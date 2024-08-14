Моуринью о вылете «Фенербахче»: «Мы бы все равно никогда не выиграли ЛЧ. В ЛЕ есть шанс»

Жозе Моуринью прокомментировал вылет «Фенербахче» из квалификации Лиги чемпионов.

Команда Жозе Моуринью в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью на своем поле с «Лиллем» (1:1). Первая встреча завершилась победой французов 2:1.

«Я горжусь своими игроками, мы все сделали как команда. Мы потеряли шанс сыграть против крупнейших команд мира, но верно и то, что мы бы в любом случае никогда не выиграли Лигу чемпионов.

Честно говоря, я бы предпочел оказаться в Лиге чемпионов. Мы бы никогда не вышли в финал ЛЧ, но у нас есть шанс в . Она для нас более интересна с точки зрения конкуренции», – сказал тренер « ».

«Фенербахче» Моуринью вылетел из квалификации ЛЧ от «Лилля». Автогол Диаките на 91-й перевел игру в экстра-таймы – там турки пропустили с пенальти на 118-й