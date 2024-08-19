Колосков о «Зените»: «Нет игроков, которыми можно было бы заменить Вендела и Глушенкова. Поэтому команде Семака будет очень тяжело со «Спартаком»

Вячеслав Колосков считает, что «Зениту» некем заменить Вендела и Глушенкова.

Оба футболиста выбыли с травмами. Вендел травмировал колено в матче 4-го тура Мир с «Динамо» (1:0), а сломал руку в игре 5-го тура с «Химками» (1:1).

В следующем матче «Зенит» сыграет со «Спартаком» (24 августа в Санкт-Петербурге).

«Команду определяют игроки, а в «Зените» три футболиста, которые определяют игру команды: , Глушенков и . Двух игроков нет, и игра рассыпалась. Это три ведущих футболиста, на которых строится игра.

У « » нет таких игроков, которыми можно было бы заменить Вендела и Глушенкова, поэтому команде Семака будет очень тяжело со «Спартаком», – сказал почетный президент РФС.

Глушенкову сломали руку мячом: будет операция. Без него «Зенит» не обыграл «Химки» – а дальше «Спартак»

15:1 – «Спартак» разогнался перед «Зенитом». Уже пятый раз в сезоне забили трижды