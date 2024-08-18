«Сломал руку. Чувствую себя нормально». Глушенков о травме в матче с «Химками»

Максим Глушенков высказался о травме кисти в матче против «Химок» (1:1).

Полузащитник «Зенита» получил повреждение после попадания мяча в руку. На 24-й минуте Глушенкова заменил защитник Юрий Горшков.

«Чувствую себя нормально. Сломал руку», – сказал .