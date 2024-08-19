Колосков о «Зените»: «Нет игроков, которыми можно было бы заменить Вендела и Глушенкова. Поэтому команде Семака будет очень тяжело со «Спартаком»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Вячеслав Колосков Вильмар Барриос Вендел Максим Глушенков Футбол

Вячеслав Колосков считает, что «Зениту» некем заменить Вендела и Глушенкова.

Оба футболиста выбыли с травмами. Вендел травмировал колено в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:0), а Максим Глушенков сломал руку в игре 5-го тура с «Химками» (1:1). 

В следующем матче «Зенит» сыграет со «Спартаком» (24 августа в Санкт-Петербурге). 

«Команду определяют игроки, а в «Зените» три футболиста, которые определяют игру команды: Вендел, Глушенков и Барриос. Двух игроков нет, и игра рассыпалась. Это три ведущих футболиста, на которых строится игра.

У «Зенита» нет таких игроков, которыми можно было бы заменить Вендела и Глушенкова, поэтому команде Семака будет очень тяжело со «Спартаком», – сказал почетный президент РФС.

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68 комментариев
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План ясен. Сейчас неделю будем читать, как сложно будет Зениту, а следующую неделю - почему у Спартака опять ничего не получилось.
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Начинаются опять эти разговоры. Зенит - очевидный фаворит будущего противостояния. Надо быть слепым и глухим, чтобы это не видеть и не понимать. А дальше уже всё зависит от игроков и тренерской установки.
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Два маленьких замечания: не верю, что Зенит не найдет решения! Для этого у них длиннейшая скамейка, как раз и понадобилась! И второе - Спартак пока ищет свою игру, много новичков, не все в форме еще, оборона гораздо лучше у Зенита. Насчет обороны-Спартак никогда не играл от обороны и не умеет этого делать в принципе! А это то, что нужно Зениту. Не думаю, что у Спартака будут шансы выиграть.
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Ответ Виктор Виктор
Ахахаха, нет игроков... да там игроков на три равноценных состава... Вячеслав Иваныч, о чём Вы???
У тебя 11 ошибок в слове равноценных.
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Как же это смешно.
Вендела и Глушенкова нет - все якобы Спартаку будет легко.
Даже без Глушенкова и Вендела у Зенита состав сильнее, а главное оборона гораздо надежнее.
Спартак должен сыграть лучший матч, чтобы навязать борьбу Зениту, ну или Зенит сыграть плохо.
Если Зенит сыграет в свою силу, то у Спартака будет мало шансов даже на ничью, объективно игра Спартака еще далека от желаемой и конкурентной Зениту.
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Полилась бесплатная чушь...
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Обычно после рассказов о том, как Спартак должен всех победить, они проваливаются. Я конечно за то, чтобы ЗПРФ был бит на своем поле, но рассказы про потерю Вендела, когда у самих Умяров играет, это не шапкозакидательство?
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Ответ Nikolay Romanenko
Как можно было футболисту на поле сломать руку? Что там опять за бои без правил были? Кстати, помню, Павлюченко в Спартаке с гипсом на руке играл
Мячом.
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Не надо надеяться на легкую прогулку в Питере, там есть Кассьера, Мостовой, Клаудиньо, Сергеев и т. д., которые могут все решить.
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Ответ NIK7478
Два маленьких замечания: не верю, что Зенит не найдет решения! Для этого у них длиннейшая скамейка, как раз и понадобилась! И второе - Спартак пока ищет свою игру, много новичков, не все в форме еще, оборона гораздо лучше у Зенита. Насчет обороны-Спартак никогда не играл от обороны и не умеет этого делать в принципе! А это то, что нужно Зениту. Не думаю, что у Спартака будут шансы выиграть.
у мяса 3 матча на 0 подряд )
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Ответ SEREZH1K
Как же это смешно. Вендела и Глушенкова нет - все якобы Спартаку будет легко. Даже без Глушенкова и Вендела у Зенита состав сильнее, а главное оборона гораздо надежнее. Спартак должен сыграть лучший матч, чтобы навязать борьбу Зениту, ну или Зенит сыграть плохо. Если Зенит сыграет в свою силу, то у Спартака будет мало шансов даже на ничью, объективно игра Спартака еще далека от желаемой и конкурентной Зениту.
Зенит с учетом кубковой игры уже три матча сыграл как то не очень. Я бы шапками не закидывался
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Там же несколько составов было?
Ну объективно Вендел и Глушенков лучшие игроки в чемпионате. И равноценной замены нет. Но бредить, что у Зенита некем их заменить не стоит. Спокойно выдут с Горшковым в опорку и АртуромПедро по флангам. И ничем не будут слабее Спартака.
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Ответ Фу Хо
Обычно после рассказов о том, как Спартак должен всех победить, они проваливаются. Я конечно за то, чтобы ЗПРФ был бит на своем поле, но рассказы про потерю Вендела, когда у самих Умяров играет, это не шапкозакидательство?
разве из Спартака кто говорил о преимуществе? Сами набрасываете и сами отвечаете... а Колосков, если что болельщик Динамо
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Ответ boiling water
у мяса 3 матча на 0 подряд )
На два больше )
По 3:0 Динамо, Факел и дважды Крылья, и нули с Ахматом )
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Ответ Доктор Верховцев
А где знаменитые три состава?
Часть в Сочи, часть в Црвене, но до 24 августа четвертый купят, на нервах )
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Ответ Юрий Кечко
Господи какая чушь …какой нахер фаворит спартака в Питере ? Где у него с десяток лет уже коленки дрожат Сами придумают , сами поверят , получат авоську и потом будут орать про заговор , газпромлигу И так далее
Если Зенит не закроется, то в открытом футболе Спартак фаворит, с Венделом и Глушенковым в составе было бы наоборот )
А если Семак максимально засушит игру, то не переживай, минимум ничью зацепите )
И для этого не надо "верить" или "не верить" в заговоры, достаточно просто смотреть футбол. Ради интереса посмотри какая реализация была у Зенита, весь чемпионат так не отыграть, Динамо вполне добротно сыграли, Спартак сможет не хуже, а результат увидим на табло. После матча прийдите пожалуйста в комментарии, поздравить нас с заслуженной победой )
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Ответ Сергей Ошлапов
Не надо надеяться на легкую прогулку в Питере, там есть Кассьера, Мостовой, Клаудиньо, Сергеев и т. д., которые могут все решить.
а кто надеется? 10 лет не выигрывали в питере лул
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Ну и команда … вдвоем играют за всех
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Ответ Пользователь Имени
В Питере нет равноценной замены Венделу, Барриосу и Дугласу Сантусу, а Глушенкова спокойно заменят, хотя скорее просто "уберут" его позицию и сыграют в закрытый футбол, Семак очень прагматичный тренер. Но если решат сыграть в открытый футбол, при всех вводных Спартак фаворит и вполне можем увезти 3 очка, главное Соболева до матча не продать им )
главное Соболева на поле выпустить. он зениту поможет
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Я думаю, что у них на Спартак всегда особенная подготовка и мотивация, так что Спартаку точно не нужно расслабляться
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Колос походу в силу возраста стал невнимательный. Зеня заряжен по полной сейчас
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Так Сергей Богданович же гениальный тренер, он обязательно что-нибудь придумает. Ведь придумает же? Правда?
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Хороший как раз шанс раскрыться другим игрокам. И лучше матча не придумать, чтоб сделать это))
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Там же несколько составов было?
отправили в фармы (
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Ответ rom-alexandr
вруша малолетняя, хехе. Давно доказано, что ваш колхоз тратит столько, сколько остальные все вместе.
Кем интересно доказано? Тайной бухгалтерией вашей секты?
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это правильно. деествительно в зените есть иностранцы которые ничего не определяют. и в первую очередь это:клаудиньё,артур, француз нападающий.этих надосрочно продовать,а в замен надо покупать двух:одного в центр,которыы будет делать игру в зените, а второго нападающего,но не такого как соболева. не на до покупать приблизительно 5 иностранцев лижбы,а 3 качественных.
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В Зените почти 150 футболистов на контракте.
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Ответ Доктор Верховцев
А где знаменитые три состава?
Полтора в Зените, один в Динамо и 0,5 на розлив в Спартаке.
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Ну не зря же Спартак в это ТО тратит больше, чем Зенит, тем интереснее будет следить за игрой.
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Ответ Доктор Верховцев
А где знаменитые три состава?
Так ведь это... Эти три состава Зенита, судя по всему, появляются и пропадают в зависимости от фазы Луны и графика приема лекарств у тех, кто про них заявляет ;)
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