Роналду забил «Аль-Хилалю» в финале Суперкубка Саудовской Аравии. У Криштиану 60 голов в 66 играх за «Аль-Наср»
Криштиану Роналду отметился голом в финале Суперкубка Саудовской Аравии.
39-летний форвард «Аль-Насра» открыл счет на 44-й минуте встречи с «Аль-Хилалем».
Всего в рамках Суперкубка Саудовской Аравии португалец провел 4 матча – забил 2 гола и сделал ассист.
За «Аль-Наср» у Роналду 60 голов и 16 голевых передач в 66 играх.
✔️ 253 ассиста
💫 1150 голевых действий за 1233 матча
Лучший левый нападающий/ЦН в истории футбола!
Люди приезжают на зарплату, один Рон там попу рвёт в погоне за статой + у него команда играет в доминирующем стиле. С ним только Митрович в теории и может спорить за ЗБ даже при средней реализации.
Вот прошлый сезон: Роналду 181 удар в лиге, Митрович 115 (это второе место). У него даже с Митровичем разрыв в 66 ударов. У Роналду даже в створ 72 удара, у остальных кроме Митровича разница более чем в 2 раза. Как это вообще сравнивать можно? А то, что днищенский уровень было видно на Евро. Чудо бомбардир был грузом для своей сборной все матчи.
НО я не надеюсь, что на этом ресурсе кто-то поймёт. Тут Холанда включают в символические сборные сезона с посредственной реализацией, а это АПЛ. В стату Саудовской Аравии никто в жизни не полезет, но она многое объясняет)
1-4 xD
Поэтому смешно читать про величайшего, когда как раз величайшие - Месси, Пеле, Марадона вели команды к самой большой вершине в спорте ЧМ.