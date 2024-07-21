Медведев о том, что Вендел договорился о контракте с «Галатасараем»: «Не соответствует действительности»
Александр Медведев опроверг скорый переход Вендела в «Галатасарай».
Сообщалось, что полузащитник «Зенита» договорился с турецким клубом о 5-летнем контракте на 4 млн евро в год и бонусы.
– Что с Венделом? Пишут, что он уже согласовал контракт с «Галатасараем».
– Это не соответствует действительности. Вендел – игрок «Зенита», – сказал председатель правления сине-бело-голубых.
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1. Искренне ненавидит Зенит, и в желчи своей достиг какого-то запредельного уровня безумия. За что его фанатам СБГ обожать?
2. Вроде как заявляет, что он беспристрастный и кристально честный инсайдер. Но в сторону Зенита регулярно завышает ценники, придумывает небылицы и выдаёт за источники сообщения с фанатских форумов и анонимных твиттер-аккаунтов с 0 подписчиками.
И появляется ощущение, что он и многие другие московские журналисты делают это намеренно, чтобы гнуть линию "ужасного и кошмарный клуба", с денежными потоками которого не могут справиться несчастные столичные команды
А про Зенит всё типа объективно у него)
Мне последние годы кажется, что "цветовой палитрой" игроков Зенита больше обеспокоены в Спартаке :)
Хотя, может он с таким настроением играет именно для того, чтобы показать товар лицом, так сказать и хочет свалить уже наконец. Но по настроению в интервью, как-будто ему опять по кайфу играть и того прошлогоднего настроя уехать особо не видно.