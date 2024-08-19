Глушенков получил 160 штрафов за нарушение ПДД на сумму 160 тысяч рублей. 126 из них – за превышение скорости (Mash)

Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков получил 160 штрафов за нарушение ПДД.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на Mash, чаще всего полузащитника «Зенита» штрафовали за превышение скорости – 126 раз. Кроме того, за последние полтора года Глушенков 4 раза игнорировал знаки и дорожную разметку, 4 раза не оплатил платный проезд, 9 раз припарковался в неположенном месте и дважды проехал на красный сигнал светофора. Общая сумма штрафов составляет 160 тысяч рублей.

Отмечается, что на автомобиле футболиста также ездит его девушка – 30 июля она получила штраф на Гостилицком шоссе в Петергофе.

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204 комментария
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Классная система. Т.е. можно хоть 100 тысяч раз за год нарушить ПДД и права не отберут, просто штрафы накопятся?
+200
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+196
Ответ Gleb
Классная система. Т.е. можно хоть 100 тысяч раз за год нарушить ПДД и права не отберут, просто штрафы накопятся?
Всё так, штрафы в нынешнем виде - это не мера наказания, а просто тариф за право ездить побыстрее.
+191
0
+191
Простите Максима. Он просто ответственный семьянин и всегда очень торопится к мужу.
+168
-11
+157
Отличное у нас ПДД всё же, можно каждый день создавать смертельную опасность и просто ловить за это копеечные штрафы.
+94
-2
+92
Как дела, неуважающие других участников дорожного движения, уважаемые 🤡?
+87
-6
+81
Ответ Gleb
Классная система. Т.е. можно хоть 100 тысяч раз за год нарушить ПДД и права не отберут, просто штрафы накопятся?
Ну он один гол забьёт, 10 штук евро на карту, хоть 200 тысяч раз нарушай
+76
-1
+75
С мозгами у него плоховато
+53
-3
+50
Ответ The Prickly
Отличное у нас ПДД всё же, можно каждый день создавать смертельную опасность и просто ловить за это копеечные штрафы.
В Германии штрафы привязаны к размеру з/п. Марко Ройс по молодости ездил без водительского удостоверения (просто ”не сдал на права”, но ездил). Ему впаяли штраф на сумму несколько сотен тысяч евро.

Думаю, Глушенков тоже 100 раз подумал бы, если бы получал штрафы не 500-1000 руб за превышение, а 500 тыс, 1 млн за каждый случай.
+47
-1
+46
неприятный тип
+52
-7
+45
Типичный паспортист или даже типичный мажор в России
+37
-4
+33
Ответ The Prickly
Отличное у нас ПДД всё же, можно каждый день создавать смертельную опасность и просто ловить за это копеечные штрафы.
Так у нас система штрафов в ПДД не для того, чтобы сделать меньше смертельных опасностей, а для того, чтобы с населения побольше денег собрать
+34
-1
+33
Ответ Gleb
Классная система. Т.е. можно хоть 100 тысяч раз за год нарушить ПДД и права не отберут, просто штрафы накопятся?
Если у нас ввести бальную систему, как в Европе, страшно представить, сколько людей лишат прав в первые месяцы
+30
0
+30
Надо беспощадно карать адептов Мары Багдасарян! Получил 50 штрафов за превышение - полгода без прав на автобусе или нанимай водителя!
+32
-2
+30
Ответ Russ Ivan
Надо беспощадно карать адептов Мары Багдасарян! Получил 50 штрафов за превышение - полгода без прав на автобусе или нанимай водителя!
Какие 50? 10 в год достаточно. Или 3 серьезных нарушения: проезд на красный свет, пересечение сплошной и т.п.
+29
0
+29
Ответ Приорат70
Комментарий скрыт
Человек который так часто нарушает ПДД небезопасен на дороге
+26
-1
+25
Лишать прав не выгодно, то ли дело стабильно стричь с них бабло, так гайцы?
+23
0
+23
Ответ red hikkikomori
Как дела, неуважающие других участников дорожного движения, уважаемые 🤡?
Можно подумать, они пешеходов, фанатов или просто обычных людей уважают
+20
0
+20
норм иллюстрация, что если мера ответственности - исключительно ограниченные денежные штрафы, то при достаточном доходе будет пофиг на них. Нужна или балльная система с перспективой лишения прав даже за легкие нарушения, либо штраф как процент от дохода, чтобы было действительно больно.
+15
0
+15
Если примат не понимает, как надо вести себя за рулем т/с, то примата надо лишать в/у пожизненно.
+14
0
+14
Ответ Maxeg
Комментарий скрыт
Зачем оправдывать это? «Героев» нужно знать в лицо, и относиться соответствующее
+15
-2
+13
Ответ Максим Ларченков
С мозгами у него плоховато
Естественно. Он же профессиональный спортсмен.
+12
-1
+11
Достаточно часто проскакивают новости о графах ПДД у футболеров.
Это распространенная болезнь.
+11
0
+11
Глушенков и его девушка прокомментировали 160 штрафов:
«Они еще эту блевотину (Камеры видеонаблюдения – Спортс) ставят везде», – сказала Анна. Максим согласился: «Ну да».
«Еще светит солнце », – сказала девушка. Глушенков добавил: «В зените».
+14
-4
+10
Ответ Стас Вор
Просто Глушенков таким образом возвращает деньги государству.
ага, берёт у государства миллионами евро, возвращает тысячами и в рублях?
+10
0
+10
Ответ shellnikolai
Комментарий скрыт
нештрафуемый порог превышения 20 км)
+9
0
+9
Не удивлен, у него все на лице написано
+11
-2
+9
Я в ПДД, конечно, не разбираюсь, но разве за такое количество штрафа, не пора внести практику лишения прав, пускай на такси доезжает, ради безопасности других людей
+9
0
+9
Клоуны
+11
-3
+8
160 штрафов.. блин ты можешь быть хорошим футболистом, можешь быть плохим футболистом, но в любом случае ты не должен плевать на безопасность других людей.
Тьфу блин
+8
0
+8
Для злостных нарушителей надо ввести более строгие наказания. Например, если более 10 нарушений в месяц - лишение прав на 3 месяца.
+7
0
+7
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