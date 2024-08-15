Орсато вышел из ЭСК. РФС объявил о сотрудничестве с бывшим судьей два дня назад
Даниэле Орсато покинул состав ЭСК РФС.
«Решение о выходе Даниэле Орсато из состава экспертов ЭСК принято в связи с невозможностью совмещения работы специалиста в ЭСК и его другой деятельностью», – говорится в заявлении РФС.
13 августа было объявлено, что 48-летний арбитр, завершивший карьеру после Евро-2024, вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Сегодня Орсато заявил об отказе от предложения РФС: «В свете общественно‑политической ситуации и этических принципов».
" Как за 2 дня экспертно-судейская комиссия изменилась при Орсато"
Ослик Иа.))
Но да, это очевидно: сперва договорились, потом ему в свободном мире запретили работать тут.
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С того,что новости на спортсе читаю)