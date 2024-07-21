Медведев о том, что Вендел договорился о контракте с «Галатасараем»: «Не соответствует действительности»

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Александр Медведев Вендел Чемпионат.com Футбол

Александр Медведев опроверг скорый переход Вендела в «Галатасарай».

Сообщалось, что полузащитник «Зенита» договорился с турецким клубом о 5-летнем контракте на 4 млн евро в год и бонусы.

– Что с Венделом? Пишут, что он уже согласовал контракт с «Галатасараем».

– Это не соответствует действительности. Вендел – игрок «Зенита», – сказал председатель правления сине-бело-голубых.

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73 комментария
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Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Свербит, потому что человек:

1. Искренне ненавидит Зенит, и в желчи своей достиг какого-то запредельного уровня безумия. За что его фанатам СБГ обожать?

2. Вроде как заявляет, что он беспристрастный и кристально честный инсайдер. Но в сторону Зенита регулярно завышает ценники, придумывает небылицы и выдаёт за источники сообщения с фанатских форумов и анонимных твиттер-аккаунтов с 0 подписчиками.

И появляется ощущение, что он и многие другие московские журналисты делают это намеренно, чтобы гнуть линию "ужасного и кошмарный клуба", с денежными потоками которого не могут справиться несчастные столичные команды
+61
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Ответ </c/>
Комментарий скрыт
У вас африканец в рабстве находится - отпустите его!
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Где-то плачет один карп🤐
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Ответ fikc69
Комментарий скрыт
Москва - не почти вся Россия
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Хватит издеваться над московскими футбольными экспертами. Они кушать не могут, пока Вендел или Клаудиньо не уйдут из Зенита.
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Комментарий скрыт
А тебе, как видится, по нраву быть здесь посмешищем, да?..
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Ответ Лев Бабенко
Свербит, потому что человек: 1. Искренне ненавидит Зенит, и в желчи своей достиг какого-то запредельного уровня безумия. За что его фанатам СБГ обожать? 2. Вроде как заявляет, что он беспристрастный и кристально честный инсайдер. Но в сторону Зенита регулярно завышает ценники, придумывает небылицы и выдаёт за источники сообщения с фанатских форумов и анонимных твиттер-аккаунтов с 0 подписчиками. И появляется ощущение, что он и многие другие московские журналисты делают это намеренно, чтобы гнуть линию "ужасного и кошмарный клуба", с денежными потоками которого не могут справиться несчастные столичные команды
Особенно доставляет, когда карп пишет любую ересь про московскую команду, местные болельщики тут же начинают писать про то, что опять карп набухался)
А про Зенит всё типа объективно у него)
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На Мойке спрятали в плавучем доме под охраной )))
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Димон препятствует трансферу как может!
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Ответ Денис Ширинов
Да всем насрать на вас
Тебе так насрать, что ты ходишь и комментируешь новости Зенита. Держи медальку 🤡
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Ответ Андрей Атанов
Комментарий скрыт
Зачем Зениту играть в поддавки и ограничивать свои возможности в плане выбора трансферных рынков?

Мне последние годы кажется, что "цветовой палитрой" игроков Зенита больше обеспокоены в Спартаке :)
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Связка Вендел- Глушенков неразрывно связана!👏
+8
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Нельзя сейчас терять Вендела. После того перфоманса , который он с Глушенковым проводит два матча подряд. Лучший распасовчик РПЛ забил 4 гола и все с передачи Вендела в двух матчах - это невероятно крутая связка.
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Ответ Кино Музыка
Ясно что передумал. Кто же уедет от Глушенкова.
Вендела Алип не отпустит, он после прошлого лета держит его в страхе и под контролем))
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Ясно что передумал. Кто же уедет от Глушенкова.
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вот и правильно, ему еще на Глушенкова голевые выдавать
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сказал как отрезал!
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Хорошо бы, чтоб остался на сезон.
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Ответ Лев Бабенко
Свербит, потому что человек: 1. Искренне ненавидит Зенит, и в желчи своей достиг какого-то запредельного уровня безумия. За что его фанатам СБГ обожать? 2. Вроде как заявляет, что он беспристрастный и кристально честный инсайдер. Но в сторону Зенита регулярно завышает ценники, придумывает небылицы и выдаёт за источники сообщения с фанатских форумов и анонимных твиттер-аккаунтов с 0 подписчиками. И появляется ощущение, что он и многие другие московские журналисты делают это намеренно, чтобы гнуть линию "ужасного и кошмарный клуба", с денежными потоками которого не могут справиться несчастные столичные команды
Так и есть. Я не удивлюсь, что кричалку про позор тоже спустили сверху.
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Ответ Лев Бабенко
Свербит, потому что человек: 1. Искренне ненавидит Зенит, и в желчи своей достиг какого-то запредельного уровня безумия. За что его фанатам СБГ обожать? 2. Вроде как заявляет, что он беспристрастный и кристально честный инсайдер. Но в сторону Зенита регулярно завышает ценники, придумывает небылицы и выдаёт за источники сообщения с фанатских форумов и анонимных твиттер-аккаунтов с 0 подписчиками. И появляется ощущение, что он и многие другие московские журналисты делают это намеренно, чтобы гнуть линию "ужасного и кошмарный клуба", с денежными потоками которого не могут справиться несчастные столичные команды
пункт 1 к половине местного контингента подходит
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Ответ Злодей Спб
Хватит издеваться над московскими футбольными экспертами. Они кушать не могут, пока Вендел или Клаудиньо не уйдут из Зенита.
Знаменитые московские эксперты родом из Турции, да. Хотя ради плюсов и не такую ахинею напишешь, верно?
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Ну вы же понимаете что они уйдут?
Все уйдут. У каждого свой срок. И у Вас когда-то появятся даты после даты рождения и тире...
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Ответ Петрович
Ну одно другому не мешает: да Вендел игрок зенита, но параллельно может и согласовал контракт с Галатасараем или Медведев думает, что все у кого контракты с газпромом его рабы и о любом своём шаге должны владельцу своему сообщать? Ну в принципе эти деятели у власти давно уже берега попутали и считают себя властителями всех, что и выливается к отношению болельщиков к зениту и ска, хотя это больше отношению именно к этим властьимущим, поехавшим, а не к командам.
Ну Круговой решил, что он сам может принимать решения о своей жизни и тут же отправили пацана в дубль, в газпроме не принято так) Посмотрим, что с Венделом сделают...
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Ответ Кирилл Эсаулов
Господи, бомжи, успокойтесь. до вас дела из Москвы есть только таким же неадекватам как и вы. остальным все равно. но забавляет эта ваша игра
Комментарий удален модератором
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Думаешь, это как-то повлияет на результаты игр Зенита с середняком? Срочно выносите этот вопрос на капитанский совет
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джангу не освободили получается?
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Вендела нельзя продавать, учитывая как он с Глушенковым сыгрался. Тот самый игрок, который классом давно выше РПЛ.
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Димон, да ладно, хватит этих секретов полишинеля. Мне тут в СЗАО прекрасно видно, как Вендел навешивает со стамбульской арены, и Глушенков забивает в самарские ворота, стартуя на рандеву с кипером прямо со скамейки.
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Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века Все будет так. Исхода нет. Умрешь начнешь опять сначала, И повторится все, как встарь:чемпионат, медали золотые и там Зенит опять опять...
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До следующего лета всё же лучше придержать паренька. Не знаю уж с чего он такой заряженный нынче, но нужно удержать и чтобы он таким заряженным оставался.
Хотя, может он с таким настроением играет именно для того, чтобы показать товар лицом, так сказать и хочет свалить уже наконец. Но по настроению в интервью, как-будто ему опять по кайфу играть и того прошлогоднего настроя уехать особо не видно.
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