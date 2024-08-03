Матч «Реала» и «Барсы» может не состояться из-за штормового предупреждения в Нью-Йорке. Старт игры запланирован на 02:00 по московскому времени

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Класико Метлайф Стэдиум Футбол

Проведение матча «Реал» – «Барселона» в США под угрозой из-за погоды.

Матч предсезонного турне между «Барселоной и «Реалом», запланированный на 02:00 по московскому времени в Ист-Ратерфорде (часть внутреннего кольца пригородов Нью-Йорка, находится в 11 км к западу от Манхэттена – Спортс), может не состояться из-за штормового предупреждения. Ожидается, что ситуация прояснится в ближайшие часы.

Организаторы Soccer Champions Tour, «Реал» и «Барселона» провели встречу, чтобы обсудить вопрос экипировки, замен и процедуры на случай грозы и сильных ливней.

Было решено, что если молния ударит в радиусе 8 миль (12,8 км), матч должен быть немедленно остановлен.

В этом случае как команды, так и зрители должны укрыться. Игра будет возобновлена только в том случае, если в течение 30 минут молния не ударит в упомянутом районе. Дополнительно, если температура превысит 28 градусов, будут введены привычные паузы на питье воды.

На «Метлайф Стэдиум», где пройдет встреча, ожидается 83,000 зрителей.

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27 комментариев
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Молния штурмует землю?)
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Штурмового? Штурмовики в городе??
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штурмовое предупреждение 🤣🤣🤣
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Циклон так быстро из Питера дошёл?
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Штурмового? Дирижабли "Kirov" уже reporting?
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Что штурмуют? Эмпайр-стейт-билдинг? Или Лещук штурмует очередной билборд на Таймс-сквер?
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Ответ Любезный Коссутий
штурмовое предупреждение 🤣🤣🤣
Штурмуют Нью-Йорк... В течении недели-двух возьмут...
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Ответ Дороф
Штурмуют Нью-Йорк... В течении недели-двух возьмут...
Отец знакомого работает в ФБР. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
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Штурмовое предупреждение эта пять!
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Ответ Jaxongir Shodiev
Это пердаки болел бчк подрывают воздух
Ложная тревога, товарищ, пока горит лишь ваш!
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Матч может не состоятЬся из-за штОрмового предупреждения. Дальше не читал, но есть ощущение, что автор накосячил в каждом последующем предложении.
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гешефтмахеры в ауте)))))
цирк шапито срывается гипс снимается ))))))))
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Ответ Илез Султыгов
Молния штурмует землю?)
Грохочет гром, сверкает Киров в ночи)
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Ответ Даня Би
Штурмового? Штурмовики в городе??
Тогда не понимаю в чем угроза. У них точность ниже Феррана Торреса
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Ответ Jaxongir Shodiev
Это пердаки болел бчк подрывают воздух
Похоже , вашему ’пердаку’ тоже штормовое предупреждние необходимо объявить
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Ответ Jaxongir Shodiev
Это пердаки болел бчк подрывают воздух
жо#а горит ?
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