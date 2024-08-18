«Сломал руку. Чувствую себя нормально». Глушенков о травме в матче с «Химками»
Максим Глушенков высказался о травме кисти в матче против «Химок» (1:1).
Полузащитник «Зенита» получил повреждение после попадания мяча в руку. На 24-й минуте Глушенкова заменил защитник Юрий Горшков.
«Чувствую себя нормально. Сломал руку», – сказал Глушенков.
Все московские болельщики футбола желают скорейшего выздоровления всем травмированным игрокам независимо от клубов! И выражают им своё сочувствие!
Здоровья и скорейшего возвращения на поле!
-Всё нормально, падаю!
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Видимо, единственный минус вашему комментарию тоже он поставил)