«Локо» – лидер РПЛ! Благодаря победной серии

У Батракова гол и ассист.

«Локомотив» – новый лидер РПЛ: обыграли «Ростов» (3:2), вышли на чистое первое место!

Неожиданно, да?

Батраков – герой. Гол + шикарный пас на Самошникова

«Локо» повел на 10-й минуте: Алексей Батраков выхватил мяч и прошел до штрафной – точно ударил в нижний уголок, не дотянулся вратарь Даниил Одоевский.

Через три минуты «Ростов» ответил голом Роналдо, только вот Батраков не думал останавливаться.

На 37-й минуте Алексей организовал гол Ильи Самошникова: заметил рывок и вырезал точный пас в ноги Илье, партнер выцепил мяч и точно пробил в дальний угол.

У 19-летнего Батракова теперь три гола и пять ассистов за шесть игр РПЛ – до Максима Глушенкова по голам еще далековато (у него семь), но по сумме результативных действий Алексей сейчас сравнялся, у обоих восемь.

Третий гол «Локо» пришел на восьмой секунде второго тайма: Дмитрий Баринов из центрального круга вырезал пас на Дмитрия Воробьева, форвард вышел один на один и покатил Наиру Тикнизяну на пустые. Насладитесь !

Ближе к концу Илье Лантратову пришлось включать красоту своих сэйвов, чтобы сохранить преимущество в два мяча и относительно спокойную концовку. И хоть «Ростов» забил второй мяч, дубль сделал Роналдо, большего не успели – окончательным счет стал на 96-й минуте при шести добавленных.

Грандиозный розыгрыш с центра принес победу.

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«Локо» неостановим: 6 побед подряд, четыре – в РПЛ. В лиге 15 голов за 6 туров

«Локомотив» набрал ход – выиграли шесть матчей подряд всего и четыре в РПЛ. Вот путь, который привел команду на первое место в чемпионате.

✅ 3:2 – с «Акроном»;

❌ 1:3 – с московским «Динамо»;

✅ 5:0 – с «Ахматом»;

✅ 2:0 – с «Динамо» Махачкала;

✅ 1:0 – с ЦСКА, самая тяжелая победа сезона;

✅ 3:2 – с «Ростовом».

Еще у «Локо» две победы в Кубке России: над «Ростовом» (1:0) и «Оренбургом» (3:2).

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«Локо» – лидер. Играть с «Зенитом» только через два месяца

«Зенит» потерял очки сначала с «Химками», а потом и со «Спартаком». «Локомотив» воспользовался шансом и теперь единолично первый.

Дальше у «Локо» – домашний матч с «Химками» в Кубке России. Потом примут «Краснодар», сыграют с «Оренбургом» в гостях. В конце сентября – выезд к «Пари НН» и матч со «Спартаком» дома. «Локо» предстоит тяжелый отрезок.

Важнейшний матч в гостях с «Зенитом» – 27 октября, еще не очень скоро.

Удержат лидерство?

Фото: ФК «Локомотив»