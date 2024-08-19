Колосков о «Зените»: «Нет игроков, которыми можно было бы заменить Вендела и Глушенкова. Поэтому команде Семака будет очень тяжело со «Спартаком»
Вячеслав Колосков считает, что «Зениту» некем заменить Вендела и Глушенкова.
Оба футболиста выбыли с травмами. Вендел травмировал колено в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:0), а Максим Глушенков сломал руку в игре 5-го тура с «Химками» (1:1).
В следующем матче «Зенит» сыграет со «Спартаком» (24 августа в Санкт-Петербурге).
«Команду определяют игроки, а в «Зените» три футболиста, которые определяют игру команды: Вендел, Глушенков и Барриос. Двух игроков нет, и игра рассыпалась. Это три ведущих футболиста, на которых строится игра.
У «Зенита» нет таких игроков, которыми можно было бы заменить Вендела и Глушенкова, поэтому команде Семака будет очень тяжело со «Спартаком», – сказал почетный президент РФС.
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Вендела и Глушенкова нет - все якобы Спартаку будет легко.
Даже без Глушенкова и Вендела у Зенита состав сильнее, а главное оборона гораздо надежнее.
Спартак должен сыграть лучший матч, чтобы навязать борьбу Зениту, ну или Зенит сыграть плохо.
Если Зенит сыграет в свою силу, то у Спартака будет мало шансов даже на ничью, объективно игра Спартака еще далека от желаемой и конкурентной Зениту.
По 3:0 Динамо, Факел и дважды Крылья, и нули с Ахматом )
А если Семак максимально засушит игру, то не переживай, минимум ничью зацепите )
И для этого не надо "верить" или "не верить" в заговоры, достаточно просто смотреть футбол. Ради интереса посмотри какая реализация была у Зенита, весь чемпионат так не отыграть, Динамо вполне добротно сыграли, Спартак сможет не хуже, а результат увидим на табло. После матча прийдите пожалуйста в комментарии, поздравить нас с заслуженной победой )