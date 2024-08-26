«Локо» – лидер РПЛ! Благодаря победной серии
У Батракова гол и ассист.
«Локомотив» – новый лидер РПЛ: обыграли «Ростов» (3:2), вышли на чистое первое место!
Неожиданно, да?
Батраков – герой. Гол + шикарный пас на Самошникова
«Локо» повел на 10-й минуте: Алексей Батраков выхватил мяч и прошел до штрафной – точно ударил в нижний уголок, не дотянулся вратарь Даниил Одоевский.
Через три минуты «Ростов» ответил голом Роналдо, только вот Батраков не думал останавливаться.
На 37-й минуте Алексей организовал гол Ильи Самошникова: заметил рывок и вырезал точный пас в ноги Илье, партнер выцепил мяч и точно пробил в дальний угол.
У 19-летнего Батракова теперь три гола и пять ассистов за шесть игр РПЛ – до Максима Глушенкова по голам еще далековато (у него семь), но по сумме результативных действий Алексей сейчас сравнялся, у обоих восемь.
Третий гол «Локо» пришел на восьмой секунде второго тайма: Дмитрий Баринов из центрального круга вырезал пас на Дмитрия Воробьева, форвард вышел один на один и покатил Наиру Тикнизяну на пустые. Насладитесь!
Ближе к концу Илье Лантратову пришлось включать красоту своих сэйвов, чтобы сохранить преимущество в два мяча и относительно спокойную концовку. И хоть «Ростов» забил второй мяч, дубль сделал Роналдо, большего не успели – окончательным счет стал на 96-й минуте при шести добавленных.
Грандиозный розыгрыш с центра принес победу.
Батраков рвет сезон в фэнтези. Рост популярности – безумный 📈
«Локо» неостановим: 6 побед подряд, четыре – в РПЛ. В лиге 15 голов за 6 туров
«Локомотив» набрал ход – выиграли шесть матчей подряд всего и четыре в РПЛ. Вот путь, который привел команду на первое место в чемпионате.
✅ 3:2 – с «Акроном»;
❌ 1:3 – с московским «Динамо»;
✅ 5:0 – с «Ахматом»;
✅ 2:0 – с «Динамо» Махачкала;
✅ 1:0 – с ЦСКА, самая тяжелая победа сезона;
✅ 3:2 – с «Ростовом».
Еще у «Локо» две победы в Кубке России: над «Ростовом» (1:0) и «Оренбургом» (3:2).
«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти
«Локо» – лидер. Играть с «Зенитом» только через два месяца
«Зенит» потерял очки сначала с «Химками», а потом и со «Спартаком». «Локомотив» воспользовался шансом и теперь единолично первый.
Дальше у «Локо» – домашний матч с «Химками» в Кубке России. Потом примут «Краснодар», сыграют с «Оренбургом» в гостях. В конце сентября – выезд к «Пари НН» и матч со «Спартаком» дома. «Локо» предстоит тяжелый отрезок.
Важнейшний матч в гостях с «Зенитом» – 27 октября, еще не очень скоро.
Удержат лидерство?
Фото: ФК «Локомотив»
Батраков - топ, я испытывал сегодня наслаждение, наблюдая его игру. Самошников тоже прекрасно отыграл. Не могу не отметить, что в этом сезоне не дотягивает до себя же прошлого сезона Карпукас.
P.S. Карпин как обычно прекрасен - "Играть будем или нет?"))
И приятно удивляет! Тренерский штаб - мое почтение. 🎩
Батракову не зазвездиться и без травм - тогда потеря Глушенкова будет забыта быстрее.
Зацепил кусок трансляции на Матче и там сказали, что с момента назначения Галактионова Локо набрал 100 очков, это лучший показатель. Сюда же можно добавить то, что Локо забил в 20-каком-то матче подряд.
Ну что эксперты, называвшие его весной физруком и требовавшие его увольнения, что с Эболой? Браво Михаил Михайлович, браво всем его помошникам! Молодой русский тренер растёт вместе с молодой русской командой. Ждём усиления в защиту.
А максимум было 7 воспитанников одновременно на поле)))
зенит может предложить только 7 копакабанцев)
Локо молодцы! Галактионов доказал, что он не физрук.
Вопрос - надо ли менять работу и такое начальство?)))
А так конечно все мы в шоке )))
Отлично, что играют россияне
У Глушенкова 8 по гол + пас
Что значит фраза «До Глушенкова ещё далековато»?