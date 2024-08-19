Анчелотти про 1:1 с «Мальоркой»: «Я недоволен, «Реал» мог сыграть намного лучше. Нам не хватило баланса – это психологическая проблема, а не физическая»

Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги (1:1).

«Мы хорошо начали игру, повели в счете и могли забить второй гол. Во втором тайме нам не хватало баланса. Из-за этого мы могли проиграть. Это был не самый удачный матч. Мы очень много атакуем, и баланс в обороне очень важен.

Сегодня я недоволен. Думаю, мы могли сыграть намного лучше. Я не хочу искать какие-либо оправдания. Мы должны были сделать больше и лучше настроиться. Этот матч может многому нас научить.

Ситуация в начале сезона не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. Когда начнется чемпионов, появится больше возможностей для ротации. Нам было сложно перехватывать мяч, оказывать давление после потерь. Говоря об оборонительном аспекте, я имею в виду, прежде всего, командную игру. Нам нужно быть более собранными, более сплоченными... Это проблема не физического, а психологического характера.

Баланс достигается за счет того, что игроки мыслят одинаково. Когда нам нужно отбирать мяч, все должны думать об этом. Это проблема каждого, а не только нападающих или защитников. Это проблема недопонимания в команде, она стала ключевой. « » в этом отношении провела отличную игру», – сказал главный тренер « ».