочегары чемпионы,эксперты подъехали,заканчиваем чемпионат?
+2
-1
+1
Ответ Shumi-jr
Полностью отдает инициативу и надеется на контратаки ? Тяжело ему будет с такой игрой против второй половины таблицы, где так не получится и придется в контроль мяча
Каждая команда играет икк как могут играть футболисты. Лишь физруки типа Карпина пытаются строить МС из ростовских дуболомов.
+1
0
+1
Ответ Михаил Блинов
А где может быть провал если команда забивает уже 22 игры подряд?
Хорошо когда всё хорошо, имелось ввиду на длинной дистанции и в последующих турах в плане стабильности)
0
0
0
Ответ Kos Iniesta
Даже? Смех. Локомотив отскочит на своё законное 5 место.
there is no law. какой закон то?
0
0
0
Ответ Эвициавун)
Лантратов сегодня пустил в ближний.
Рикошет был от защитника.
0
0
0
Ответ Эвициавун)
Четыре очка, потерянных Зенитом с Химками и даже со Спартаком и не назначенный пенальти в ворота Локо, в игре с Ростовом, вот , пока, причины лидерства железнодорожников. Да и не играли пока ни с кем существенным, хотя, игра смотрится.
Там все эксперты сказали, что пенальти не было, так как удар шел после удара мимо ворот.
0
0
0
Ответ Shumi-jr
Полностью отдает инициативу и надеется на контратаки ? Тяжело ему будет с такой игрой против второй половины таблицы, где так не получится и придется в контроль мяча
Локо уже сыграл против Акрона, Ахмата. Обоих вынес.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий