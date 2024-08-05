Литвинов о Соболеве: «Ему тяжело. Он индивидуально тренируется на базе, приезжает ли на игры «Спартака» – не знаю. Внутреннюю кухню раскрывать не буду, какие-то конфликты, интрижки»

Руслан Литвинов рассказал об общении с Александром Соболевым в «Спартаке».

27-летний нападающий пропустил матч красно-белых с «Крыльями Советов» (3:0) – он не попал в заявку в 3-й раз подряд. Ранее «Спартак» отстранил игрока от работы с основной командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

– Когда в последний раз виделся с ?

– Я вижусь с ним почти каждый день.

– И как он?

– Ему тяжело, он индивидуально тренируется на базе. Но не знаю, приезжает ли на игры «Спартака».

– Вы примете его в команду обратно?

– Почему нет? Это наш игрок.

– Он же говорил, что хочет в « ».

– Он не говорил это. Это внутренняя кухня, и я не буду ее раскрывать.

– Извинений для возвращения будет достаточно?

– Посмотрим. Я про что-то хорошее или плохое не хочу говорить. Какие-то конфликты или интрижки. Зачем? Все случается в футболе, – сказал полузащитник « ».