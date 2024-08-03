Жирков о привычке курить кальян: «Он не вредный, как все пишут. Приходишь в ресторан, не о чем поговорить, и всегда спасала трубка»
Юрий Жирков рассказал о привычке курить кальян.
– Могу курить кальян два раза в день. Как все пишут, он не вредный. Электронки никогда не курил. Обычные сигареты попробовал в детстве. Не помню, как с братом достали целый блок «Мальборо». На лодке попробовал сигарету и все – больше не курил. Мне было лет восемь.
– Почему, будучи футболистом, вы разрешили себе курить?
– У всех есть вредные привычки. Кто-то пьет, кто-то курит. И в мире спорта есть такие люди. У меня – кальян. И то эта привычка у меня не сразу появилась. Только последние 15 лет. Я мало разговариваю. Приходишь в ресторан – не о чем поговорить, и всегда спасала трубка (смеется).
– Еще не застали сына за сигаретой?
– Недавно ездили с ребятами из его школы играть в пейнтбол, и у них там были электронные сигареты. Думаю, он попробовал. Я спросил его, но он сказал, что не курил, – сказал бывший защитник сборной России.
Любому школьнику🤓 известно, что калик был придуман ДымоРусами💨 ещё в далеком 903 году, я уже не говорю про первый Лаундж, построенный Алёшей Пыхтовичем на берегу Иртыша🏞️
Короче Пётр 1 ещё до поездки к Чумба-Юмбам пыхтел двойное яблочко😜 🍎🍏
Даже байка ходила🚶, дескать Питер на болоте ему в голову пришло строить, только после дикой накурки😆💨
Короче братва☝🏼, читайте первоисточники, чтобы перед кралями можно было умом блеснуть😎
Установлено, что при выкуривании сигареты человек за 5-7 минут делает в среднем 8-12 затяжек и при этом вдыхает в себя 0,5-0,6 литров дыма, а за сеанс курения кальяна в среднем человек делает 50-100 затяжек, любая из которых содержит приблизительно 1,5-1,0 литров дыма. Поэтому, за один час раскуривания кальяна человек может потребить количество дыма, равное количеству дыма из пачки сигарет, а то и больше.
В табаке, предназначенном для кальянов, содержится большее количество никотина, свинца и вредных смол, чем в сигаретах.
В частности, в дыме из кальяна концентрация окиси углерода больше в два-три раза, чем в дыме из сигарет.
Кальянный дым наравне с дымом обычных сигарет провоцирует рак гортани, легких и иные онкологические заболевания, различные заболевания легких и сердечно-сосудистые заболевания. Возникают риски рождения детей с малым весом и с врожденными пороками развития.
Обращаем внимание, что для курения кальяна, в большинстве случаев применяется фольга, которая выделяет крайне вредные канцерогенные алюминиевые пары при нагревании углем.
Одним никотином вредность курения кальяна не ограничивается, потому что к вдыхающему табачный дым в таком большом количестве одновременно с никотином в организм попадают соли тяжелых металлов, угарный газ, канцерогенные химические элементы в количествах, которые наносят огромный вред организму. К тому же обработка кальянов, их мытье, дезинфекция никак не регламентируются.
Откажитесь от курения в любой форме! Берегите себя и своих близких!
еще вреднее
— Можно, только отравишься.(с)
У знакомой муж умер от рака гортани, 15 лет курил кальян, не часто но 2-3 раза в неделю, может реже. Когда обнаружили опухоль уже метастазы пошли дальше. Прожил ещё 1,5 года и не помогли ни химии, ни израильская клиника. Рак горла тяжело подвержен лечению, особенно на прследних стадиях болезни.
Так что ребята лучше не курите, а если уж курите - то соблюдайте меру, не берите тяжёлые табаки, давайте перерыв организму и как вариант периодически полоскание горло ромашкой с календулой.
Так что это не просто "его дело". А когда он ещё и утверждает, что это не вредно, не будучи специалистом - уже совсем не его.
Мало удовольствия скажу честно…
а на кой тогда вообще с кем-то идти в ресторан/бар, если вам поговорить не о чем? Про "не вредный" уже молчу
Жирков был хорошим футболистом, но умом не блистал никогда. И продолжает