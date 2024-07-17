«Зенит» ищет Изидору варианты для аренды, трансфер в «Брест» сорвался (Metaratings)

«Зенит» планирует отдать нападающего Вильзона Изидора в аренду.

По данным Metaratings, 23-летний французский нападающий может провести сезон-2024/25 в аренде в другом клубе.

В « » не рассчитывают на француза и ищут для него варианты с арендой.

Ранее сообщалось, что « » сделал «Зениту» предложение о платной аренде форварда с опцией выкупа, но петербуржцы были согласны только на полноценный трансфер. В итоге сторонам не удалось прийти к соглашению.

В прошлом сезоне забил 2 гола в 14 матчах Мир . Он выступал за «Зенит» на правах аренды, а затем был выкуплен у «Локомотива».