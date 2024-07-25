«Зенит» просит за Ренана 15 млн евро, «Ренн» начал переговоры. Защитник интересен «Марселю», «Порту» и «Бешикташу» (UOL)
«Ренн» начал переговоры с «Зенитом» о трансфере Роберта Ренана.
Французский клуб ведет переговоры с руководством сине-бело-голубых о приобретении 20-летнего защитника, выступающего за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды.
«Зенит» планирует получить от продажи Ренана около 15 миллионов евро, утверждает UOL.
Также сообщается, что бразильский защитник интересен «Марселю», «Порту» и «Бешикташу». Клубы запрашивали о нем информацию в последние недели.
Ранее сообщалось, что миланский «Интер» направит предложение «Зениту» о трансфере Ренана. Статистику бразильца можно найти здесь.
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