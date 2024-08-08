Денисов помирился с Митрофановым после требования повысить зарплату россиянам «Зенита» в 2012-м: «Был неправ, но только в определенном ракурсе. Поступил бы так же»

Игорь Денисов рассказал, что помирился с Максимом Митрофановым.

Напомним, в 2012 году « » купил Халка и Акселя Витцеля, после чего Денисов потребовал повысить зарплаты для российских игроков команды, что привело к конфликту с руководством петербургского клуба. В выпуске на ютуб-канале Нобеля Арустамяна отмечается, что бывший полузащитник «Зенита» хотел повышения зарплаты с 2,5 млн евро до 5 млн. В 2013 году сине-бело-голубые продали в «Анжи».

– Я Максиму Львовичу ( , бывшему генеральному директору «Зенита», сейчас занимающему должность генсека - Спортс) сам позвонил, позвал его домой на чашечку чая, пожал руку и сказал...

– Что все забыто?

– Что прошло много времени, и я был неправ. Люди ошибаются.

Неправ был в определенном только ракурсе. В моей психологии я бы поступил так же. Если бы такая же история была у меня опять, сказано и сделано было бы так же, один в один, – сказал .

Халк о «Зените»: «Русские игроки завидовали нам с Витцелем. Мы забивали, а они не праздновали. Потом президент убрал 4-5 футболистов, и мы выиграли все»