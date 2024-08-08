Денисов помирился с Митрофановым после требования повысить зарплату россиянам «Зенита» в 2012-м: «Был неправ, но только в определенном ракурсе. Поступил бы так же»
Игорь Денисов рассказал, что помирился с Максимом Митрофановым.
Напомним, в 2012 году «Зенит» купил Халка и Акселя Витцеля, после чего Денисов потребовал повысить зарплаты для российских игроков команды, что привело к конфликту с руководством петербургского клуба. В выпуске на ютуб-канале Нобеля Арустамяна отмечается, что бывший полузащитник «Зенита» хотел повышения зарплаты с 2,5 млн евро до 5 млн. В 2013 году сине-бело-голубые продали Денисова в «Анжи».
– Я Максиму Львовичу (Митрофанову, бывшему генеральному директору «Зенита», сейчас занимающему должность генсека РФС - Спортс) сам позвонил, позвал его домой на чашечку чая, пожал руку и сказал...
– Что все забыто?
– Что прошло много времени, и я был неправ. Люди ошибаются.
Неправ был в определенном только ракурсе. В моей психологии я бы поступил так же. Если бы такая же история была у меня опять, сказано и сделано было бы так же, один в один, – сказал Денисов.
Халк о «Зените»: «Русские игроки завидовали нам с Витцелем. Мы забивали, а они не праздновали. Потом президент убрал 4-5 футболистов, и мы выиграли все»
Иногда кажется, что у Гарика в мозгу, как у Гомера Симпсона, обезьянка в тарелки стучит
Тут бы проявить ему свое знаменитое упорство, доказать, что они никак не хуже, пошуметь в ЛЧ и потом идти требовать.
А так наш Гарик превратился в футболиста Денисова.
Так подумать, воспитанник и валютный миллионер идет требовать от родной команды «большего уважения».
Мне лично обидно до сих пор
Уверен, рук-во хотело шуметь в Европе, и хотело лучшего для команды. Время все расставило по своим местам, что с гинером, Зенитом, что с Денисовым.
© Обыкновенное чудо
То есть по Вашему мнению, интересы и запроса футболиста должны ставится выше интересов и развития команды? На мой взгляд, каким бы Денисов не был хорошим игроком, он этого не стоит. Что собственно и показал.
И руководство, и Денисов хотели лучшего для команды.
Менеджмент должен прогнозировать такие моменты. Они буквально ежедневно общались с Гариком, он никогда пай-мальчиком не был, они должны были знать, что это выльется в конфликт.
То, что в результате Денисова выперли - правильно, он получил по заслугам. Но того, что клубная администрация в этом деле сработала не лучшим образом, это не отменяет.
Многое понравилось.
Столько лет прошло...