Моуринью о вылете «Фенербахче»: «Мы бы все равно никогда не выиграли ЛЧ. В ЛЕ есть шанс»
Жозе Моуринью прокомментировал вылет «Фенербахче» из квалификации Лиги чемпионов.
Команда Жозе Моуринью в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью на своем поле с «Лиллем» (1:1). Первая встреча завершилась победой французов 2:1.
«Я горжусь своими игроками, мы все сделали как команда. Мы потеряли шанс сыграть против крупнейших команд мира, но верно и то, что мы бы в любом случае никогда не выиграли Лигу чемпионов.
Честно говоря, я бы предпочел оказаться в Лиге чемпионов. Мы бы никогда не вышли в финал ЛЧ, но у нас есть шанс в Лиге Европы. Она для нас более интересна с точки зрения конкуренции», – сказал тренер «Фенербахче».
«Фенербахче» Моуринью вылетел из квалификации ЛЧ от «Лилля». Автогол Диаките на 91-й перевел игру в экстра-таймы – там турки пропустили с пенальти на 118-й