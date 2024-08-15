Орсато вышел из ЭСК. РФС объявил о сотрудничестве с бывшим судьей два дня назад

Даниэле Орсато покинул состав ЭСК РФС.

«Решение о выходе из состава экспертов ЭСК принято в связи с невозможностью совмещения работы специалиста в ЭСК и его другой деятельностью», – говорится в заявлении .

13 августа было объявлено, что 48-летний арбитр, завершивший карьеру после Евро-2024, вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Сегодня Орсато заявил об отказе от предложения РФС: «В свете общественно‑политической ситуации и этических принципов».