Роналду забил «Аль-Хилалю» в финале Суперкубка Саудовской Аравии. У Криштиану 60 голов в 66 играх за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду отметился голом в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

39-летний форвард «Аль-Насра» открыл счет на 44-й минуте встречи с «Аль-Хилалем».

Всего в рамках Суперкубка Саудовской Аравии португалец провел 4 матча – забил 2 гола и сделал ассист.

За «Аль-Наср» у Роналду 60 голов и 16 голевых передач в 66 играх.

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59 комментариев
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Ответ Дядь Валакас
Статистика в его годы пускай в таком чемпионате, конечно, космическая.
Чемпионат очень даже хороший, учитывая то, что другие форварды именитые, не могут и близко выбить похожую статистику, как у Рона. Бензема, яркий тому пример.
+87
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+72
Статистика в его годы пускай в таком чемпионате, конечно, космическая.
+73
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+63
⚽ 897 голов
✔️ 253 ассиста
💫 1150 голевых действий за 1233 матча

Лучший левый нападающий/ЦН в истории футбола!
+59
-26
+33
Ответ JackD
Комментарий скрыт
Эти экоактивисты проникли на частную собственность и нанесли ей ущерб, не вижу тут ничего плохо в требовании компенсации
+18
-1
+17
Ответ Max Maximus
⚽ 897 голов ✔️ 253 ассиста 💫 1150 голевых действий за 1233 матча Лучший левый нападающий/ЦН в истории футбола!
Конечно всем по душе разный футбол,будь то тренеры,будь то футболисты или болельщики.Может кто то его не любить,но стата космос,я ###(имею)!))))
+16
-2
+14
Ответ Cristiano Ronaldo
Чемпионат очень даже хороший, учитывая то, что другие форварды именитые, не могут и близко выбить похожую статистику, как у Рона. Бензема, яркий тому пример.
я думаю не многие игроки даже в рассвете сил смогли бы выдать такую стату в саудовском чемпе. а в 39 объективно не смог бы никто.
+17
-3
+14
Тащит свою команду как и всегда 💪
+28
-16
+12
величайший в порядке
+11
-4
+7
Ответ Кросс Тони Кросса
И это в 39 лет! Плачьте, завистники!
1-4.... завистники опять посмеются.
+7
-1
+6
Ответ All These Things I Hate
Так если днище, то почему Мне, Фирмино, Бензема, Вейга и прочие топы по 50+ голов за сезон не делают?
Я это уже написал выше, но никто не читает)

Люди приезжают на зарплату, один Рон там попу рвёт в погоне за статой + у него команда играет в доминирующем стиле. С ним только Митрович в теории и может спорить за ЗБ даже при средней реализации.

Вот прошлый сезон: Роналду 181 удар в лиге, Митрович 115 (это второе место). У него даже с Митровичем разрыв в 66 ударов. У Роналду даже в створ 72 удара, у остальных кроме Митровича разница более чем в 2 раза. Как это вообще сравнивать можно? А то, что днищенский уровень было видно на Евро. Чудо бомбардир был грузом для своей сборной все матчи.

НО я не надеюсь, что на этом ресурсе кто-то поймёт. Тут Холанда включают в символические сборные сезона с посредственной реализацией, а это АПЛ. В стату Саудовской Аравии никто в жизни не полезет, но она многое объясняет)
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Ответ Millencolin
я думаю не многие игроки даже в рассвете сил смогли бы выдать такую стату в саудовском чемпе. а в 39 объективно не смог бы никто.
Логично, так как Рон один из лучших футболистов, в истории!
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роналду мы видели на прошедшем евро)его уровень сейчас равен дворовому футболу в пустыни.это на данный момент уроввень роналду
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Ответ Блуждающий странник
Комментарий скрыт
Так если днище, то почему Мне, Фирмино, Бензема, Вейга и прочие топы по 50+ голов за сезон не делают?
+9
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Ответ Max Maximus
⚽ 897 голов ✔️ 253 ассиста 💫 1150 голевых действий за 1233 матча Лучший левый нападающий/ЦН в истории футбола!
Надеюсь, закончит свою карьеру у нас в Кайсаре)
+4
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+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Чемпионат очень даже хороший, учитывая то, что другие форварды именитые, не могут и близко выбить похожую статистику, как у Рона. Бензема, яркий тому пример.
Если забыть что у Бензема никогда и не былого голов как у КР и он откровенно забил на чемп СА, опаздывая вечно с возвращениями
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Ответ Dmitry_1116313945
Всмысле, опять без трофея?)))
трофеев у него целый музей, а вот голов никогда не бывает много
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Ответ Max Maximus
⚽ 897 голов ✔️ 253 ассиста 💫 1150 голевых действий за 1233 матча Лучший левый нападающий/ЦН в истории футбола!
Забил больше всех волосами на чм.
+2
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Ответ войд
Тащит свою команду как и всегда 💪
Куда?
1-4 xD
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Ответ JackD
Комментарий скрыт
Причём тут исторический хозяин Криша и нашего Реала?
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Митрович супер , он приносит своей команде трофеи, Рон как обычно дрочит стату
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Ответ Sergio666
В том то и дело, что А - чемпионат посредственный, Б - Роналду. Перевожу: Команда играет на медийного перса во славу всей лиги он реализует +/- хорошо моменты в условиях слабого сопротивления (защи не того уровня увы в этой лиге). Отсюда и циферки
Мане, Фирмино, Бензема не медийные персоны?
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Артём, тебя жаль)
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Ответ иц а мен
Великий флик на классе
На ЧМ у Флика был 5в
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Ответ хавбек+
величайший в порядке
Всмысле, опять без трофея?)))
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Ответ leon01
Митрович супер , он приносит своей команде трофеи, Рон как обычно дрочит стату
😀👍👏..
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Инопланетялду.
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Ответ хавбек+
трофеев у него целый музей, а вот голов никогда не бывает много
Мусорных голов, да не бывает много😆
Поэтому смешно читать про величайшего, когда как раз величайшие - Месси, Пеле, Марадона вели команды к самой большой вершине в спорте ЧМ.
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он лучший в истории
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Ответ войд
Тащит свою команду как и всегда 💪
Дотащил. Как всегда:D
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Очень важные голы…☝🏼
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