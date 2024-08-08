Денисов об академии «Торпедо»: «Трачу на команду до миллиона рублей в месяц: покупаю экипировку, вожу на сборы. Клуб мне платит зарплату – 80 тысяч»
Игорь Денисов рассказал о своих тратах на содержание академии «Торпедо».
Экс-игрок сборной России работает в академии «Торпедо» с игроками 2011 года рождения.
– Я содержу интернат за свои деньги, мне «Торпедо» платит 80 тысяч рублей зарплату.
– Подожди, ты содержишь интернат ФК «Торпедо» своего возраста?
– Я содержу вообще всю команду «Торпедо» 2011 года [рождения].
– А «Торпедо» ничего не делает?
– 80 тысяч рублей мне платит зарплату.
– А дальше? Форма есть у «Торпедо»?
– Только форма. Экипировку всю на данный момент покупаю я сам. На сборы вожу, на турниры.
– Вы едете на турнир или на сбор, и ты платишь за билеты, за проживание?
– За билеты последний раз платили родители, а за проживание платил я. Ну, я трачу на команду до миллиона [рублей] в месяц. Если в среднем. За последние полгода.
Делаю это от чистого сердца. На данном этапе жизни мне это нравится. От детей требую только самоотдачи, – сказал Денисов в новом выпуске на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.
Торпедо – славный клуб. Должен быть в вышке. Сегодня проездом был на Восточной улице. Посмотрел стройку стадиона Торпедо. Возводят трибуны. Будет милая небольшая арена рядом с Москвой-рекой. Ждём.
А тут какой-то Гарик с детьми возится...