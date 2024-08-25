Галактионов о 3:2 с «Ростовом»: «От ребят прет страсть, самоотдача, я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют – все хорошо»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов оценил игру «Локомотива» против «Ростова» (3:2).

После шести туров железнодорожники набрали 15 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России.

Что чувствуете, когда команда находится на первом месте?

– Если бы вы меня спросили в мае, это было бы более актуально. Есть игра, мы здраво стоим на ногах. Мы выиграли, набираем очки. Ребята крепнут, мы становимся более дисциплинированным. От ребят прет страсть, самоотдача. Им – честь и хвала. Без этого никуда.

Я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют – все хорошо. Это только начало. Мы понимаем свои плюсы и минусы. Двигаемся поэтапно, готовимся к игре на Кубок.

Самое главное – это стилистика игры, которую мы диктуем. Мы скоростная команда. Наши игроки позволяют владеть этим компонентом. Страсть – плюс к нашей огромной ежедневной работе.

Работаем над выходами к воротам в атаке. Такие моменты есть. Сегодня мы забили прекрасные голы, ребята не жадничают, отдают друг другу, – сказал главный тренер «Локомотива».

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22 комментария
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Продолжайте, ребята. Всё, что могу пока что сказать. Галактионову можно отдать должное за то, что такая молодая команда так достойно выступает. Все хотят лучшего для команды, кроме руководства. Эти бездари могут только радоваться, когда команда побеждает, а в остальное время ныть и жаловаться о том как у них всё плохо и что они ничего не могут сделать
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+51
Ответ Mr. Shady
Продолжайте, ребята. Всё, что могу пока что сказать. Галактионову можно отдать должное за то, что такая молодая команда так достойно выступает. Все хотят лучшего для команды, кроме руководства. Эти бездари могут только радоваться, когда команда побеждает, а в остальное время ныть и жаловаться о том как у них всё плохо и что они ничего не могут сделать
Это руководство доверилось тренеру, когда тот хотел уйти в отставку. Это руководство продолжает гнуть свою линию в плане оптимизации зарплатной ведомости.
Я поражаюсь однобокости мышления некоторых. То Цорн распильщик и бездарь, хотя привёл в команду Митая и совершал трансферы и платные аренды (Бека и Кухта), когда из других клубов легионеры сваливали бесплатно. То Галактионов физрук и его надо было увольнять весной, мол сезон потерян и пусть оставшиеся матчи уйдут на адаптацию и знакомство нового гт с командой. То руководство бездари, распустили пол команды и не привозят тренеру новичков. Эти руководители купили Пиняева, Глушенкова, Лантратова, одного из лучших молодых игроков РПЛ - Салтыкова, Воробьёва, который явно игру не портит. При всём при этом значительно уменьшив зарплатную ведомость. Я сам в межсезонье ждал Даку, а не Воробьёва, как и более классного и опытного ЦЗ, а не возвращения из аренды Погостнова. Да, претензии есть, как и к тому же ММ, поменяв Пиняева на Тикнизяна в старте претензией стало меньше, но в отсутствие хорошего ЦЗ жду на этой позиции, либо Митая, либо Баринова. Но и есть за что похвалить.
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+32
матчи у Локо стали по настоящему зрелищными! молодцы!
+29
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+26
Очень адекватный молодой человек, хочется сказать - браво, быть лидером с молодежью в основе, но дождёмся концовки чемпионата
+25
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+25
И это без Глушенкова и Миранчука…
Многие перед началом сезона «Локо» чуть-ли не зону стыков пророчили из-за сокращения бюджета,а оно вон как выходит. И успехи-то по-делу. Хорошо играет команда.
+17
-1
+16
Браво Галактионов
Просто БРАВО
БРАВО ЛОКОМОТИВ
УРА
+12
-1
+11
Как бы Батракова не утащили, там в одном городке плачут, что им русских игроков не хватает.
+9
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+9
Вот тренер. Дайте ему одного качественного игрока и он сможет испортить настроение позору России.

У Семака вон Артур за 15 млн сидит в резерве, и все равно Богданыя требует еще трех игроков. Зачем?))
+9
-2
+7
Так держать! Только вот без усиления обещанного - это будет локальный успех, с молодым составом и без скамейки весь сезон пройти ровно не получится, поэтому если усиление не подвезут не нужно будет удивляться потом, когда результаты пойдут на спад. Пока наслаждаемся первым местом!
+7
-1
+6
Ответ mishakmv96
Так держать! Только вот без усиления обещанного - это будет локальный успех, с молодым составом и без скамейки весь сезон пройти ровно не получится, поэтому если усиление не подвезут не нужно будет удивляться потом, когда результаты пойдут на спад. Пока наслаждаемся первым местом!
Кто знает. Может с сильными новичками в основе исчезнет создавшаяся химия.
+6
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+6
Матчей много, скамеечка слабенькая, но будем верить в наилучший результат
+4
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+4
Спасибо ребята, за первые шесть туров + игры на кубок. Спасибо за командный дух, за волю к победе. Очень прошу не расслабляться и так держать. Будет боевой настрой на каждую игру, будут и заслуженные очки. А пока ещё раз спасибо за первые восемь игр этого сезона
+4
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+4
Локо приятно играет, а Батраков похоже большая звезда. Разочаровал сегодня Раков. Человек пачками клал голы на всех уровнях, но пока в простых ситуациях очень жидко выглядит.
+4
0
+4
Ответ Матвей Суицидин
Локо приятно играет, а Батраков похоже большая звезда. Разочаровал сегодня Раков. Человек пачками клал голы на всех уровнях, но пока в простых ситуациях очень жидко выглядит.
Вадик сегодня трижды (!!!) обосрался (( Надеюсь напихают ему и станет лучше. Сыроват пока
+4
-1
+3
Красавчики !
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Парни играют в кайф и не отбывают номер на поле. Есть командная движуха, скорость, работа с мячом, нацеленность на ворота, хорошая функциональная готовность.
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Ответ Mr. Shady
Продолжайте, ребята. Всё, что могу пока что сказать. Галактионову можно отдать должное за то, что такая молодая команда так достойно выступает. Все хотят лучшего для команды, кроме руководства. Эти бездари могут только радоваться, когда команда побеждает, а в остальное время ныть и жаловаться о том как у них всё плохо и что они ничего не могут сделать
А что ты хочешь? Чтобы опять купили каких нибудь Керка или Камано? Которым на все плевать и которые только треть матчей, в лучшем случае, стараются?
Или что, нужно было соглашаться на неадекватные запросы Миранчука?
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Ответ mascinista
Кто знает. Может с сильными новичками в основе исчезнет создавшаяся химия.
Так необязательно новичков в старт сразу вводить, хотя бы скамейку нужно усилить
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почему нет защиты, особенно в конце матча
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Ответ Женёк Пачтальён
матчи у Локо стали по настоящему зрелищными! молодцы!
Серьезно ? Я правда только с ЦСКА смотрел, но там кони просто возили Локо весь матч, у Локо 1 момент за игру всего было который и реализовали
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Ответ Матвей Суицидин
Локо приятно играет, а Батраков похоже большая звезда. Разочаровал сегодня Раков. Человек пачками клал голы на всех уровнях, но пока в простых ситуациях очень жидко выглядит.
Ничего - поднатореет, у него тоже талант виден
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Ответ Матвей Суицидин
Локо приятно играет, а Батраков похоже большая звезда. Разочаровал сегодня Раков. Человек пачками клал голы на всех уровнях, но пока в простых ситуациях очень жидко выглядит.
Это психология, когда игрока выпускают на чуть-чуть и каждое действие рассматривают под микроскопом, игрок теряет уверенность и начинает спешить, получив мяч. Тебе Воробьев понравился например?
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