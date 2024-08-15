Орсато заявил об отказе от предложения РФС: «В свете общественно‑политической ситуации и этических принципов»
Даниэле Орсато заявил, что не приедет в Россию работать в РФС.
Ранее сообщалось, что итальянский арбитр, завершивший карьеру после Евро-2024, вошел в состав ЭСК РФС.
– Вы действительно собираетесь в Россию?
– Абсолютно нет. Меня попросили сотрудничать с РФС в качестве эксперта по судейству в рамках технической комиссии.
Я был очень польщен приглашением.
Однако в свете нынешней общественно‑политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и за его пределами, я решил его не принимать, – сказал Даниэле Орсато.
В ЭСК РФС новая звезда судейства: Даниэле Орсато – лучший арбитр 2020 года
Поэтому виним РФС)
Вчера категорически заявляли обратное
Итальянские газеты тоже пишут, что изначально Орсато был согласен.
Зато РФС громко протрубила.
Кловуны.