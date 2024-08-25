Галактионов о 3:2 с «Ростовом»: «От ребят прет страсть, самоотдача, я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют – все хорошо»
Михаил Галактионов оценил игру «Локомотива» против «Ростова» (3:2).
После шести туров железнодорожники набрали 15 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России.
– Что чувствуете, когда команда находится на первом месте?
– Если бы вы меня спросили в мае, это было бы более актуально. Есть игра, мы здраво стоим на ногах. Мы выиграли, набираем очки. Ребята крепнут, мы становимся более дисциплинированным. От ребят прет страсть, самоотдача. Им – честь и хвала. Без этого никуда.
Я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют – все хорошо. Это только начало. Мы понимаем свои плюсы и минусы. Двигаемся поэтапно, готовимся к игре на Кубок.
Самое главное – это стилистика игры, которую мы диктуем. Мы скоростная команда. Наши игроки позволяют владеть этим компонентом. Страсть – плюс к нашей огромной ежедневной работе.
Работаем над выходами к воротам в атаке. Такие моменты есть. Сегодня мы забили прекрасные голы, ребята не жадничают, отдают друг другу, – сказал главный тренер «Локомотива».
Я поражаюсь однобокости мышления некоторых. То Цорн распильщик и бездарь, хотя привёл в команду Митая и совершал трансферы и платные аренды (Бека и Кухта), когда из других клубов легионеры сваливали бесплатно. То Галактионов физрук и его надо было увольнять весной, мол сезон потерян и пусть оставшиеся матчи уйдут на адаптацию и знакомство нового гт с командой. То руководство бездари, распустили пол команды и не привозят тренеру новичков. Эти руководители купили Пиняева, Глушенкова, Лантратова, одного из лучших молодых игроков РПЛ - Салтыкова, Воробьёва, который явно игру не портит. При всём при этом значительно уменьшив зарплатную ведомость. Я сам в межсезонье ждал Даку, а не Воробьёва, как и более классного и опытного ЦЗ, а не возвращения из аренды Погостнова. Да, претензии есть, как и к тому же ММ, поменяв Пиняева на Тикнизяна в старте претензией стало меньше, но в отсутствие хорошего ЦЗ жду на этой позиции, либо Митая, либо Баринова. Но и есть за что похвалить.
Многие перед началом сезона «Локо» чуть-ли не зону стыков пророчили из-за сокращения бюджета,а оно вон как выходит. И успехи-то по-делу. Хорошо играет команда.
Просто БРАВО
БРАВО ЛОКОМОТИВ
УРА
У Семака вон Артур за 15 млн сидит в резерве, и все равно Богданыя требует еще трех игроков. Зачем?))
Или что, нужно было соглашаться на неадекватные запросы Миранчука?