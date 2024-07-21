Медведев о том, что Вендел договорился о контракте с «Галатасараем»: «Не соответствует действительности»

Александр Медведев опроверг скорый переход Вендела в «Галатасарай».

Сообщалось, что полузащитник «Зенита» договорился с турецким клубом о 5-летнем контракте на 4 млн евро в год и бонусы.

– Что с ? Пишут, что он уже согласовал контракт с « ».

– Это не соответствует действительности. Вендел – игрок « », – сказал председатель правления сине-бело-голубых.

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