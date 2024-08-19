Глушенков получил 160 штрафов за нарушение ПДД на сумму 160 тысяч рублей. 126 из них – за превышение скорости (Mash)
Максим Глушенков получил 160 штрафов за нарушение ПДД.
Как сообщает Sport24 со ссылкой на Mash, чаще всего полузащитника «Зенита» штрафовали за превышение скорости – 126 раз. Кроме того, за последние полтора года Глушенков 4 раза игнорировал знаки и дорожную разметку, 4 раза не оплатил платный проезд, 9 раз припарковался в неположенном месте и дважды проехал на красный сигнал светофора. Общая сумма штрафов составляет 160 тысяч рублей.
Отмечается, что на автомобиле футболиста также ездит его девушка – 30 июля она получила штраф на Гостилицком шоссе в Петергофе.
Думаю, Глушенков тоже 100 раз подумал бы, если бы получал штрафы не 500-1000 руб за превышение, а 500 тыс, 1 млн за каждый случай.
Это распространенная болезнь.
«Они еще эту блевотину (Камеры видеонаблюдения – Спортс) ставят везде», – сказала Анна. Максим согласился: «Ну да».
«Еще светит солнце », – сказала девушка. Глушенков добавил: «В зените».
Тьфу блин