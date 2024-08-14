Моуринью о вылете «Фенербахче»: «Мы бы все равно никогда не выиграли ЛЧ. В ЛЕ есть шанс»

Теги Жозе Моуринью Фенербахче высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью прокомментировал вылет «Фенербахче» из квалификации Лиги чемпионов.

Команда Жозе Моуринью в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью на своем поле с «Лиллем» (1:1). Первая встреча завершилась победой французов 2:1.

«Я горжусь своими игроками, мы все сделали как команда. Мы потеряли шанс сыграть против крупнейших команд мира, но верно и то, что мы бы в любом случае никогда не выиграли Лигу чемпионов.

Честно говоря, я бы предпочел оказаться в Лиге чемпионов. Мы бы никогда не вышли в финал ЛЧ, но у нас есть шанс в Лиге Европы. Она для нас более интересна с точки зрения конкуренции», – сказал тренер «Фенербахче».

«Фенербахче» Моуринью вылетел из квалификации ЛЧ от «Лилля». Автогол Диаките на 91-й перевел игру в экстра-таймы – там турки пропустили с пенальти на 118-й

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24 комментария
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Можно потом и в ЛК поиграть если что, там точно есть шансы
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Размяк Жозе. Вместо дерзкого наглеца-победителя теперь старый мягкий дедушка.
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Мотивирующая речь
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Зато в ЛЧ денег на неустойку можно заработать.
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Ответ Вова Пупкин
НЕособенный переводчик - ты что? Как ты перестал верить в победу ЛЧ?!🤣 А, ну да. Проталкивать наверх тебя больше некому, как раньше, надоел ты чучело уже всем. Включая твоих бывших покровителей, которые тебе дарили липовые еврокубки и липовые чемпионства в топ-странах. Как остался ты один на один с собой, то все видят, что футбол, это не твоя профессия. Моур - вернись к своей профессии переводчика. Оставь уже футбол в покое, исчезни из него! 😄 Жозедрочеры, вы приготовили свои убогие минусы для меня, в защиту своего неособенного, убогого "кумира"? Тогда - ФАС!😂😂
Тебе лечиться нужно
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Ответ ten Hag
Тебе лечиться нужно
Проблема хейтеров Моуриньо - неспобность цивилизованно и по делу отписаться, даже в 100% выигрышной для них ситуации как сегодня. Этот юзер эталонный пример
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сдает старина Жозе
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Что, прям так и сказал? Ну и тренера вам подогнали, ребята.
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Плох тот Фенер, что не мечтает стать Галатасараем.
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Отмкзка уровень Бог
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Вот это я понимаю мотивация для команды, а как руководство и спонсоры приободрились сразу же.
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Великий Моуриньо 💪
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Мы бы все равно никогда не выиграли ЛЧ. как Соколов из уральских пельменей говорит в одном эпизоде: <<а что, так можно было???>>. как по мне,это заявка на увольнение
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Гений, чего уж)
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Жозе тот еще оптимист стал ))
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Мистер позитив)
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Стратег
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Многоходовочка!
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Фантазёр, все последние годы ЛЕ выигрывают только клубы из топ-чемпионатов, у Фенера выиграть её шансы такие же, как выиграть ЛЧ - нулевые
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