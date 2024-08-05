Литвинов о Соболеве: «Ему тяжело. Он индивидуально тренируется на базе, приезжает ли на игры «Спартака» – не знаю. Внутреннюю кухню раскрывать не буду, какие-то конфликты, интрижки»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов рассказал об общении с Александром Соболевым в «Спартаке».

27-летний нападающий пропустил матч красно-белых с «Крыльями Советов» (3:0) – он не попал в заявку в 3-й раз подряд. Ранее «Спартак» отстранил игрока от работы с основной командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит». 

– Когда в последний раз виделся с Соболевым?

– Я вижусь с ним почти каждый день.

– И как он?

– Ему тяжело, он индивидуально тренируется на базе. Но не знаю, приезжает ли на игры «Спартака».

– Вы примете его в команду обратно?

– Почему нет? Это наш игрок.

– Он же говорил, что хочет в «Зенит».

– Он не говорил это. Это внутренняя кухня, и я не буду ее раскрывать.

– Извинений для возвращения будет достаточно?

– Посмотрим. Я про что-то хорошее или плохое не хочу говорить. Какие-то конфликты или интрижки. Зачем? Все случается в футболе, – сказал полузащитник «Спартака». 

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37 комментариев
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Он тренируется на базе, а хотел бы в бассейне….
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На вентилятор слегка накинул, но раскрывать не будет интриган
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Бедняжка 🥺
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Ответ Цкуро Бесцветный
Зенит ослабляет соперников теперь даже не подписывая их игроков, а просто запуская слухи)))
Ослабляет? Сомнительно.
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Ответ Spartakus1984
Почему не на базе зенита он?
...дельфинарий еще не построили на базе Зенита.
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Сперва сестрёнки, темки, а потом уже интрижки (c)
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Зенит ослабляет соперников теперь даже не подписывая их игроков, а просто запуская слухи)))
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Помер дед Дельфин, да и х... с ним.
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К 6-му туру готовится )))
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На "миде" он тренируется
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Интрижки и конфликтики — это в фигурном катании.
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Ответ Цкуро Бесцветный
Зенит ослабляет соперников теперь даже не подписывая их игроков, а просто запуская слухи)))
Зенит не слухи запускает.
Он конкретно вступил в переговоры с игроком, что запрещено регламентом, если у того более 6 месяцев до его окончания.
Зенит надо оштрафовать очков на 30-40.
Пусть за выживание с Факелом борются...
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Ответ Spartakus1984
Почему не на базе зенита он?
А зачем он там нужен ?
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Ответ ДудьСдулся
Зенит не слухи запускает. Он конкретно вступил в переговоры с игроком, что запрещено регламентом, если у того более 6 месяцев до его окончания. Зенит надо оштрафовать очков на 30-40. Пусть за выживание с Факелом борются...
Кто их оштрафует?Там крепкая политическая крыша.😁
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Ответ ДудьСдулся
Зенит не слухи запускает. Он конкретно вступил в переговоры с игроком, что запрещено регламентом, если у того более 6 месяцев до его окончания. Зенит надо оштрафовать очков на 30-40. Пусть за выживание с Факелом борются...
Видимо регламент только ты знаешь.
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Ответ Spartakus1984
Очевидно что убрав Соболева сейчас все хорошо стало
Легко стало дышать👍
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Ответ Цкуро Бесцветный
Зенит ослабляет соперников теперь даже не подписывая их игроков, а просто запуская слухи)))
Очень хочется что б " Спартак", а точнее его руководство поступило мудро в данной, сложной ситуации, продажа игрока в " Зенит" будет плохим прецидентом, а схожие ситуации уже были. Отдать на "ленточка" обратно в " Крылышки" в аренду или что то подобное.
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Ответ Spartakus1984
Очевидно что убрав Соболева сейчас все хорошо стало
ну не все прям хорошо.
но то, что я вижу, радует меня больше, чем веселит, как обычно.
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Ответ Данко Лазович
Какие-то конфликты или интрижки собственно коротко про свою команду сказал.
Очевидно что убрав Соболева сейчас все хорошо стало
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Ответ Заремыч
...дельфинарий еще не построили на базе Зенита.
Так вот почему Карпин просил открыть крышу в ливень, готовил дельфинарий)
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Думать надо и тогда будет всё нормально) У тебя контракт со Спартаком, а ты заявляешь, что думаешь о Зените, при этом ничего конкретного нет, потому что об этом не в курсе Спартак) Сказочный до.. Боеб
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Приезжает на игры по Dote
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Отличные новости))
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Приезжает на игры? Да нафиг они ему не сдались, он обиделся как обычно)
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Я про что-то хорошее или плохое не хочу говорить. Какие-то конфликты или интрижки. Зачем?
Станковичу это вью только не показывайте
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Соболев может стать величайшим игроком медиалиги, её символом на века, флагманом и путеводной звездой на десятилетия вперёд.
В 2094-м уже никто и не вспомнит этих всех Промесов, Венделов и Мостовых. А Соболева будет знать каждый мальчик, девочка и даже некоторые животные с встроенными чипами интеллекта. Они будут радостно улыбаться видя его NFT-профиль перед началом игр любимой (и вероятно единственной) лиги футбола для млекопитающих, встроенной во все мета-вселенные всех соцсетей на всех устройствах и нефизических носителях.
Надо только принять решительное правильное решение.
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