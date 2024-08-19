Защитник «Мальорки» Маффео о желтой за удар сзади в ногу Винисиусу: «Я сделал это случайно и извинился. Карточка справедлива, как и красная Менди, у меня нет претензий»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Пабло Маффео Ферлан Менди Винисиус Жуниор Футбол

Пабло Маффео высказался о желтой карточке за фол на Винисиусе в матче с «Реалом».

В 1-м туре Ла Лиги «Мальорка» и «Реал» сыграли вничью (1:1). Маффео получил предупреждение в конце 1-го тайма за удар вингеру мадридцев в область икроножной мышцы сзади.

«Случилось то, что случилось. Мы были относительно спокойны. У меня нет к нему претензий. Благодаря нашим общим друзьям я думаю, что за пределами поля он хороший парень. И я верю в это.

[Удар по ноге Винисиуса] – это желтая карточка. Я не сильно его ударил. Это футбольный прием, как и красная карточка Менди – она абсолютно справедлива. Я принимаю это. Мой наступ был случайным. Я еще раз прошу у него [Винисиуса] прощения.

Во время паузы я сказал ему: «Давай прекратим эту чепуху». В конце концов, мне создали такой образ, и мне это не нравится. Я наступил ему [на голеностоп] и извинился – это желтая, но я сделал это ненамеренно.

Я не вижу в этом злого умысла. Найдутся люди, которые могут его увидеть, но Винисиус не из тех, кто совершает злые поступки и тому подобное», – сказал защитник «Мальорки».

Винисиуса освистывали при каждом касании мяча на стадионе «Мальорки». Вингер «Реала» просил судью следить за поведением фанатов и жаловался тренеру соперников

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24 комментария
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Ответ Даниил Королёв
Знаменитый опекун Месси)) Даже статья про это была)
что-то слишком много у него опекунов. Еще де поль вечно за ним бегает, Агуэро в одной кровати спит))
+28
-14
+14
Ответ Buzya
Главное потом сказать, что случайно. Маффео прям ваще за этот год очень разочаровал, как человек.
А Винисиус тебя не разочаровал как человек?
+18
-6
+12
"Это футбольный прием"
"Мой наступ был случайным"
+9
-4
+5
Знаменитый опекун Месси))
Даже статья про это была)
+12
-8
+4
Ответ Ale88io
В чём нюанс? И где факты, что с КР мужики спали? Только плиз, не свои влажные фантазии, а конкретные признания. Вот Агуэро сам признался, что в одной кровати с Лео спал. Кто признавался, что спал с КР?
Майорга, но в той ситуации даже не знаешь, что лучше, мужик или вот эта грязь
+1
0
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Ответ Бутсы Крооса
Случайно держался шипами на икроножной 2-3 секунды, случайная случайность, и главное «извиниться», а то что желтую дали, рад что не красная, поэтому и не стал возникать. Мерзкая дрянь
то ли дело приятный Кросс =))) . Сломал -поржал - дальше побежал ломать.
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Ответ Даниил Королёв
Знаменитый опекун Месси)) Даже статья про это была)
Помню тот матч прекрасно)
Вообще от Месси не отходил ни на шаг
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Ответ Ale88io
В чём нюанс? И где факты, что с КР мужики спали? Только плиз, не свои влажные фантазии, а конкретные признания. Вот Агуэро сам признался, что в одной кровати с Лео спал. Кто признавался, что спал с КР?
Ты это свои фантазии вываливаешь, где это Агуэро так сказал? Я тоже так могу придумывать, мол Марсело признался что Роналду засунул в него палец, ой о чём это я? Ведь это же реально на видео зафиксировано, а не просто слова. Вот и ты видео выложи, где Агуэро так говорил, или балабол.
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Ответ Stannis_Baratheon
А Винисиус тебя не разочаровал как человек?
А должен был?
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