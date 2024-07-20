Титов о Соболеве: «Как такое возможно: из «Спартака» перейти куда-то в стан соперника? Это что-то далекое для моего поколения»
Егор Титов высказал мнение о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».
– Последние недели бурлят страсти вокруг Александра Соболева. В ваше время случались такие ситуации в «Спартаке»?
– У меня был момент, когда мы юношами в академии «Спартака» пришли к тренеру. Строгий был мужчина, и мы, пацаны, на что-то обиделись.
Пришли пять-шесть человек и сказали, что перейдем в другую команду. Он на нас посмотрел и сказал такую фразу: «Вы можете перейти только через дорогу». На этом тема была закрыта.
То, что происходит с Соболевым, мне непонятно. Мои мозги не понимают, как такое возможно: из «Спартака» перейти куда-то в стан соперника?
Но есть нюансы, о которых мы не знаем и просто не можем знать. Это ваше дело – добывать информацию.
У нас есть известные блогеры, которые наверняка дадут раскладку, и мы будем понимать, откуда растут ноги. Для моего поколения это что-то далекое, – сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.
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И это только туда обратно с ЦСКА)
Там не только из Спартака в ЦСКА там общее,но все же
Про другие московские клубы не читал
В свое время Романцеву "белочка" рассказала, что Титова Бавария хочет купить, так до сих пор все ржут.
Бред короче.
Но игроки основы там были,какие никакие не важно.
И про 32 это только между двумя клубами из москвы.
Просто хотел сказать,что и тогда это было.
Обелять историю смысл не понимаю
В составе "чемпионского" Спартака всего два собственных воспитанника, Титов и Ширко, ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ Спартак переманил из других клубов, пользуясь всеобщей нищетой и разрухой.
Ледяхов (Ротор), Бесчастных (воспитанник Динамо), Чернышев (Динамо), Аленичев (Локомотив), Ковтун (Динамо) т.д..
Но я не слежу за первенством водокачки с 2019, кажется, года - с матча с Сочи, где судейка исполнял. ЕК смотрю, да, помню, как нашего гегемона оттаскали в группе с Брюгге - одно очко из первой корзины это смешно было
32... Смешно.
Сейчас инет у всех есть и все на виду больше,во и все)
Оставьте себе дельфина, закройте эту тему.
И хорошее и плохое,про все команды.
Кто то хоть очки в ек набирал,при чем больше всех за с какого года непомню.
Так что про брюгге как то не очень приплел.
У "гегемона" две еврочашки,Цска с одной тоже)
Так что вот так.
Когда Зенит побеждает несколько раз подряд, он набирает одно очко в группе с Брюгге, покупая по 10 бразильцев.
Это навскидку. Явно были и другие