«Зенит» просит за Ренана 15 млн евро, «Ренн» начал переговоры. Защитник интересен «Марселю», «Порту» и «Бешикташу» (UOL)

«Ренн» начал переговоры с «Зенитом» о трансфере Роберта Ренана.

Французский клуб ведет переговоры с руководством сине-бело-голубых о приобретении 20-летнего защитника, выступающего за бразильский « » на правах аренды.

« » планирует получить от продажи около 15 миллионов евро, утверждает UOL.

Также сообщается, что бразильский защитник интересен «Марселю», « » и « ». Клубы запрашивали о нем информацию в последние недели.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» направит предложение «Зениту» о трансфере Ренана. Статистику бразильца можно найти здесь.

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