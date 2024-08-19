Защитник «Мальорки» Маффео о желтой за удар сзади в ногу Винисиусу: «Я сделал это случайно и извинился. Карточка справедлива, как и красная Менди, у меня нет претензий»
Пабло Маффео высказался о желтой карточке за фол на Винисиусе в матче с «Реалом».
В 1-м туре Ла Лиги «Мальорка» и «Реал» сыграли вничью (1:1). Маффео получил предупреждение в конце 1-го тайма за удар вингеру мадридцев в область икроножной мышцы сзади.
«Случилось то, что случилось. Мы были относительно спокойны. У меня нет к нему претензий. Благодаря нашим общим друзьям я думаю, что за пределами поля он хороший парень. И я верю в это.
[Удар по ноге Винисиуса] – это желтая карточка. Я не сильно его ударил. Это футбольный прием, как и красная карточка Менди – она абсолютно справедлива. Я принимаю это. Мой наступ был случайным. Я еще раз прошу у него [Винисиуса] прощения.
Во время паузы я сказал ему: «Давай прекратим эту чепуху». В конце концов, мне создали такой образ, и мне это не нравится. Я наступил ему [на голеностоп] и извинился – это желтая, но я сделал это ненамеренно.
Я не вижу в этом злого умысла. Найдутся люди, которые могут его увидеть, но Винисиус не из тех, кто совершает злые поступки и тому подобное», – сказал защитник «Мальорки».
Винисиуса освистывали при каждом касании мяча на стадионе «Мальорки». Вингер «Реала» просил судью следить за поведением фанатов и жаловался тренеру соперников
"Мой наступ был случайным"
Даже статья про это была)
Вообще от Месси не отходил ни на шаг