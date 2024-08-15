Орсато заявил об отказе от предложения РФС: «В свете общественно‑политической ситуации и этических принципов»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Даниэле Орсато Политика Футбол

Даниэле Орсато заявил, что не приедет в Россию работать в РФС.

Ранее сообщалось, что итальянский арбитр, завершивший карьеру после Евро-2024, вошел в состав ЭСК РФС.

– Вы действительно собираетесь в Россию?

– Абсолютно нет. Меня попросили сотрудничать с РФС в качестве эксперта по судейству в рамках технической комиссии.

Я был очень польщен приглашением.

Однако в свете нынешней общественно‑политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и за его пределами, я решил его не принимать, – сказал Даниэле Орсато.

В ЭСК РФС новая звезда судейства: Даниэле Орсато – лучший арбитр 2020 года

68 комментариев
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Зато объявили официально, клоуны😄
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+108
Ответ SergeyFedorov93
Зато объявили официально, клоуны😄
РФС: нас просто надууулиии. Обманули дурачка на четыре кулачка. Просто нагло взяли и кинули!
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+77
Ответ Evgeny Trifonov
Видно сверху "попросили" сразу видно свободный европейский человек. Сначала согласился потом отказался
А где слова Орсато, что он сразу согласился? Наши клоуны, заранее сообщили, думая, что сделали предложение от которого нельзя отказаться.
+79
-35
+44
Видно сверху "попросили" сразу видно свободный европейский человек. Сначала согласился потом отказался
+99
-62
+37
Ответ SergeyFedorov93
Зато объявили официально, клоуны😄
Ну это же Россия версия 2024) Не удивлюсь если РФС и дальше продолжит всем врать, говорить что Орсато уже приехал, вступил в должность и плодотворно работает, а местные Декстеры Морганы будут с криками ’либерал! левак!’ кидаться на тех кто эту ложь будет опровергать)
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+26
Кто знает, это только у нас постоянно собирают на всякие бесполезные должности иностранцев или где-то ещё такое практикуется?
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Ответ Carver
Договорились с человеком, на него в Италии надавили, он дал заднюю, все очевидно, по-моему.
Да у вас всё очевидно, кроме того, что не всё так однозначно. Знаем, угу.
+25
-11
+14
Ответ Carasa
Докажи сначала, презумпция невиновности работает по дефолту
>презумпция невиновности работает по дефолту
Поэтому виним РФС)
+16
-4
+12
Ответ Carver
Договорились с человеком, на него в Италии надавили, он дал заднюю, все очевидно, по-моему.
Можно было бы так сказать, если бы раньше Орсато где-то обмолвился, что будет работать в РФС. А так очевидный ляп, со стороны союза
+12
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+8
Орсато к нам не поедет ёпт...
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Клоуны из РФС, что с лицом?
Вчера категорически заявляли обратное
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+7
Ответ Sharfs
А где слова Орсато, что он сразу согласился? Наши клоуны, заранее сообщили, думая, что сделали предложение от которого нельзя отказаться.
А с чего ты решил, что он должен был на весь мир трубить о том, что согласился? Тебе же в голову не может придти, что ему сделали предложение, он дал согласие, но позже на него надавили и он включил заднюю.
+9
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Я очень рад, что нашим чинушам понторезам щелкнули по носу, нечего строить из себя значимых в мировом футболе людей. пока наших ото всюду отлучили!
+13
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Ответ Alarich
Безусловно, с ним лично поговорил премьер-министр или министр спорта Италии
Ну шутки шутками, а вон недавно Юве лишился титульного спонсора по решению итальянского премьера)
+11
-5
+6
Ответ Evgeny Trifonov
Видно сверху "попросили" сразу видно свободный европейский человек. Сначала согласился потом отказался
Докажи сначала, презумпция невиновности работает по дефолту
+15
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+6
Ответ auggust
Представьте, человеку на пенсии предложили кучу денег, а он отказался. Они даже не предполагали, что он может отказаться и заранее объявили. Стержень внутри, мое уважение.
Отказался бы сразу такого бы шума и не было.
Итальянские газеты тоже пишут, что изначально Орсато был согласен.
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Видимо кто-то в руководстве опять спутал желаемое с действительным. Ничего страшного - дело привычное...
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Кто бы сомневался.
Зато РФС громко протрубила.
Кловуны.
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Ответ auggust
Представьте, человеку на пенсии предложили кучу денег, а он отказался. Они даже не предполагали, что он может отказаться и заранее объявили. Стержень внутри, мое уважение.
какой стержень, визг сразу в сми поднялся на него, вот он и отказался
+5
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Непонятная ситуация, учитывая, что РФС уже говорил о соглашении как о свершившимся факте, а тут он говорил, что сразу решил не принимать предложения
+5
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Ответ Carasa
Докажи сначала, презумпция невиновности работает по дефолту
Всегда забавно, когда наши либеральцы требуют пруфы ))) Они смело утверждают, что Газзаев, Губерниев и др. куплены властью, и власть им платит +15 рублей, на это они конечно же пруфы не будут предоставлять, а вот когда говорит иностранец - он по умолчанию честен, и обязательно нужны пруфы о его предвзятости )) Такого уровня лицемерности, как у либеральцев, нет даже у политиков ) И на то, что накрутили голоса на выборах, тоже пруфы им не надо предоставлять, и на отравление Навального тоже не обязательно пруфы предоставлять, достаточно поверить западу )) Не, ну какой же стыд )
+6
-3
+3
Ответ auggust
Представьте, человеку на пенсии предложили кучу денег, а он отказался. Они даже не предполагали, что он может отказаться и заранее объявили. Стержень внутри, мое уважение.
Скорее всего, он согласился, а потом к нему пришли специальные люди, вставили "стержень" и велели отказаться, пока "стержень" не успел нагреться...
+4
-1
+3
Ответ teddy10
Если ты за бабки готов отказаться от своих принципов, не значит, что все так поступают
А в чем принцип то? Быть частью стада?
+3
-1
+2
Красавчик
+3
-1
+2
Кто то удивлён?)
+4
-2
+2
РФС очередной раз со###нул. Давайте еще про укрепление связей с мировым футболом. Все еще ждете как вас вернут?
+6
-4
+2
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
А почему дети сами знаете кого живут на западе 🤔
+6
-4
+2
Ответ Ростовский
Надо таких объявлять предателями и давать клеймо иноагент и тд
Ты клоун или притворяешься?
+4
-2
+2
Ответ Заяцволк
Всегда забавно, когда наши либеральцы требуют пруфы ))) Они смело утверждают, что Газзаев, Губерниев и др. куплены властью, и власть им платит +15 рублей, на это они конечно же пруфы не будут предоставлять, а вот когда говорит иностранец - он по умолчанию честен, и обязательно нужны пруфы о его предвзятости )) Такого уровня лицемерности, как у либеральцев, нет даже у политиков ) И на то, что накрутили голоса на выборах, тоже пруфы им не надо предоставлять, и на отравление Навального тоже не обязательно пруфы предоставлять, достаточно поверить западу )) Не, ну какой же стыд )
И ещё зававно - когда либеральцев по фактам ткнули носом в их лицемерность, возразить им нечего, поэтому только минуса приходится ставить ) Жалость ))
+4
-3
+1
Ответ Папа Футбола
РФС: нас просто надууулиии. Обманули дурачка на четыре кулачка. Просто нагло взяли и кинули!
За нос водят четверть века
+2
-1
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