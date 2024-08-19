Анчелотти про 1:1 с «Мальоркой»: «Я недоволен, «Реал» мог сыграть намного лучше. Нам не хватило баланса – это психологическая проблема, а не физическая»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги (1:1).

«Мы хорошо начали игру, повели в счете и могли забить второй гол. Во втором тайме нам не хватало баланса. Из-за этого мы могли проиграть. Это был не самый удачный матч. Мы очень много атакуем, и баланс в обороне очень важен.

Сегодня я недоволен. Думаю, мы могли сыграть намного лучше. Я не хочу искать какие-либо оправдания. Мы должны были сделать больше и лучше настроиться. Этот матч может многому нас научить.

Ситуация в начале сезона не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. Когда начнется Лига чемпионов, появится больше возможностей для ротации. Нам было сложно перехватывать мяч, оказывать давление после потерь. Говоря об оборонительном аспекте, я имею в виду, прежде всего, командную игру. Нам нужно быть более собранными, более сплоченными... Это проблема не физического, а психологического характера.

Баланс достигается за счет того, что игроки мыслят одинаково. Когда нам нужно отбирать мяч, все должны думать об этом. Это проблема каждого, а не только нападающих или защитников. Это проблема недопонимания в команде, она стала ключевой. «Мальорка» в этом отношении провела отличную игру», – сказал главный тренер «Реала».

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55 комментариев
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В конце чуть не пропустили пару раз. Мальорка была ближе к победе.
+26
-2
+24
Главные вопросы:
1) Сможет ли Мбаппе эффективно играть в центре атаки? И не просто замыкая, а используя свои таланты
2) Тот же вопрос к Беллингему. Теперь он играет ниже, и голов в этом сезоне, видимо, будет гораздо меньше, и нужно будет заниматься другим. Подходит ли ему эта роль?
+13
-1
+12
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
1 тур, 1:1 в гостях на непростом стадионе и уже «физручело»
Классический комментатор на спортс.ру)
И да, ты вообще здоровый писать такое?
+15
-3
+12
Ответ Vitali BndarevTM
В конце чуть не пропустили пару раз. Мальорка была ближе к победе.
Да, в конце матча Винисиус отдал на ход гениальный пас игроку Малорки, повезло, что атаку успешно запороли мальорские кривоножцы.
Винисиус после своего обреза даже не дёрнулся за мячом. Да, пусть другие бегают исправлять косяки суперзвезды 😁✌️
Чё то вспомнилось "Не пасуйте ему" Бензема(с)
+10
0
+10
О каком балансе может идти речь, когда впереди Вини и Мбаппе? С ними прессинг никогда не заработает
+10
-2
+8
Ответ SirKeker
Главные вопросы: 1) Сможет ли Мбаппе эффективно играть в центре атаки? И не просто замыкая, а используя свои таланты 2) Тот же вопрос к Беллингему. Теперь он играет ниже, и голов в этом сезоне, видимо, будет гораздо меньше, и нужно будет заниматься другим. Подходит ли ему эта роль?
Тут еще пару вопросов. Форма Милитао вызывает сомнения, получится ли у него выйти на прежний уровень? Кто заменит Крооса в центре поля? У Реала в атаке три левых вингера и они все смещаются часто влево, а так вообще можно строить нормальные атаки?
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+8
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
Ты будешь срать во всех постах о Реале? Видно жизнь тебя не щадит, раз столько скопилось
+7
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+6
Анчи снова на старые грабли. Нет Камавинга в ростере — почему не взял Марио Мартина? Выпускать в опорную 40-летнего Модрича — безумие, это не его амплуа. Начало сезона, Вальверде не в состоянии играть за двоих через три дня.

Без Камавинга/с уставшим Феде команда проседает. Потому что это уникальные игроки, дающие двойной объём работы.

Джуда по такой энергозатратной схеме придётся менять на 70-й минуте, а не почти на 90-й.

И да, пока прёт в начале матча, надо класть второй. Иначе беда.

Разводить панику по одному поединку не буду. Атакующее трио сыграется, это всего второй их выход на поле.

Победу упустили сами. Возможно, ротировать состав надо, не дожидаясь ЛЧ, а просто ввиду двух матчей на неделе. С «Аталантой» выглядели свежее. Сегодня хватило заряда лишь на первый тайм, по большому счёту.
+6
-1
+5
Честно говоря не понимаю всего этого шума. Первая игра, вылезли проблемы, которые будут решаться. Идёт отлаживание команды с учётом прихода Мбаппе. Или уже с первого тура Реал должен начать рвать всех с крупным счётом?
+5
-1
+4
Ответ samatzakirzyanov
Тут еще пару вопросов. Форма Милитао вызывает сомнения, получится ли у него выйти на прежний уровень? Кто заменит Крооса в центре поля? У Реала в атаке три левых вингера и они все смещаются часто влево, а так вообще можно строить нормальные атаки?
Ну по позиции Беллингем занял место Крооса. Но он разрывался сегодня между атакой и полузащитой. Кроос так не играл. Вот и вопросы...
+3
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+3
Ответ SirKeker
Главные вопросы: 1) Сможет ли Мбаппе эффективно играть в центре атаки? И не просто замыкая, а используя свои таланты 2) Тот же вопрос к Беллингему. Теперь он играет ниже, и голов в этом сезоне, видимо, будет гораздо меньше, и нужно будет заниматься другим. Подходит ли ему эта роль?
1. Точно нет. Очень многие тренеры уже пытались. Всегда неудачно.
2. Эту проблему можно решить, решив первую.
+4
-2
+2
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
Цири не получишь
+1
0
+1
Ответ Nacho13
1. Точно нет. Очень многие тренеры уже пытались. Всегда неудачно. 2. Эту проблему можно решить, решив первую.
Как?) Беллингема ложной девяткой как в прошлом сезоне, а Винисиуса и Мбаппе ротировать? А в полузащиту Камавингу?) Короче, переход, конечно, проблемный...
+1
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+1
Ответ Bazilic
Тоже не понимаю этого восхищения вокруг Вальверде, ему еще на тм огромную стоимость дали
Так он пашет за всю команду, в отличие от того же Белингема
+1
0
+1
Ответ SirKeker
Главные вопросы: 1) Сможет ли Мбаппе эффективно играть в центре атаки? И не просто замыкая, а используя свои таланты 2) Тот же вопрос к Беллингему. Теперь он играет ниже, и голов в этом сезоне, видимо, будет гораздо меньше, и нужно будет заниматься другим. Подходит ли ему эта роль?
В БД играл ниже в полузащите и справлялся вполне неплохо, именно на той позиции(ниже) и сделал себе.
+1
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+1
Ответ Tun
1. Нет, главный козырь Мбаппе - скорость с мячом, а не завершение 2. Сможет, он так и играл, просто в том сезоне без цф вынужденно поднимался
1. И что делать? Обидно, блин, что для Мбаппе в этом Реале пока нет места...
2. Дак вот в том-то и дело, что прошлогодняя позиция ему офигенно подходила. Хотя и ниже он хорош в продвижении, удержании мяча и в отборах, да и как плеймейкер тоже. Он вообще очень универсален. Просто ощущение, что теперь у него забирают возможность делать то, что он здорово делал в прошлом сезоне.
+1
0
+1
Ответ SirKeker
Главные вопросы: 1) Сможет ли Мбаппе эффективно играть в центре атаки? И не просто замыкая, а используя свои таланты 2) Тот же вопрос к Беллингему. Теперь он играет ниже, и голов в этом сезоне, видимо, будет гораздо меньше, и нужно будет заниматься другим. Подходит ли ему эта роль?
Мбаппе кончено крутое приобретение, но такое чувство, что при всех талантах винисиуса и беллингема им нужно было вместо него брать Альвареса. Вот это было бы сильно. И все остальные игроки смогли бы показывать свои сильнейшие качества. А мбаппе думаю, конечно, адаптируется, и может быть даже у них с винисусом получится сверкать вместе, но в ущерб остальным ребятам
+1
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Ответ JENNINGS
1 тур, 1:1 в гостях на непростом стадионе и уже «физручело» Классический комментатор на спортс.ру) И да, ты вообще здоровый писать такое?
Так у него каждый второй коммент про минет и трансы…жуть, фу)
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Ответ RUSfan SpartakOV
Согласен.А ты знаешь об отечественной истории футбола?!
Я не смотрю российский футбол и практически не слежу за ним
+1
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Ответ SirKeker
Да мне просто хочется видеть обосряющего и забивающего Беллингема, а не Беллингема-пахаря. Но может он и то, и то. Видимо в этом сезоне он будет играть так, как и планировал при переходе. Но прошлый сезон был открытием, конечно, даже для него самого, я думаю.
Зачем пахарем? Пахать - это для опорников, а для "восьмёрки" создавать нужный баланс в центре поля(ну и конечно же успевать на всех участках поля) Сейчас(когда пришёл Мбапе) ему однозначно нужно опуститься ниже, иначе у Реала будут проблемы во многих матчах. Есть ещё возможность не выпускать одного из бразильцев в старте, но это чревато конфликтом и запросом трансфера.
+1
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+1
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
В БД играл ниже в полузащите и справлялся вполне неплохо, именно на той позиции(ниже) и сделал себе.
Да мне просто хочется видеть обосряющего и забивающего Беллингема, а не Беллингема-пахаря. Но может он и то, и то. Видимо в этом сезоне он будет играть так, как и планировал при переходе. Но прошлый сезон был открытием, конечно, даже для него самого, я думаю.
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Ответ Nacho13
Это проблема Анчелотти, а не моя. Я бы попробовал Вини в качестве центрального нападающего. Такого по крайней мере ещё не было. Но вообще у меня предчувствие, что либо Мбаппе провалится в Реале, либо Винисиуса продадут за очень большие деньги, и проблема решится сама собой. Абсолютно, два одноплановых игрока. Не представляю как их можно совместить.
Кстати, учитывая как меняется футбол, увеличивая количество матчей в сезоне, ротации вполне уместны. Но зритель и игроки, конечно, пока это принять не смогут.
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Ответ SirKeker
Как?) Беллингема ложной девяткой как в прошлом сезоне, а Винисиуса и Мбаппе ротировать? А в полузащиту Камавингу?) Короче, переход, конечно, проблемный...
Это проблема Анчелотти, а не моя. Я бы попробовал Вини в качестве центрального нападающего. Такого по крайней мере ещё не было. Но вообще у меня предчувствие, что либо Мбаппе провалится в Реале, либо Винисиуса продадут за очень большие деньги, и проблема решится сама собой. Абсолютно, два одноплановых игрока. Не представляю как их можно совместить.
+1
-1
0
Ответ SirKeker
Главные вопросы: 1) Сможет ли Мбаппе эффективно играть в центре атаки? И не просто замыкая, а используя свои таланты 2) Тот же вопрос к Беллингему. Теперь он играет ниже, и голов в этом сезоне, видимо, будет гораздо меньше, и нужно будет заниматься другим. Подходит ли ему эта роль?
1. Нет, главный козырь Мбаппе - скорость с мячом, а не завершение
2. Сможет, он так и играл, просто в том сезоне без цф вынужденно поднимался
0
0
0
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Зачем пахарем? Пахать - это для опорников, а для "восьмёрки" создавать нужный баланс в центре поля(ну и конечно же успевать на всех участках поля) Сейчас(когда пришёл Мбапе) ему однозначно нужно опуститься ниже, иначе у Реала будут проблемы во многих матчах. Есть ещё возможность не выпускать одного из бразильцев в старте, но это чревато конфликтом и запросом трансфера.
Пахарем, потому что Белингема сейчас так и тянет вперёд, а потом он вынужден бежать назад. И сзади он ещё не даёт никому продыху. Возможно это побочный эффект прошлого сезона, и уже в следующей игре так высоко мы его не увидим. По бразильцам: с Родриго проблем не вижу - он играл всегда значительно большую часть времени справа, а вот претендента на золотой мяч трогать нельзя, да.
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Ответ Салесар
Мбаппе кончено крутое приобретение, но такое чувство, что при всех талантах винисиуса и беллингема им нужно было вместо него брать Альвареса. Вот это было бы сильно. И все остальные игроки смогли бы показывать свои сильнейшие качества. А мбаппе думаю, конечно, адаптируется, и может быть даже у них с винисусом получится сверкать вместе, но в ущерб остальным ребятам
А какой ущерб другим игрокам? Страдает именно Мбаппе в центре атаки. Ну а Беллингем будет ниже, он там тоже хорош (просто привык я в прошлом сезоне к другому, но это моя проблема)
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Ответ Potapson
Честно говоря не понимаю всего этого шума. Первая игра, вылезли проблемы, которые будут решаться. Идёт отлаживание команды с учётом прихода Мбаппе. Или уже с первого тура Реал должен начать рвать всех с крупным счётом?
Разговоры идут такие, потому что Мбаппе - не Суарес
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Ответ Nacho13
1. Точно нет. Очень многие тренеры уже пытались. Всегда неудачно. 2. Эту проблему можно решить, решив первую.
Продать этим же августом
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Ответ Tun
О каком балансе может идти речь, когда впереди Вини и Мбаппе? С ними прессинг никогда не заработает
Напоминает Португалию на Евро
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Ответ леннорыч-абрамович
Но ведь Вадим Лукомский сказал, что баланс даёт Вальверде.
Ну на самом деле так и есть. Но он не всесилен, за пол команды отрабатывать никто не сможет.
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