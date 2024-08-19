Анчелотти про 1:1 с «Мальоркой»: «Я недоволен, «Реал» мог сыграть намного лучше. Нам не хватило баланса – это психологическая проблема, а не физическая»
Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги (1:1).
«Мы хорошо начали игру, повели в счете и могли забить второй гол. Во втором тайме нам не хватало баланса. Из-за этого мы могли проиграть. Это был не самый удачный матч. Мы очень много атакуем, и баланс в обороне очень важен.
Сегодня я недоволен. Думаю, мы могли сыграть намного лучше. Я не хочу искать какие-либо оправдания. Мы должны были сделать больше и лучше настроиться. Этот матч может многому нас научить.
Ситуация в начале сезона не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. Когда начнется Лига чемпионов, появится больше возможностей для ротации. Нам было сложно перехватывать мяч, оказывать давление после потерь. Говоря об оборонительном аспекте, я имею в виду, прежде всего, командную игру. Нам нужно быть более собранными, более сплоченными... Это проблема не физического, а психологического характера.
Баланс достигается за счет того, что игроки мыслят одинаково. Когда нам нужно отбирать мяч, все должны думать об этом. Это проблема каждого, а не только нападающих или защитников. Это проблема недопонимания в команде, она стала ключевой. «Мальорка» в этом отношении провела отличную игру», – сказал главный тренер «Реала».
1) Сможет ли Мбаппе эффективно играть в центре атаки? И не просто замыкая, а используя свои таланты
2) Тот же вопрос к Беллингему. Теперь он играет ниже, и голов в этом сезоне, видимо, будет гораздо меньше, и нужно будет заниматься другим. Подходит ли ему эта роль?
Классический комментатор на спортс.ру)
И да, ты вообще здоровый писать такое?
Винисиус после своего обреза даже не дёрнулся за мячом. Да, пусть другие бегают исправлять косяки суперзвезды 😁✌️
Чё то вспомнилось "Не пасуйте ему" Бензема(с)
Без Камавинга/с уставшим Феде команда проседает. Потому что это уникальные игроки, дающие двойной объём работы.
Джуда по такой энергозатратной схеме придётся менять на 70-й минуте, а не почти на 90-й.
И да, пока прёт в начале матча, надо класть второй. Иначе беда.
Разводить панику по одному поединку не буду. Атакующее трио сыграется, это всего второй их выход на поле.
Победу упустили сами. Возможно, ротировать состав надо, не дожидаясь ЛЧ, а просто ввиду двух матчей на неделе. С «Аталантой» выглядели свежее. Сегодня хватило заряда лишь на первый тайм, по большому счёту.
2. Эту проблему можно решить, решив первую.
2. Дак вот в том-то и дело, что прошлогодняя позиция ему офигенно подходила. Хотя и ниже он хорош в продвижении, удержании мяча и в отборах, да и как плеймейкер тоже. Он вообще очень универсален. Просто ощущение, что теперь у него забирают возможность делать то, что он здорово делал в прошлом сезоне.
2. Сможет, он так и играл, просто в том сезоне без цф вынужденно поднимался