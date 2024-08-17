Роналду забил «Аль-Хилалю» в финале Суперкубка Саудовской Аравии. У Криштиану 60 голов в 66 играх за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду отметился голом в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

39-летний форвард «Аль-Насра» открыл счет на 44-й минуте встречи с «Аль-Хилалем».

Всего в рамках Суперкубка Саудовской Аравии португалец провел 4 матча – забил 2 гола и сделал ассист.

За «Аль-Наср» у Роналду 60 голов и 16 голевых передач в 66 играх.