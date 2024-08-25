Галактионов о 3:2 с «Ростовом»: «От ребят прет страсть, самоотдача, я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют – все хорошо»

Михаил Галактионов оценил игру «Локомотива» против «Ростова» (3:2).

После шести туров железнодорожники набрали 15 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России.

– Что чувствуете, когда команда находится на первом месте?

– Если бы вы меня спросили в мае, это было бы более актуально. Есть игра, мы здраво стоим на ногах. Мы выиграли, набираем очки. Ребята крепнут, мы становимся более дисциплинированным. От ребят прет страсть, самоотдача. Им – честь и хвала. Без этого никуда.

Я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют – все хорошо. Это только начало. Мы понимаем свои плюсы и минусы. Двигаемся поэтапно, готовимся к игре на Кубок.

Самое главное – это стилистика игры, которую мы диктуем. Мы скоростная команда. Наши игроки позволяют владеть этим компонентом. Страсть – плюс к нашей огромной ежедневной работе.

Работаем над выходами к воротам в атаке. Такие моменты есть. Сегодня мы забили прекрасные голы, ребята не жадничают, отдают друг другу, – сказал главный тренер « ».