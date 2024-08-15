Орсато заявил об отказе от предложения РФС: «В свете общественно‑политической ситуации и этических принципов»

Даниэле Орсато заявил, что не приедет в Россию работать в РФС.

Ранее сообщалось, что итальянский арбитр, завершивший карьеру после Евро-2024, вошел в состав ЭСК РФС.

– Вы действительно собираетесь в Россию?

– Абсолютно нет. Меня попросили сотрудничать с РФС в качестве эксперта по судейству в рамках технической комиссии.

Я был очень польщен приглашением.

Однако в свете нынешней общественно‑политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и за его пределами, я решил его не принимать, – сказал Даниэле Орсато.

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