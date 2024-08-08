Денисов о работе с детьми: «С 12-летними общаюсь как со взрослыми людьми – я в 13 лет водку пил. Драки приветствую, но в раздевалке, а не в общественном месте, где все смотрят»

Теги Игорь Денисов премьер-лига Россия Торпедо детский футбол Нобель Арустамян Футбол

Игорь Денисов рассказал о работе в детском футболе.

Экс-игрок сборной России работает в академии «Торпедо» с игроками 2011 года рождения.

–  Я знаю свое детство. 11 лет – это уже... Я сейчас с 12-летними общаюсь не как с детьми. Я в 13 лет водку пил.

– Водку пил в 13 лет?

– Да. И че? Это не дети. Я считаю, что это уже взрослые, адекватно понимающие люди. Я им говорю: «Ты встаешь с утра и принимай решение, как тебе жить. И отвечай за это решение». Я считаю, что в 12-13 лет говорить ребенку, что результат не важен…. Результат важен, но какими способами?

У меня был случай в моей команде. Раздался звонок: ребята подрались в школе. Пацанам 13 лет, а они уже выясняют, кто из них альфа-самец, а может, самец, я не знаю. Это капец, рукоприкладство. А эти ребята привозные. Я их привез, они у меня живут в интернате. Они у меня живут в отличных условиях, в идеальных условиях. Я их отправил в школу, и в этой школе они подрались.

Я сижу и думаю: «Что мне делать?» Вот что мне делать? Я молодой специалист в этой профессии. Я долго думал и решил. Я их вызвал и сказал: «Ребята, вы позорите мою фамилию, потому что директор меня знает». Я говорю: «Я за драки, я приветствую драки. Но только выясняйте отношения за то, что кто-то не добежал. Вы можете драться в раздевалке».

– То есть ты это приветствуешь?

– Конечно. Я разберусь, дверь закрою – и выясняйте. Но в раздевалке, за футбол, а не в общественном месте, где там все на тебя смотрят. Я против этого. Выходите на улицу, делайте что хотите, чтобы вас не видели. В квартире закрывайтесь и деритесь один на один. Вот.

Мы с ними поговорили, и я сделал так. Я сделал им 50 по 100 пробеганий, 100 метров за 16 секунд. Сказал: «Еще раз ударите – сделаете сто. Не выбежите за 16 секунд – прямо с билетом домой». И это были два ведущих игрока.

– И что, они в команде сейчас?

– Они в команде, да, – сказал Денисов в новом выпуске на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

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75 комментариев
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Коротко: дети в 13 лет - взрослые думающие люди. Я вот в 13 лет водку пил.
Можно опускать занавес.
+142
-6
+136
Хорошо быть 12 летним, ещё целый год трезвой жизни!
+98
-2
+96
Ответ Hitgoe Himgob
Не делайте выводов только по этому кликбейту. Посмотрите все интервью. Денисов просто топище
Прочитал и? Дурак дураком не?
+52
-13
+39
Главное, чтобы он с девушками до 18 лет общался не как со взрослыми людьми
+42
-7
+35
Людей из них воспитывает. Денисовского человека, можно сказать.
+22
-1
+21
Только безответственные идиоты могут доверить Денисову своих детей.
+23
-4
+19
Не делайте выводов только по этому кликбейту. Посмотрите все интервью. Денисов просто топище
+50
-32
+18
Черчесов вышел из раздевалки
+13
0
+13
Ответ Hitgoe Himgob
Не делайте выводов только по этому кликбейту. Посмотрите все интервью. Денисов просто топище
Если болельщик Спартака говорит что интервью экс-игрока Зенита топище, то жди, что половина интервью - обиженное нытье о Зените
+30
-18
+12
Ответ counsel
У болельщиков Спартака нет комплекса провинциала. Это болельщикам Зенита везде Спартак мерещится. Даже в интервью экс-игрока Зенита
Нет комплекса провинциала? Именно поэтому на матче с Крыльями они о Зените кричалки орали?
+18
-6
+12
Ответ Marcus-light
Коротко: дети в 13 лет - взрослые думающие люди. Я вот в 13 лет водку пил. Можно опускать занавес.
Зачем ты пересказал заголовок?
+12
0
+12
Ответ Marcus-light
Коротко: дети в 13 лет - взрослые думающие люди. Я вот в 13 лет водку пил. Можно опускать занавес.
Да не пил он, ну кто водку в 13 лет не пробовал в провинции в 90х? Сейчас дети другие, времена тоже.

Спортс, иногда ненавижу вас за эти передергивания, такое отличное интервью и вы дёрнули то что вам надо
+31
-20
+11
На уровне 13 лет ты и остановился, раз только водкой и драками все измеряешь. 13-14 лет, это когда тело и гармоны опережают интеллектуальное и эмоциональное развитие, и моральные принципы ещё до конца не обретены. А, он к ним со своей отбитой философией, такие и вырастут. Денисов прямой мужик, без камня да пазухой, но видно, что глупый. Никто не забыл, как развалил своими демаршами тот Зенит. Да и детей такому доверять нельзя. Испортит психику на всю оставшуюся жизнь, будут ходить такие же неприкаянные, как и сам Денисов и на полном серьезе не понимать, почему людям тяжело с ними общаться.
+12
-1
+11
Ответ Камбоджа Иванов
Главное, чтобы он с девушками до 18 лет общался не как со взрослыми людьми
С 16 можно общаться по-всякому по взаимному согласию
+9
0
+9
Согласен. Прекрасное интервью.
Прекрасное оно в том, чтобы таких так Денисов подальше держать от детей.
+8
0
+8
Ответ Я всех их сделал
С 16 можно общаться по-всякому по взаимному согласию
С 16 до 18 лет это взаимное согласие забирается с криков бати сотрудника полиции, и ты, вместо первого курса или армейки, отсиживаешь срок.
+5
-1
+4
Я в 13 лет Виноградный день пил
+5
-1
+4
Прививает детям высокую культуру ленинградских окраин и подворотен... простите, арок.
+4
-1
+3
то есть он не говорит им: не деритесь. Он говорит: не позорьте мою фамилию, деритесь где угодно, но не в школе. А еще водку можете уже начинать пить, главное не на тренировках.
Может Денисову все-таки взрослых тренировать, а от детей подальше держать? Если ему так хочется работать именно по-взрослому. Какой из него воспитатель?
+3
0
+3
Ответ Hitgoe Himgob
Все понятно, смотрите интервью, если после и этого глаза не откроются значит они будут закрыты всегда
У меня глаза открыты, Ларин - это судимый человек, который собирал в карман бюджетные деньги.
+6
-4
+2
Ответ DaleCo
Людей из них воспитывает. Денисовского человека, можно сказать.
тупиковая ветвь эволюции)
+2
0
+2
Ответ Hitgoe Himgob
Да не пил он, ну кто водку в 13 лет не пробовал в провинции в 90х? Сейчас дети другие, времена тоже. Спортс, иногда ненавижу вас за эти передергивания, такое отличное интервью и вы дёрнули то что вам надо
я водку не пил и другой алкоголь в 13 лет, а сидел за учебниками и спортом занимался, за что в принципе на меня все косо смотрели.
Зато сейчас все кто пил в таком возрасте охранники, грузчики и у станка стоят...
+4
-2
+2
Имбецил
+2
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+2
Запутался, во сколько мы с пацанами начали водку пить - в 13 или 14. Но ликеры точно в 12. А пиво в 11.
+2
-1
+1
Хороший детский тренер. Уверен, после этого вью к нему в группу выстроилась очередь желающих.
+3
-2
+1
Ответ Я всех их сделал
С 16 можно общаться по-всякому по взаимному согласию
Это когда старшему больше 18, то младшему из двоих должно быть 16. Когда обоим нет 18, то по взаимному согласию можно все, что хочешь.
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Как же его здесь героизировали, когда он из-за бумажек технарь получил.
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Ответ Hitgoe Himgob
Комментарий удален модератором
Пока такие как вы оправдываете Лариных, то оно и не будет работать.
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Ответ Kuzcka
Прочитал и? Дурак дураком не?
Скорее всего имеется ввиду видео, а не этот отрывок в статье.
+1
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+1
Ответ Hitgoe Himgob
Там про детей, там нет Спартака. С Лариным расхерачили на пару весь наш детский футболом. Это надо всем смотреть, есть спорные тезисы, но людям не все равно.
Скажите честно, вы сами в жизни сталкивались с ДЮСШ и мотивированными тренерами? Я меня вот есть сын, и скажу вам - каждый второй такой вот классный и правильный как Ларин и Денисов. И проблема у всех одна - узколобие
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