Глушенков получил 160 штрафов за нарушение ПДД на сумму 160 тысяч рублей. 126 из них – за превышение скорости (Mash)

Максим Глушенков получил 160 штрафов за нарушение ПДД.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на Mash, чаще всего полузащитника « » штрафовали за превышение скорости – 126 раз. Кроме того, за последние полтора года 4 раза игнорировал знаки и дорожную разметку, 4 раза не оплатил платный проезд, 9 раз припарковался в неположенном месте и дважды проехал на красный сигнал светофора. Общая сумма штрафов составляет 160 тысяч рублей.

Отмечается, что на автомобиле футболиста также ездит его девушка – 30 июля она получила штраф на Гостилицком шоссе в Петергофе.