Литвинов о Соболеве: «Ему тяжело. Он индивидуально тренируется на базе, приезжает ли на игры «Спартака» – не знаю. Внутреннюю кухню раскрывать не буду, какие-то конфликты, интрижки»
Руслан Литвинов рассказал об общении с Александром Соболевым в «Спартаке».
27-летний нападающий пропустил матч красно-белых с «Крыльями Советов» (3:0) – он не попал в заявку в 3-й раз подряд. Ранее «Спартак» отстранил игрока от работы с основной командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».
– Когда в последний раз виделся с Соболевым?
– Я вижусь с ним почти каждый день.
– И как он?
– Ему тяжело, он индивидуально тренируется на базе. Но не знаю, приезжает ли на игры «Спартака».
– Вы примете его в команду обратно?
– Почему нет? Это наш игрок.
– Он же говорил, что хочет в «Зенит».
– Он не говорил это. Это внутренняя кухня, и я не буду ее раскрывать.
– Извинений для возвращения будет достаточно?
– Посмотрим. Я про что-то хорошее или плохое не хочу говорить. Какие-то конфликты или интрижки. Зачем? Все случается в футболе, – сказал полузащитник «Спартака».
Он конкретно вступил в переговоры с игроком, что запрещено регламентом, если у того более 6 месяцев до его окончания.
Зенит надо оштрафовать очков на 30-40.
Пусть за выживание с Факелом борются...
но то, что я вижу, радует меня больше, чем веселит, как обычно.
Станковичу это вью только не показывайте
В 2094-м уже никто и не вспомнит этих всех Промесов, Венделов и Мостовых. А Соболева будет знать каждый мальчик, девочка и даже некоторые животные с встроенными чипами интеллекта. Они будут радостно улыбаться видя его NFT-профиль перед началом игр любимой (и вероятно единственной) лиги футбола для млекопитающих, встроенной во все мета-вселенные всех соцсетей на всех устройствах и нефизических носителях.
Надо только принять решительное правильное решение.