Защитник «Мальорки» Маффео о желтой за удар сзади в ногу Винисиусу: «Я сделал это случайно и извинился. Карточка справедлива, как и красная Менди, у меня нет претензий»

Пабло Маффео высказался о желтой карточке за фол на Винисиусе в матче с «Реалом».

В 1-м туре « » и «Реал» сыграли вничью (1:1). Маффео получил предупреждение в конце 1-го тайма за удар вингеру мадридцев в область икроножной мышцы сзади.

«Случилось то, что случилось. Мы были относительно спокойны. У меня нет к нему претензий. Благодаря нашим общим друзьям я думаю, что за пределами поля он хороший парень. И я верю в это.

[Удар по ноге Винисиуса] – это желтая карточка. Я не сильно его ударил. Это футбольный прием, как и красная карточка – она абсолютно справедлива. Я принимаю это. Мой наступ был случайным. Я еще раз прошу у него [Винисиуса] прощения.

Во время паузы я сказал ему: «Давай прекратим эту чепуху». В конце концов, мне создали такой образ, и мне это не нравится. Я наступил ему [на голеностоп] и извинился – это желтая, но я сделал это ненамеренно.

Я не вижу в этом злого умысла. Найдутся люди, которые могут его увидеть, но Винисиус не из тех, кто совершает злые поступки и тому подобное», – сказал защитник «Мальорки».

Винисиуса освистывали при каждом касании мяча на стадионе «Мальорки». Вингер «Реала» просил судью следить за поведением фанатов и жаловался тренеру соперников