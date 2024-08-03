Матч «Реала» и «Барсы» может не состояться из-за штормового предупреждения в Нью-Йорке. Старт игры запланирован на 02:00 по московскому времени

Проведение матча «Реал» – «Барселона» в США под угрозой из-за погоды.

Матч предсезонного турне между «Барселоной и « », запланированный на 02:00 по московскому времени в Ист-Ратерфорде (часть внутреннего кольца пригородов Нью-Йорка, находится в 11 км к западу от Манхэттена – Спортс), может не состояться из-за штормового предупреждения. Ожидается, что ситуация прояснится в ближайшие часы.

Организаторы Soccer Champions Tour, «Реал» и « » провели встречу, чтобы обсудить вопрос экипировки, замен и процедуры на случай грозы и сильных ливней.

Было решено, что если молния ударит в радиусе 8 миль (12,8 км), матч должен быть немедленно остановлен.

В этом случае как команды, так и зрители должны укрыться. Игра будет возобновлена только в том случае, если в течение 30 минут молния не ударит в упомянутом районе. Дополнительно, если температура превысит 28 градусов, будут введены привычные паузы на питье воды.

На «Метлайф Стэдиум», где пройдет встреча, ожидается 83,000 зрителей.