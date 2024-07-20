Титов о Соболеве: «Как такое возможно: из «Спартака» перейти куда-то в стан соперника? Это что-то далекое для моего поколения»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Егор Титов высказал мнение о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Последние недели бурлят страсти вокруг Александра Соболева. В ваше время случались такие ситуации в «Спартаке»?

– У меня был момент, когда мы юношами в академии «Спартака» пришли к тренеру. Строгий был мужчина, и мы, пацаны, на что-то обиделись.

Пришли пять-шесть человек и сказали, что перейдем в другую команду. Он на нас посмотрел и сказал такую фразу: «Вы можете перейти только через дорогу». На этом тема была закрыта.

То, что происходит с Соболевым, мне непонятно. Мои мозги не понимают, как такое возможно: из «Спартака» перейти куда-то в стан соперника?

Но есть нюансы, о которых мы не знаем и просто не можем знать. Это ваше дело – добывать информацию.

У нас есть известные блогеры, которые наверняка дадут раскладку, и мы будем понимать, откуда растут ноги. Для моего поколения это что-то далекое, – сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.

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79 комментариев
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Дед вроде бы не совсем старый, а Быстрова уже не помнит
+73
-3
+70
Ответ Kerghoodoo
Я вообще не припомню, чтобы в 90-е из одного лидера в другой переходили. На память разве что Ковтун приходит, да и то такое.
Так Спартак.сейчас лидер что ли?)
+23
-5
+18
"В советско-российской истории 61 футболист выступал и за "Спартак", и за ЦСКА. При этом 32 из них переходили из одного клуба-антагониста в другой напрямую."

И это только туда обратно с ЦСКА)
Там не только из Спартака в ЦСКА там общее,но все же
Про другие московские клубы не читал
+18
-2
+16
Завидует допингист. Он то никому никогда не нужен был.
В свое время Романцеву "белочка" рассказала, что Титова Бавария хочет купить, так до сих пор все ржут.
+41
-33
+8
Ну почему же не было? Ковтун, Хидиятуллин, Борис Поздняков, Бубнов, Сычёв, Сметанин , Бушманов, Писарев , а Филимонов ушёл сразу в Киевское Динамо.......Да и Цымбаларь ушёл в Локомотив......
+5
0
+5
Ответ Домоседов
Дед вроде бы не совсем старый, а Быстрова уже не помнит
Ага, и про Погребняка он никогда не слышал, хоть и играл с ним в одной команде 2 года (2002-2003). Все-таки бромантан необратимо повреждает мозг. А если это еще сверху заполировано кокаином, то до состояния овоща совсем недалеко.
+5
-1
+4
Ответ Krasno_Beliy_Shturmovik
Комментарий удален модератором
Этот как-то блокирует ему память или что?
+4
0
+4
Ответ Честный контроль
Завидует допингист. Он то никому никогда не нужен был. В свое время Романцеву "белочка" рассказала, что Титова Бавария хочет купить, так до сих пор все ржут.
В Тарасовке желуди растут прямо с бромантаном, вот и эффект такой...
+10
-6
+4
А дзюбиньо а быстров
+4
-1
+3
А Соболев с рождения в Спартаке? И почему бы не заработать на трансфере, если есть такая возможность? Или он прям супер-пупер нап?
Бред короче.
+3
0
+3
Ответ SGS55
Советско-российской истории - 100 лет... Тем более, что насчитали там, небось, и юношей, и дублёров, и др. и пр. ... 32... Смешно.
Так я и не говорил про лидеров команд.
Но игроки основы там были,какие никакие не важно.
И про 32 это только между двумя клубами из москвы.
Просто хотел сказать,что и тогда это было.
Обелять историю смысл не понимаю
+4
-1
+3
Ответ guy.rihcy59@mail.ru
Ну почему же не было? Ковтун, Хидиятуллин, Борис Поздняков, Бубнов, Сычёв, Сметанин , Бушманов, Писарев , а Филимонов ушёл сразу в Киевское Динамо.......Да и Цымбаларь ушёл в Локомотив......
Все верно. Туда же Канищев, Горлукович, Масалитин, Аленичев, Нигматуллин, Тяпушкин. Переходили все постоянно и от конкурентов в Спартак и из Спартака к конкурентам.
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Ответ Kerghoodoo
Я вообще не припомню, чтобы в 90-е из одного лидера в другой переходили. На память разве что Ковтун приходит, да и то такое.
Да-а-а?
В составе "чемпионского" Спартака всего два собственных воспитанника, Титов и Ширко, ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ Спартак переманил из других клубов, пользуясь всеобщей нищетой и разрухой.
Ледяхов (Ротор), Бесчастных (воспитанник Динамо), Чернышев (Динамо), Аленичев (Локомотив), Ковтун (Динамо) т.д..
+3
-1
+2
Ответ Kotokers
Так Спартак.сейчас лидер что ли?)
Ну... Да, в общем-то - вроде какую-то чашку даже пару лет назад выигрывали, и в тройке были, если говорить о результатах.
Но я не слежу за первенством водокачки с 2019, кажется, года - с матча с Сочи, где судейка исполнял. ЕК смотрю, да, помню, как нашего гегемона оттаскали в группе с Брюгге - одно очко из первой корзины это смешно было
+11
-9
+2
Ответ Kotokers
"В советско-российской истории 61 футболист выступал и за "Спартак", и за ЦСКА. При этом 32 из них переходили из одного клуба-антагониста в другой напрямую." И это только туда обратно с ЦСКА) Там не только из Спартака в ЦСКА там общее,но все же Про другие московские клубы не читал
Советско-российской истории - 100 лет... Тем более, что насчитали там, небось, и юношей, и дублёров, и др. и пр. ...
32... Смешно.
+7
-5
+2
Ответ natetinain
а ты не знаешь, видимо, как быстров в зените оказался? память заблокирована?
А в Спартак он откуда перешёл, напомните
+2
0
+2
Я вообще не припомню, чтобы в 90-е из одного лидера в другой переходили. На память разве что Ковтун приходит, да и то такое.
+5
-3
+2
Ответ Иван Правспарт
это были исключения подтверждающие правило, а сейчас это норма
ахах оправдал так оправдал)
Сейчас инет у всех есть и все на виду больше,во и все)
+1
0
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Известные блогеры - дадут, конечно. Не унесешь.
Оставьте себе дельфина, закройте эту тему.
+1
0
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Не только для твоего Егор
+1
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Ответ Честный контроль
Завидует допингист. Он то никому никогда не нужен был. В свое время Романцеву "белочка" рассказала, что Титова Бавария хочет купить, так до сих пор все ржут.
Так то праймовым Титовом много европейских клубов интересовалось... И не удивительно что и Бавария игр со Спартаком во втором группов этапе ЛЧ.. Где Спартак возил немцев.. Но Оливер Кан...
+1
0
+1
Ответ Kerghoodoo
Ледяхов пришел из пердивного Ротора лол. В 91 году. Ты бы ещё такого же пердивного Радченко вспомнил. Помойная аналитика не нужна. Дальше не читал
Ледяхов переходил из команды претендующей на чемпионство.так же как и Павлюченко. Если не знаете то и не надо извините чушь нести
+1
-1
0
Ответ ЗЕНИТ65
Не только в ЦСКА. В Динамо тоже.
да, так.
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0
0
Ответ Иван Правспарт
в наше время все было иначе
Да все так же было,примеров сотни можно найти
+2
-2
0
Ответ Kotokers
Да все так же было,примеров сотни можно найти
это были исключения подтверждающие правило, а сейчас это норма
+2
-2
0
Я солидарен с Титовым и тоже ничего не понимаю. Зачем Зениту это дельфинье недоразумение? Может в качестве столба?
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0
0
Ответ Kerghoodoo
Ну... Да, в общем-то - вроде какую-то чашку даже пару лет назад выигрывали, и в тройке были, если говорить о результатах. Но я не слежу за первенством водокачки с 2019, кажется, года - с матча с Сочи, где судейка исполнял. ЕК смотрю, да, помню, как нашего гегемона оттаскали в группе с Брюгге - одно очко из первой корзины это смешно было
Если вспоминать,то можно много чего вспомнить.
И хорошее и плохое,про все команды.
Кто то хоть очки в ек набирал,при чем больше всех за с какого года непомню.
Так что про брюгге как то не очень приплел.
У "гегемона" две еврочашки,Цска с одной тоже)
Так что вот так.
+3
-3
0
Ответ Kotokers
Если вспоминать,то можно много чего вспомнить. И хорошее и плохое,про все команды. Кто то хоть очки в ек набирал,при чем больше всех за с какого года непомню. Так что про брюгге как то не очень приплел. У "гегемона" две еврочашки,Цска с одной тоже) Так что вот так.
Ну да, в этом и есть принципиальная разница - когда Спартак побеждал несколько раз подряд, он выигрывал в КЕЧ шесть из шести матчей и выращивал футболистов для продажи в Европу.
Когда Зенит побеждает несколько раз подряд, он набирает одно очко в группе с Брюгге, покупая по 10 бразильцев.
+5
-5
0
Ответ Kerghoodoo
Я вообще не припомню, чтобы в 90-е из одного лидера в другой переходили. На память разве что Ковтун приходит, да и то такое.
Евсеев, Нигматуллин.
Это навскидку. Явно были и другие
+2
-2
0
Ответ SGS55
Быть-то - было... , кто спорит. Но, как правило,- очень эксклюзивные истории...
Так и сейчас вроде ,не прям так и много
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