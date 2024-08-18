«Сломал руку. Чувствую себя нормально». Глушенков о травме в матче с «Химками»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия травмы Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков высказался о травме кисти в матче против «Химок» (1:1).

Полузащитник «Зенита» получил повреждение после попадания мяча в руку. На 24-й минуте Глушенкова заменил защитник Юрий Горшков.

«Чувствую себя нормально. Сломал руку», – сказал Глушенков.

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54 комментария
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Здоровья, Макс. Тебя не хватило сегодня
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травмы Вендела и Глушенкова - единственные радости московских любителей футбола в этом сезоне.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
травмы Вендела и Глушенкова - единственные радости московских любителей футбола в этом сезоне.
Зачем всех судить по себе? Когда соседу плохо, то тебе хорошо?
Все московские болельщики футбола желают скорейшего выздоровления всем травмированным игрокам независимо от клубов! И выражают им своё сочувствие!
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Ответ Анатолий Дмитриевич
травмы Вендела и Глушенкова - единственные радости московских любителей футбола в этом сезоне.
Мне лично пофиг на их травмы
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Как Бензема,теперь с лангеткой.
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Дурацкая травма, вообще. Но для футболиста руки не самое главное, здоровья.
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Ответ bellyashe
Комментарий удален модератором
Им это не поможет. Пусть не 5-1, а 2-0. Мы переживем.
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Ответ snork
Комментарий скрыт
Про травму Нгамале, насколько я помню,писали что не тому она досталась. К Нгамале вопросов нет, он не прыгал двумя ногами в Вендела, не исполнял "ножницы", так что ему - здоровья, и побыстрее вернуться в строй.
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Скорейшего выздоровления Максу.
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Здоровья и скорее поправиться голеадору!
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Перелом.. это было ожидаемо.
Здоровья и скорейшего возвращения на поле!
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С нами ни Вендела, ни Глушенкова. Здоровья им, но это шанс.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
травмы Вендела и Глушенкова - единственные радости московских любителей футбола в этом сезоне.
Не правда. Нас радуют только слезы болел Зенита, а игроков жалко.
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Я хоть и болела Динамо но Глушенкову желаю здоровья.
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Потеря ужасная, мало того что выключили Вендела, так теперь и Максим! Здоровья и скорого восстановления!
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Ответ Данко Лазович
Здоровья, Макс. Тебя не хватило сегодня
как и Вендела .. на самом деле это аут без них, особенно без Венда
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-Как у тебя там, Маэстро?
-Всё нормально, падаю!
©В бой идут одни старики
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Макса как и Вендела будет очень не хватать Зениту. Максиму успешного лечения и реабилитации. Будем надеяться, что специалисты найдут решение для скорейшего возвращения его на футбольное поле.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
травмы Вендела и Глушенкова - единственные радости московских любителей футбола в этом сезоне.
Это ваши днищенские комплексы, всем пофиг на этих персонажей
+9
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Ответ Анатолий Дмитриевич
команда без двух ведущих игроков - это немного другая команда. ого, вот это открытие!!!
Два ведущих игрока - это проблема ?Даже чтобы обыграть Химки?))
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Ответ Анатолий Дмитриевич
ты за Динамо болеешь. о каких слезах болельщиков Зенита ты можешь говорить?)))
После травмы Вендела слезы лились по всему спортсу
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Ответ Nikitk@Torres
С нами ни Вендела, ни Глушенкова. Здоровья им, но это шанс.
Вся страна за Факел сегодня
+7
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Ответ Анатолий Дмитриевич
травмы Вендела и Глушенкова - единственные радости московских любителей футбола в этом сезоне.
по себе людей не судят
+1
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0
Ответ Не уверен!!
Ну да,а то что Зенит с ними и без них это команды разного уровня говорить не будем?))
команда без двух ведущих игроков - это немного другая команда. ого, вот это открытие!!!
+3
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0
Ответ Анатолий Дмитриевич
травмы Вендела и Глушенкова - единственные радости московских любителей футбола в этом сезоне.
Ну да,а то что Зенит с ними и без них это команды разного уровня говорить не будем?))
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0
Ответ Анатолий Дмитриевич
знаю одну команду со всеми ведущими игроками, которая дома не смогла обыграть никакущий Ахмат))
Ты это про новую строющую команду,с новом то тренеров и новым игроками?))Ну да,такой Спартак должен любую команду обыгрывать))Куда сложнее чемпиону ,который не потерял ни одного лидера и купил на каждую позицию еще новых игроков))
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Ответ WelcomeBackPURE
Это ваши днищенские комплексы, всем пофиг на этих персонажей
Ну да, особенно спартачам пофиг. Вы-то с Зенитом уже сыграли, а для них, отсутствие Макса и Вендела - реальный шанс против Зенита.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
травмы Вендела и Глушенкова - единственные радости московских любителей футбола в этом сезоне.
Сам придумал и таких же плюсиками вскрыл. Стыдно должно быть...А ребятам здоровья!
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Ответ Nikitk@Torres
С нами ни Вендела, ни Глушенкова. Здоровья им, но это шанс.
и скорее всего Педро
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Ответ xandpa
Дурацкая травма, вообще. Но для футболиста руки не самое главное, здоровья.
Дзюба не согласен.
Видимо, единственный минус вашему комментарию тоже он поставил)
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