«Локомотив» набрал 15 очков в 6 турах РПЛ и лидирует в лиге. Лучше стартовали только в чемпионском сезоне-2002 – тогда было 16 баллов

«Локомотив» вышел на первое место в Мир РПЛ после 6 туров.

Команда под руководством обыграла « » (3:2) в матче 6-го тура Мир .

Таким образом, « » набрал 15 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В последний раз железнодорожники стартовали лучше в сезоне-2002, тогда клуб набрал 16 очков в 6 турах. В том сезоне «Локомотив» впервые стал чемпионом России.