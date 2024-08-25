«Локомотив» набрал 15 очков в 6 турах РПЛ и лидирует в лиге. Лучше стартовали только в чемпионском сезоне-2002 – тогда было 16 баллов
«Локомотив» вышел на первое место в Мир РПЛ после 6 туров.
Команда под руководством Михаила Галактионова обыграла «Ростов» (3:2) в матче 6-го тура Мир РПЛ.
Таким образом, «Локомотив» набрал 15 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.
В последний раз железнодорожники стартовали лучше в сезоне-2002, тогда клуб набрал 16 очков в 6 турах. В том сезоне «Локомотив» впервые стал чемпионом России.
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