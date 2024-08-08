Денисов об академии «Торпедо»: «Трачу на команду до миллиона рублей в месяц: покупаю экипировку, вожу на сборы. Клуб мне платит зарплату – 80 тысяч»

Теги Игорь Денисов премьер-лига Россия Торпедо детский футбол Нобель Арустамян деньги Футбол

Игорь Денисов рассказал о своих тратах на содержание академии «Торпедо».

Экс-игрок сборной России работает в академии «Торпедо» с игроками 2011 года рождения.

– Я содержу интернат за свои деньги, мне «Торпедо» платит 80 тысяч рублей зарплату. 

– Подожди, ты содержишь интернат ФК «Торпедо» своего возраста? 

– Я содержу вообще всю команду «Торпедо» 2011 года [рождения]. 

– А «Торпедо» ничего не делает? 

– 80 тысяч рублей мне платит зарплату.

– А дальше? Форма есть у «Торпедо»?  

– Только форма. Экипировку всю на данный момент покупаю я сам. На сборы вожу, на турниры. 

– Вы едете на турнир или на сбор, и ты платишь за билеты, за проживание? 

– За билеты последний раз платили родители, а за проживание платил я. Ну, я трачу на команду до миллиона [рублей] в месяц. Если в среднем. За последние полгода. 

Делаю это от чистого сердца. На данном этапе жизни мне это нравится. От детей требую только самоотдачи, – сказал Денисов в новом выпуске на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

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49 комментариев
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Гарик всегда был искренний. Но и отдавал всего себя по полной. Нигде не отбывал номер и не был равнодушным. Говорит как есть, а потом из-за этого страдает. Этим и неудобный
+103
-15
+88
Получается, игроком конфликтовал из-за денег, которые платили легионерам, и казался в той ситуации не правым. А сейчас те легионеры свои деньги увезли из страны, а Гарик безвозмездно детям помогает. Мужики, не знаю как вы, а я делаю разворот на 180 градусов.
+51
-8
+43
Ответ shoes-on
Гарик всегда был искренний. Но и отдавал всего себя по полной. Нигде не отбывал номер и не был равнодушным. Говорит как есть, а потом из-за этого страдает. Этим и неудобный
Спасибо, смешно, особенно деньгисов, который срался со всеми легионерами из за зарплат с которыми играл
+35
-15
+20
Ответ shoes-on
Гарик всегда был искренний. Но и отдавал всего себя по полной. Нигде не отбывал номер и не был равнодушным. Говорит как есть, а потом из-за этого страдает. Этим и неудобный
Это разве не он искренне и неравнодушно отказался выходить на замену и смотрел в кошелёк Халка?
+39
-21
+18
👍👍👍
+20
-4
+16
Гарик - человек со стержнем и правильными жизненными и моральными (да, да) установками. А в комментах на него уже полилось. Даже если Денисов был когда-то не прав, то жизнь идет, многое переосмысливается, подвергается корректировкам. У местной полиции нравов так не бывает что ли? Все с крылышками родились сразу.
+16
-1
+15
Гарик хороший мужик👍
+19
-5
+14
Ответ Theodor Herzl
Получается, игроком конфликтовал из-за денег, которые платили легионерам, и казался в той ситуации не правым. А сейчас те легионеры свои деньги увезли из страны, а Гарик безвозмездно детям помогает. Мужики, не знаю как вы, а я делаю разворот на 180 градусов.
делай на 360, это как раз будет по-денисовски.
+15
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+10
Круто! Не ожидал такого от Денисова. Финансировать, да ещё и Торпедо из Москвы.
Торпедо – славный клуб. Должен быть в вышке. Сегодня проездом был на Восточной улице. Посмотрел стройку стадиона Торпедо. Возводят трибуны. Будет милая небольшая арена рядом с Москвой-рекой. Ждём.
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Ответ Глебов Илья
Комментарий скрыт
А ты всех людей сидишь по жёлтой прессе только?
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+4
Ответ Птюч
Это разве не он искренне и неравнодушно отказался выходить на замену и смотрел в кошелёк Халка?
Так вы этим доводом только лишь подтверждаете тезис, что он искренний и неравнодушный. Хорошо это или плохо, это другой момент. Но Гарика никогда в лицемерии нельзя было упрекнуть. И человека можно судить по сумме его поступков. Порой и отважный в какой-то момент мог поступить трусливо
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Игорян, уважение, красавчик и молодец!
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Ответ Aroundandabout
Зачем он каждый месяц экипировку покупает? Её что кто-то ворует?
Дети быстро растут
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Что за бизнес с*ка! Что за бизнес с*ка!
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Денисовский человек. Я думал они вымерли...) Такие поступки всегда лучше любых слов! Молодец!
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пора бы уже торпедовцам логотип с фамилией спонсора на футболки нанести...
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Ответ shoes-on
Мне интересна дискуссия с вами. У меня самые добрые и искренние мотивы, не хотел задеть, просто выразил своё мнение )
Да ты как Денисов))
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Ответ shoes-on
Так вы этим доводом только лишь подтверждаете тезис, что он искренний и неравнодушный. Хорошо это или плохо, это другой момент. Но Гарика никогда в лицемерии нельзя было упрекнуть. И человека можно судить по сумме его поступков. Порой и отважный в какой-то момент мог поступить трусливо
Открой словарь и прочитай что такое искренность и неравнодушие. Потому что тот человек который отказывается от сборной и клуба это идиот. Примерно так про него Радимов сказал. А тот кто лезет в чужой кошелек это завистливый и жадный.
+7
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+2
Ответ Сибирский литовец
Это не он , это вся русская часть команды , а он уполномоченный
Не знаете - помолчите. Анюков, Широков, Зырянов точно никакого отношения к Гарику не имели. А это половина основы. Была ’’банда’’ изначально появившаяся в Перебурге и кое-кто примкнувший, но говорить за все русских - распространять ложь.
+1
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+1
Ответ shoes-on
Мы не судим моральную сторону этого. Мы говорим, что в таких вещах весь Гарик. Человек может искренне в чем-то заблуждаться и быть не прав
А кому он неудобный то?
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Ответ Сибирский литовец
Кержаков , Широков , Анюков , Малофеев . Денисов просто не умеет просчитывать вперёд ситуацию , поэтому и выступил . Но логика понятна и в общем то верна . Чем Халк и Витсель лучше местных , и те и другие выиграли УЕФА . Вы привезёте нам Хави и Иньесту тогда и вопросов не будет )
Спрашивать чем Халк или Витцель лучше местных)) Хави и Иньеста в Зените))
+1
0
+1
Ответ Остин Пауэрович
Спасибо, смешно, особенно деньгисов, который срался со всеми легионерами из за зарплат с которыми играл
Мы не судим моральную сторону этого. Мы говорим, что в таких вещах весь Гарик. Человек может искренне в чем-то заблуждаться и быть не прав
+3
-2
+1
Ответ Птюч
Это разве не он искренне и неравнодушно отказался выходить на замену и смотрел в кошелёк Халка?
И что? Это его жизненные принципы. Вот есть у человека такой характер: скверный, вредный, порой невыносимый, но Денисов искреннен в своих проявлениях мыслей и поступков. Мы многого не знаем насчёт той ситуации. Возможно и Вы бы так поступили на его месте.
+2
-1
+1
Ответ Акакий Акакиевич
Круто! Не ожидал такого от Денисова. Финансировать, да ещё и Торпедо из Москвы. Торпедо – славный клуб. Должен быть в вышке. Сегодня проездом был на Восточной улице. Посмотрел стройку стадиона Торпедо. Возводят трибуны. Будет милая небольшая арена рядом с Москвой-рекой. Ждём.
Вам Москвы в рпл мало чтоль? И так пол лиги
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
продай телефон, купи картошки... не благодари
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За такие дела можно простить любые прегрешения.
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Неожиданно для меня. Уважение.
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К сожалению - это никому не нужно. Слуцкий стадион и школу в начале с боем построил - власти Ротора и Волгограда всячески ему мешали. Так даже спортс 100500 статей об андройде от гимнастики Симоны Байлс накатал - о деле Леонида 0.
А тут какой-то Гарик с детьми возится...
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Ответ Птюч
Да ты как Денисов))
Хахах, даже не знаю, хорошо это или плохо ))
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Ответ Дима Зезуль
Нужно обязательно всем рассказать какой он щедрый, такие дела можно делать молча)
Зачем такие дела делать молча? Что за идиотский стереотип поведения… Наоборот, ты показываешь другим пример, когда говоришь об этом открыто. А если личность медийная, то и отклика больше.
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