Денисов помирился с Митрофановым после требования повысить зарплату россиянам «Зенита» в 2012-м: «Был неправ, но только в определенном ракурсе. Поступил бы так же»

Теги Зенит Игорь Денисов премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Аксель Витцель Халк деньги Футбол

Игорь Денисов рассказал, что помирился с Максимом Митрофановым.

Напомним, в 2012 году «Зенит» купил Халка и Акселя Витцеля, после чего Денисов потребовал повысить зарплаты для российских игроков команды, что привело к конфликту с руководством петербургского клуба. В выпуске на ютуб-канале Нобеля Арустамяна отмечается, что бывший полузащитник «Зенита» хотел повышения зарплаты с 2,5 млн евро до 5 млн. В 2013 году сине-бело-голубые продали Денисова в «Анжи». 

– Я Максиму Львовичу (Митрофанову, бывшему генеральному директору «Зенита», сейчас занимающему должность генсека РФС - Спортс) сам позвонил, позвал его домой на чашечку чая, пожал руку и сказал...

– Что все забыто?

– Что прошло много времени, и я был неправ. Люди ошибаются.

Неправ был в определенном только ракурсе. В моей психологии я бы поступил так же. Если бы такая же история была у меня опять, сказано и сделано было бы так же, один в один, – сказал Денисов.

Халк о «Зените»: «Русские игроки завидовали нам с Витцелем. Мы забивали, а они не праздновали. Потом президент убрал 4-5 футболистов, и мы выиграли все»

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38 комментариев
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Был неправ, но поступил бы так же. С Денисовым все понятно. Честно говоря, я не удивлен даже, как у него это все в голове спокойно укладывается. Это же Гарик.
+76
-3
+73
Я был не прав - поступил бы так же.

Иногда кажется, что у Гарика в мозгу, как у Гомера Симпсона, обезьянка в тарелки стучит
+49
-7
+42
годы идут, а ума не прибавилось(
+30
-1
+29
Гарик развалил, возможно, самый сильный Зенит в истории, когда к костяку добавляли футболистов способных давать результат в ЛЧ.
Тут бы проявить ему свое знаменитое упорство, доказать, что они никак не хуже, пошуметь в ЛЧ и потом идти требовать.
А так наш Гарик превратился в футболиста Денисова.
Так подумать, воспитанник и валютный миллионер идет требовать от родной команды «большего уважения».
+27
-1
+26
т.е. Денисов так ничего и не понял, что натворил. А такая мощная полузащита была бы Витцель+Денисов
+15
0
+15
Ну как бы, "взорвав" тогда раздевалку, Денисов и ко уничтожили потенциально сильнейшую команду в истории Зенита (
Мне лично обидно до сих пор
+11
0
+11
Ответ Заборостроитель
Извинился за то, что развалил потенциального победителя ЛЧ😏
Какой потенциальный победитель ЛЧ?) Вы реально в это верите?
+16
-5
+11
Ответ Pigmalion
Зенит развалил как раз менеджмент во главе с Толстым Школьником.
Позвольте уточнить как именно? Покупая сильных футболистов?
+11
0
+11
Один из самых печальных моментов. Тот Зенит был фантастически сильным, Халк и Витсель одни из лучших на своих позициях, плюс наш очень сильный и добротный костяк уже побеждавший в еврокубках. В итоге Гарик поднял бучу, самоустранился, Витселя из лучших бокс ту бокс пришлось ставить в опорку, где он не блистал, был по сути хуже Гарика. Халк растерялся в начале и не мог играть распасовщилкм (а он идеален и в подигрыше, их дубляж с Дзюбой доказательство). Потом раскачались, но это уже было не то. Очень жаль тот Зенит, он реально мог в ЛЧ пройти до самых последних раундов типа полуфинала
+9
0
+9
Один из самых печальных моментов. Тот Зенит был фантастически сильным, Халк и Витсель одни из лучших на своих позициях, плюс наш очень сильный и добротный костяк уже побеждавший в еврокубках. В итоге Гарик поднял бучу, самоустранился, Витселя из лучших бокс ту бокс пришлось ставить в опорку, где он не блистал, был по сути хуже Гарика. Халк растерялся в начале и не мог играть распасовщилкм (а он идеален и в подигрыше, их дубляж с Дзюбой доказательство). Потом раскачались, но это уже было не то. Очень жаль тот Зенит, он реально мог в ЛЧ пройти до самых последних раундов типа полуфинала
+6
0
+6
Ответ Pigmalion
Да, и не закрывая при этом потенциальные конфликты с нынешними игроками. Такая же история была у ЦСКА ж. Они вроде Кавенаги хотели подписать, но понимая, что его большая личка может вызвать недопонимания текущих игроков, от этой идеи отказались. Потому что Гинер не тупой.
Хочется спросить, где сейчас этот самый «не тупой гинер» и его ЦСКА. Вопрос риторический.

Уверен, рук-во хотело шуметь в Европе, и хотело лучшего для команды. Время все расставило по своим местам, что с гинером, Зенитом, что с Денисовым.
+6
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+5
Так он ничего и не понял, увы...
+5
0
+5
Ответ Заборостроитель
Извинился за то, что развалил потенциального победителя ЛЧ😏
смешно, но вы бы приём лекарств всё-таки не пропускали
+8
-3
+5
Был неправ, вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить. Всё, ушел.

© Обыкновенное чудо
+5
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+5
Ответ Pigmalion
Ну у Гинера деньги закончились, но до этого момента ЦСКА был самым эффективным клубом России. Ерничества не понимаю. И руководство, и Денисов хотели лучшего для команды. Менеджмент должен прогнозировать такие моменты. Они буквально ежедневно общались с Гариком, он никогда пай-мальчиком не был, они должны были знать, что это выльется в конфликт.
Никакого ерничества, сухие факты.

То есть по Вашему мнению, интересы и запроса футболиста должны ставится выше интересов и развития команды? На мой взгляд, каким бы Денисов не был хорошим игроком, он этого не стоит. Что собственно и показал.
+5
0
+5
типичная биполярочка
+4
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+4
Ответ Лоу-кики Ли Кан Ина
Был неправ, но поступил бы так же. С Денисовым все понятно. Честно говоря, я не удивлен даже, как у него это все в голове спокойно укладывается. Это же Гарик.
Узник собственной совести.
+5
-1
+4
В тот год из за него чемпионат не выиграли
+3
0
+3
Ответ Megakeks
Хочется спросить, где сейчас этот самый «не тупой гинер» и его ЦСКА. Вопрос риторический. Уверен, рук-во хотело шуметь в Европе, и хотело лучшего для команды. Время все расставило по своим местам, что с гинером, Зенитом, что с Денисовым.
Ну у Гинера деньги закончились, но до этого момента ЦСКА был самым эффективным клубом России. Ерничества не понимаю.

И руководство, и Денисов хотели лучшего для команды.
Менеджмент должен прогнозировать такие моменты. Они буквально ежедневно общались с Гариком, он никогда пай-мальчиком не был, они должны были знать, что это выльется в конфликт.
+6
-3
+3
Ответ Megakeks
Никакого ерничества, сухие факты. То есть по Вашему мнению, интересы и запроса футболиста должны ставится выше интересов и развития команды? На мой взгляд, каким бы Денисов не был хорошим игроком, он этого не стоит. Что собственно и показал.
Он не про это. Денисов - будем называть вещи своими именами - просто дурак, но от футболиста в общем-то мощный интеллект и не ожидается. А вот менеджеры, в обязанности которых входит в том числе и работа с футболистами, обязаны были предвидеть потенциальный скандал и попытаться купировать его, им как раз за это деньги платят.

То, что в результате Денисова выперли - правильно, он получил по заслугам. Но того, что клубная администрация в этом деле сработала не лучшим образом, это не отменяет.
+3
0
+3
Ответ Угараю_с_вас
Какой потенциальный победитель ЛЧ?) Вы реально в это верите?
Конечно, до 1/2 финала добрались и тут Денисов всё исплртил и в финал не вышли.
+3
-1
+2
В то время как раз Зенит и испортился. Зря так Денисов поступил. Но я и противник Халка игру развалили эти двое с Витселем. Зенит играл красиво, задорно, в атаку, а потом играли просто в Халка. Это уже не интересный футбол.
+2
-1
+1
Ответ Заборостроитель
Извинился за то, что развалил потенциального победителя ЛЧ😏
Зенит из всех участников ЛЧ и тогда был максимум 15-20-ым в числе потенциальных победителей ЛЧ.
+1
0
+1
Ответ Balt
Конечно, до 1/2 финала добрались и тут Денисов всё исплртил и в финал не вышли.
Крылышкам в полуфинале проиграли
+2
-1
+1
Один из самых печальных моментов. Тот Зенит был фантастически сильным, Халк и Витсель одни из лучших на своих позициях, плюс наш очень сильный и добротный костяк уже побеждавший в еврокубках. В итоге Гарик поднял бучу, самоустранился, Витселя из лучших бокс ту бокс пришлось ставить в опорку, где он не блистал, был по сути хуже Гарика. Халк растерялся в начале и не мог играть распасовщилкм (а он идеален и в подигрыше, их дубляж с Дзюбой доказательство). Потом раскачались, но это уже было не то. Очень жаль тот Зенит, он реально мог в ЛЧ пройти до самых последних раундов типа полуфинала
+1
0
+1
Ответ Мелехов
В тот год из за него чемпионат не выиграли
из-за Митрофанова? так и было
+2
-1
+1
Извинился и попросился на работу
0
0
0
Ответ Александр Васильев
годы идут, а ума не прибавилось(
Стал Земфиру слушать,
Многое понравилось.
Столько лет прошло...
0
0
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Могли бы найти компромисс. Просил бы не 5, а 3-4.
0
0
0
Извинился за то, что развалил потенциального победителя ЛЧ😏
+7
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