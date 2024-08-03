Жирков о привычке курить кальян: «Он не вредный, как все пишут. Приходишь в ресторан, не о чем поговорить, и всегда спасала трубка»

Теги Юрий Жирков премьер-лига Россия светская хроника Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Юрий Жирков рассказал о привычке курить кальян.

– Могу курить кальян два раза в день. Как все пишут, он не вредный. Электронки никогда не курил. Обычные сигареты попробовал в детстве. Не помню, как с братом достали целый блок «Мальборо». На лодке попробовал сигарету и все – больше не курил. Мне было лет восемь.

– Почему, будучи футболистом, вы разрешили себе курить?

– У всех есть вредные привычки. Кто-то пьет, кто-то курит. И в мире спорта есть такие люди. У меня – кальян. И то эта привычка у меня не сразу появилась. Только последние 15 лет. Я мало разговариваю. Приходишь в ресторан – не о чем поговорить, и всегда спасала трубка (смеется).

– Еще не застали сына за сигаретой?

– Недавно ездили с ребятами из его школы играть в пейнтбол, и у них там были электронные сигареты. Думаю, он попробовал. Я спросил его, но он сказал, что не курил, – сказал бывший защитник сборной России.

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79 комментариев
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Когда никто кроме тебя не говорит на бразильском, о чем говорить?
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Нет кругозора или интроверт?! Кальян тебе в рот!
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Ответ Кросс Тони Кросса
Я пробывал один раз кальян не понравился ну я и забил
Если есть, что забить, конечно нафиг нужен кальян)
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Ответ Barcelonec1986
ну естественно Юрец, первое что дает пользу для дыхалки спортсменам и футболистам это кальян.
Шутки шутками, а претензий к выносливости Жиркова никогда не было))
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Кальян - это наверное самое вредное из табачки, на втором снюс.
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Ну выдумщики😅☝🏼

Любому школьнику🤓 известно, что калик был придуман ДымоРусами💨 ещё в далеком 903 году, я уже не говорю про первый Лаундж, построенный Алёшей Пыхтовичем на берегу Иртыша🏞️

Короче Пётр 1 ещё до поездки к Чумба-Юмбам пыхтел двойное яблочко😜 🍎🍏

Даже байка ходила🚶, дескать Питер на болоте ему в голову пришло строить, только после дикой накурки😆💨

Короче братва☝🏼, читайте первоисточники, чтобы перед кралями можно было умом блеснуть😎
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в любой непонятной ситуации-соси кальян. По Фрейду
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Ответ azax
Кальян - это наверное самое вредное из табачки, на втором снюс.
Ничего вреднее сигарет нет. Доказано многократно
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Ответ Mindaugas Bublys
Комментарий скрыт
Предыстория есть с бразильским языком Жиркова в камеди клаб
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Ответ molot p
скинь исследования
Исследования по версии известного научного журнала "Dude, trust me".
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Курит и курит - его дело. На футболе это не отразилось, играл до очень почтенного возраста и играл хорошо. Детям давать глупо было, но в остальном его жизнь - его правила. А то все такие святые вокруг, что аж тошнит от этих дартаньянов
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Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
скинь исследования
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+8
Ответ Spiker1606
Самые вредные - это обычные сигареты, потом идёт снюс (химия), потом идут электронные сигареты, потом кальян, потом жевательный табак
Долговременное курение кальяна приводит к вдыханию существенно большего объема дыма по сравнению с обычным курением сигарет.

Установлено, что при выкуривании сигареты человек за 5-7 минут делает в среднем 8-12 затяжек и при этом вдыхает в себя 0,5-0,6 литров дыма, а за сеанс курения кальяна в среднем человек делает 50-100 затяжек, любая из которых содержит приблизительно 1,5-1,0 литров дыма. Поэтому, за один час раскуривания кальяна человек может потребить количество дыма, равное количеству дыма из пачки сигарет, а то и больше.

В табаке, предназначенном для кальянов, содержится большее количество никотина, свинца и вредных смол, чем в сигаретах.

В частности, в дыме из кальяна концентрация окиси углерода больше в два-три раза, чем в дыме из сигарет.

Кальянный дым наравне с дымом обычных сигарет провоцирует рак гортани, легких и иные онкологические заболевания, различные заболевания легких и сердечно-сосудистые заболевания. Возникают риски рождения детей с малым весом и с врожденными пороками развития.

Обращаем внимание, что для курения кальяна, в большинстве случаев применяется фольга, которая выделяет крайне вредные канцерогенные алюминиевые пары при нагревании углем.

Одним никотином вредность курения кальяна не ограничивается, потому что к вдыхающему табачный дым в таком большом количестве одновременно с никотином в организм попадают соли тяжелых металлов, угарный газ, канцерогенные химические элементы в количествах, которые наносят огромный вред организму. К тому же обработка кальянов, их мытье, дезинфекция никак не регламентируются.

Откажитесь от курения в любой форме! Берегите себя и своих близких!
+11
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+8
Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
Это голословная чушь. Ссылки на исследования будут? Можно ещё написать что в 1 кальяне 100 сигарет. Только мои курящие знакомые после кальяна идут курить свои сиги.
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+7
он не такой вредный как пишут
еще вреднее
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0
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Ответ MJRom
первоисточник это Инна Жиркова с бразильским языком
У Инны по моему Солнце вокруг Земли летает.
+4
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Я пробывал один раз кальян не понравился ну я и забил
+10
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+4
— А эти ягоды можно есть?
— Можно, только отравишься.(с)
+5
-1
+4
хороший футболист, но как человек тупой и ограниченный до безобразия, как и его жена
+5
-2
+3
ну естественно Юрец, первое что дает пользу для дыхалки спортсменам и футболистам это кальян.
+8
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+3
Кальян вреден, Жиркову стоило бы подучить матчасть. Конечно приятно посидеть, расслабиться, погонять струйки дыма, но количество канцерогенов и продуктов горения в кальяне намного больше чем в обычной сигарете именно в разрезе количества в затяжке за раз. Все нужно делать в меру.
У знакомой муж умер от рака гортани, 15 лет курил кальян, не часто но 2-3 раза в неделю, может реже. Когда обнаружили опухоль уже метастазы пошли дальше. Прожил ещё 1,5 года и не помогли ни химии, ни израильская клиника. Рак горла тяжело подвержен лечению, особенно на прследних стадиях болезни.
Так что ребята лучше не курите, а если уж курите - то соблюдайте меру, не берите тяжёлые табаки, давайте перерыв организму и как вариант периодически полоскание горло ромашкой с календулой.
+4
-1
+3
Ответ zer
Курит и курит - его дело. На футболе это не отразилось, играл до очень почтенного возраста и играл хорошо. Детям давать глупо было, но в остальном его жизнь - его правила. А то все такие святые вокруг, что аж тошнит от этих дартаньянов
Когда-то олимпийский чемпион по прыжкам в воду (двукратный, вообще-то) Грег Луганис бросил курить, причём объявил об этом на пресс-конференции. Он сказал, что увидел на бортике бассейна, в котором прыгал, мальчика лет 12, который курил. На вопрос, почему он курит, мальчик сказал, что хочет во всем походить на него - великого прыгуна в воду. Тут Луганис и решил, что нечего подавать такой пример.

Так что это не просто "его дело". А когда он ещё и утверждает, что это не вредно, не будучи специалистом - уже совсем не его.
+7
-4
+3
Холмс курить не бросил, а Жирков без трубки уже не мог…
+3
-1
+2
Ответ ReneHoseman
один раз в египте попробовал. во-первых не очень понравилось, скорее не понял. что-то изображаешь, а удовольствие не приходит. скорее, это удовольствиедля кальянщика:) во-вторых было с кем и о чем поговорить. больше не пробовал.
Я отравился кальяном и потом весь день сидел на троне!
Мало удовольствия скажу честно…
+3
-1
+2
Ответ Moffo
Жирков с дула танка курит, а не с трубки
С дула Самедова
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0
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По Жиркову всегда видно, что человеку не о чем поговорить, а сам он никогда диалог не инициирует
+2
0
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Вопрос:

а на кой тогда вообще с кем-то идти в ресторан/бар, если вам поговорить не о чем? Про "не вредный" уже молчу

Жирков был хорошим футболистом, но умом не блистал никогда. И продолжает
+3
-1
+2
Это же вредно, как можно говорить, что это не вредно ))
+2
0
+2
трубка мира
+1
0
+1
ну, с тобой точно не о чем поговорить
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