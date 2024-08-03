Жирков о привычке курить кальян: «Он не вредный, как все пишут. Приходишь в ресторан, не о чем поговорить, и всегда спасала трубка»

Юрий Жирков рассказал о привычке курить кальян.

– Могу курить кальян два раза в день. Как все пишут, он не вредный. Электронки никогда не курил. Обычные сигареты попробовал в детстве. Не помню, как с братом достали целый блок «Мальборо». На лодке попробовал сигарету и все – больше не курил. Мне было лет восемь.

– Почему, будучи футболистом, вы разрешили себе курить?

– У всех есть вредные привычки. Кто-то пьет, кто-то курит. И в мире спорта есть такие люди. У меня – кальян. И то эта привычка у меня не сразу появилась. Только последние 15 лет. Я мало разговариваю. Приходишь в ресторан – не о чем поговорить, и всегда спасала трубка (смеется).

– Еще не застали сына за сигаретой?

– Недавно ездили с ребятами из его школы играть в пейнтбол, и у них там были электронные сигареты. Думаю, он попробовал. Я спросил его, но он сказал, что не курил, – сказал бывший защитник сборной России.