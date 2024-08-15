Орсато вышел из ЭСК. РФС объявил о сотрудничестве с бывшим судьей два дня назад

Теги премьер-лига Россия серия А Италия РФС судьи Даниэле Орсато ЭСК РФС Футбол

Даниэле Орсато покинул состав ЭСК РФС.

«Решение о выходе Даниэле Орсато из состава экспертов ЭСК принято в связи с невозможностью совмещения работы специалиста в ЭСК и его другой деятельностью», – говорится в заявлении РФС.

13 августа было объявлено, что 48-летний арбитр, завершивший карьеру после Евро-2024, вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Сегодня Орсато заявил об отказе от предложения РФС: «В свете общественно‑политической ситуации и этических принципов».

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Легенда российского футбола наравне с Терри
+77
-1
+76
Следующая статья на Спортс. ру:
" Как за 2 дня экспертно-судейская комиссия изменилась при Орсато"
+45
-1
+44
Здесь должен быть мем из Симпсонов
+32
-1
+31
меня больше всего забавляет реакция 15-летних пользователей со спортса, которые тут утверждают что якобы РФС даже не договорились с Орсато и просто так ляпнули и вбросили в медиа что у них сотрудничество... хотя всё было действительно официально, просто Орсато дали по шапке после того как узнали что он с Россией сотрудничать собрался и поэтому он вежливо и тактично отказался и договоренности расторгли
+31
-9
+22
Ответ Carasa
А можно где-то почитать подтверждение, что ему дали по шапке?
Ну да "общественно-политическая ситуация" и "этические принципы" появились только сегодня из ниоткуда)
+24
-6
+18
Это не наш орсато, он уволен две недели назад
+21
-5
+16
Ответ Carasa
Комментарий скрыт
Да, мне лично президент итальянского футбольного союза звонил и подтвердил,что пришлось угрожать Орсате пиццей с ананасами,если он будет на русских работать)
+8
0
+8
И выходит, и входит. Замечательно выходит!
Ослик Иа.))
+7
-2
+5
Примерно как с Джоном Терри в Спартаке ситуация
+7
-3
+4
ГОАТ! Человек, изменивший российский футбол....
+6
-2
+4
Предлагаю на главную сделать статью «Партнеры Орсато по экспертно-судейской комиссии, где они сейчас?»
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вполне ожидаемо. Репутация дороже.
то есть он с луны упал и не знал о ситуации в мире? откуда вы такие...
+3
-2
+1
Ответ Тюменский медвежонок
меня больше всего забавляет реакция 15-летних пользователей со спортса, которые тут утверждают что якобы РФС даже не договорились с Орсато и просто так ляпнули и вбросили в медиа что у них сотрудничество... хотя всё было действительно официально, просто Орсато дали по шапке после того как узнали что он с Россией сотрудничать собрался и поэтому он вежливо и тактично отказался и договоренности расторгли
Я почему-то подобных комментов не видел, очевидно, эта категория у меня в черном списке) Не зря банил невмняемых.
Но да, это очевидно: сперва договорились, потом ему в свободном мире запретили работать тут.
+5
-4
+1
Это не наш эксперт, он уволился 2 дня назад
+3
-2
+1
Интересно, а ему зарплату за 2 дня заплатят 🤔
+2
-1
+1
Ещё один зашёл не в ту дверь
0
0
0
Картина, по-моему, ясная для мало-мальски здравомыслящего взрослого человека, видавшего жизнь - с челом договорились, немного поспешно озвучили, после чего - к нему, как водится в свободном-демократичном западном мире, подкатили-позвонили некие (ган)доны корлеоне и настоятельно посоветовали ему "выбрать свободу" и "империю добра", а то ведь мало ли что может случится с ним, а то и с его семьёй. После чего последовало сие протокольное заявление. Только школота со спортса может этого не понимать.
+1
-1
0
Как честный человек не смог принимать участие в этом(этой) ...
Последнее слово подбираете самостоятельно. Даже можно написать. Только соблюдайте правила сайта.
0
0
0
Да и хер с ним...
0
0
0
Казалось , куда жиже можно сходить судейскому корпусу , после кучи сканадалов на старте , ан нет , можно 🙈
0
0
0
не учли, что он агент?
0
0
0
Даниэле Зассато
+2
-2
0
Типичный макаронник😁👍
+5
-5
0
Интересно ему за два дня заплатили? Если да то я буду громко смеяться)
+3
-3
0
Ответ дедушкин сон
А с чего, вдруг, Вы уверенны, что он давал согласие работать?
https://m.sports.ru/football/1116316119-orsato-o-vyxode-iz-esk-zhizn-poroj-delaet-neozhidannye-povoroty-poyavi.html
С того,что новости на спортсе читаю)
0
0
0
Ответ kilo_gilo
Да, мне лично президент итальянского футбольного союза звонил и подтвердил,что пришлось угрожать Орсате пиццей с ананасами,если он будет на русских работать)
Да блин, пиццу с ананасами можно без проблем заказать в Италии. Даже не депортируют))
0
0
0
Зaccaл
+6
-6
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий