Титов о Соболеве: «Как такое возможно: из «Спартака» перейти куда-то в стан соперника? Это что-то далекое для моего поколения»

Егор Титов высказал мнение о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Последние недели бурлят страсти вокруг . В ваше время случались такие ситуации в « »?

– У меня был момент, когда мы юношами в академии «Спартака» пришли к тренеру. Строгий был мужчина, и мы, пацаны, на что-то обиделись.

Пришли пять-шесть человек и сказали, что перейдем в другую команду. Он на нас посмотрел и сказал такую фразу: «Вы можете перейти только через дорогу». На этом тема была закрыта.

То, что происходит с Соболевым, мне непонятно. Мои мозги не понимают, как такое возможно: из «Спартака» перейти куда-то в стан соперника?

Но есть нюансы, о которых мы не знаем и просто не можем знать. Это ваше дело – добывать информацию.

У нас есть известные блогеры, которые наверняка дадут раскладку, и мы будем понимать, откуда растут ноги. Для моего поколения это что-то далекое, – сказал бывший футболист «Спартака» .

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