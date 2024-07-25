«Зенит» просит за Ренана 15 млн евро, «Ренн» начал переговоры. Защитник интересен «Марселю», «Порту» и «Бешикташу» (UOL)

Теги Зенит Марсель Ренн высшая лига Португалия Порту Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия лига 1 Франция Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы деньги Роберт Ренан Футбол

«Ренн» начал переговоры с «Зенитом» о трансфере Роберта Ренана.

Французский клуб ведет переговоры с руководством сине-бело-голубых о приобретении 20-летнего защитника, выступающего за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды. 

«Зенит» планирует получить от продажи Ренана около 15 миллионов евро, утверждает UOL.

Также сообщается, что бразильский защитник интересен «Марселю», «Порту» и «Бешикташу». Клубы запрашивали о нем информацию в последние недели.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» направит предложение «Зениту» о трансфере Ренана. Статистику бразильца можно найти здесь

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36 комментариев
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Получается,если что,это будет Ренн Ренана?
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+45
Ответ cektor
Топ клубы гонятся за ним А в Зените не заиграл …
Зенит брал его кэшбэком за Альберто. В своем возрасте он не должен был играть за Зенит. Руководство Зенита слишком трепетно относится к результату. Этот парень на слуху у скаутов, потому в Зените понимали, что продадут его
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+40
Ответ Далер Гайнеев
Если интересен Порту, значит это потенциальный топ, которого можно дорого перепродать
Он изначально топ и был, когда переходил в зенит, учитывая возраст - есть минусы, но один из лучших по продвижению мяча и по острым передачам
+16
-1
+15
Ответ Гришковец
Так может такой кот и самим сгодится? Или что-бы продать ненужное, нужно купить ненужное? Какой вариант-то
А куда сгодится? Нино и Эракович хорошо играют вместе, зачем разбивать тандем и пытаться туда поставить Ренана. Если есть возможность продать, то лучше продать и забыть.
+7
0
+7
Если интересен Порту, значит это потенциальный топ, которого можно дорого перепродать
+8
-2
+6
Топ клубы гонятся за ним
А в Зените не заиграл …
+11
-7
+4
Так может такой кот и самим сгодится? Или что-бы продать ненужное, нужно купить ненужное? Какой вариант-то
+4
-1
+3
Я не понимаю, почему его в защиту ставят. Одни привозы. А вот в полузащите, мне кажется, он заиграл бы.
+4
-1
+3
Да если Зенит сможет получить 15 мультов они просто гении. Чувака заполучили на сдачу, он по сути не играл в Зените и на тебе 15-ку. Да за Вендела который весь в российских трофеях и то 20-ку не дают.
+3
0
+3
Ответ cektor
Топ клубы гонятся за ним А в Зените не заиграл …
Так может изначально и был расчет на перепродажу
+7
-4
+3
слишком авантюрно играл, привозил голы и опасные моменты. Когда выходил в тройке ЦЗ, то за ним подчищали, а с двумя ЦЗ он не тянет из-за отсутствия опыта, но с мячом был очень хорош, техника отличная, передачи классные раздает. Может через пару лет продадут уже за 45-50млн
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Если в Порту уедет, то через пару лет в АПЛ лямов за 70
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Ответ Antagonist
Получается,если что,это будет Ренн Ренана?
А ездить будет на Рено
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Это как Нижегородов переходил в Локомотив НН
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Если удастся за 10 или за 8 и права на топ - молодого , то это будет мегауспех. Если реально за 12 сольём- то мудк Юриальберто будет отбит. Если за 15- то мы в плюсе. Господа из москвы- раунд.
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ЗЕНИТ КРАСАВЦЫ 👏👏👏
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Завтра "Реал" позвонит Медведеву...
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Знатоки, епрст. Один про 286 Пентиум пишет. Лучше уж про шишкановских пиши.
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Что так мельчим, 25 просить надо.
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Если всё получится, то сделка будет удачной для Зенита и Ренана.
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Ответ Antagonist
Получается,если что,это будет Ренн Ренана?
Было бы красивое сочетание букв, но тут слово за Ренном)
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Само собой никуда не уйдет. Зря что ли малкома продавали ллапти?
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Ответ bm9z9dpnwx
Сложно будет денежки в Зенит занести:)
Вообще не сложно. Есть масса способов обойти всё эти пресловутые санкции. Сегодня крипту лиголизовали - можно майнить, а то, что можно перевести из банка в банк - вообще легко.
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А, что такого? Видимо, командам нужен яркий дрибблер.
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Нарасхват прямо
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Ответ azax
Что так мельчим, 25 просить надо.
Еще не вечер. До 40 сторгуемся.
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