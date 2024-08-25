«Локомотив» набрал 15 очков в 6 турах РПЛ и лидирует в лиге. Лучше стартовали только в чемпионском сезоне-2002 – тогда было 16 баллов

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» вышел на первое место в Мир РПЛ после 6 туров.

Команда под руководством Михаила Галактионова обыграла «Ростов» (3:2) в матче 6-го тура Мир РПЛ

Таким образом, «Локомотив» набрал 15 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В последний раз железнодорожники стартовали лучше в сезоне-2002, тогда клуб набрал 16 очков в 6 турах. В том сезоне «Локомотив» впервые стал чемпионом России.

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22 комментария
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Батраков - восходящая звезда
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Поздравляем! Заслуженно на первом месте сегодня!
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Так держать 💪
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Это все хорошо, но руководство так и не привезло усиления Галактионову, которое он просил. У команды осталось лишь два центральных защитника+молодой и сырой Погостнов, и еще нет замены 19-летнему Батракову. Сарвели, Сулейманов и Тимофеев - это не те ребята, с которыми можно бороться за первое место, при всем уважении. А руководство Локо махает на все рукой, мол и так пойдет. Где защитник и АПЗ?
Ресурсов может не хватить и молодежь надорвется тащить
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Локо — красавцы! 3 легионера+травмированный Фасон. Без трансферов, с одними россиянами, заслуженно на 1 месте
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У Локо коротковата скамейка, одним составом длинную дистанцию пройти практически невозможно. А на усиления нужны приличные деньги, найдëт ли их руководство - большой вопрос.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Ну формально, Митай и Салтыков на банке сидят - значит есть ещё ресурсы)
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Ответ Roman
Это все хорошо, но руководство так и не привезло усиления Галактионову, которое он просил. У команды осталось лишь два центральных защитника+молодой и сырой Погостнов, и еще нет замены 19-летнему Батракову. Сарвели, Сулейманов и Тимофеев - это не те ребята, с которыми можно бороться за первое место, при всем уважении. А руководство Локо махает на все рукой, мол и так пойдет. Где защитник и АПЗ? Ресурсов может не хватить и молодежь надорвется тащить
Не может не хватить, а точно не хватит. Если усиления не будет.
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Ответ Andrew Kiev
Интересно, а Тикнизян и Сарвели - легионеры?🤔
Все мы немножко легионеры, о Римской империи то думать надо иногда
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Дзюба ушел и дела пошли в гору😄
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Ответ Roman
Это все хорошо, но руководство так и не привезло усиления Галактионову, которое он просил. У команды осталось лишь два центральных защитника+молодой и сырой Погостнов, и еще нет замены 19-летнему Батракову. Сарвели, Сулейманов и Тимофеев - это не те ребята, с которыми можно бороться за первое место, при всем уважении. А руководство Локо махает на все рукой, мол и так пойдет. Где защитник и АПЗ? Ресурсов может не хватить и молодежь надорвется тащить
Еще не вечер.
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Только бы не сглазить…..🔥
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
У Локо коротковата скамейка, одним составом длинную дистанцию пройти практически невозможно. А на усиления нужны приличные деньги, найдëт ли их руководство - большой вопрос.
ЦСКА времен Газаева смог и наши смогут!)
+4
-2
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
У Локо коротковата скамейка, одним составом длинную дистанцию пройти практически невозможно. А на усиления нужны приличные деньги, найдëт ли их руководство - большой вопрос.
А без нытья никак? Локо, который многие хоронили, пока очень прилично смотрится. Игра радует глаз.
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если честно не знаю зачем Локо нападающий да нужен центральный защитник морозов ну слишком уж много ошибаеться наверно я бы взял правого защитника еще по мне так ненахов не очень надежен постоянно его возят. Цз это конечно приоритет наверно. Ну и наверно полузащитник нужен для создание атак. Пока что Локо лучший. И это факт великолепный отрезок
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Многие думали что они ослабнут, а они красавцы!
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Ответ andrew.p
Комментарий удален пользователем
Ванга?
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Ответ Andrew Kiev
Еврокубков нет, поэтому должно хватить…. Кубок сольём
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Зенит уже готовит деньги на Батракова.
Болельщики Зенита готовятся минусовать этот комментарий.
Батраков готовится к следующему матчу.
+6
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