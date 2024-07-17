«Зенит» ищет Изидору варианты для аренды, трансфер в «Брест» сорвался (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Брест Вильзон Изидор Футбол

«Зенит» планирует отдать нападающего Вильзона Изидора в аренду.

По данным Metaratings, 23-летний французский нападающий может провести сезон-2024/25 в аренде в другом клубе.

В «Зените» не рассчитывают на француза и ищут для него варианты с арендой.

Ранее сообщалось, что «Брест» сделал «Зениту» предложение о платной аренде форварда с опцией выкупа, но петербуржцы были согласны только на полноценный трансфер. В итоге сторонам не удалось прийти к соглашению.

В прошлом сезоне Вильзон Изидор забил 2 гола в 14 матчах Мир РПЛ. Он выступал за «Зенит» на правах аренды, а затем был выкуплен у «Локомотива».

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26 комментариев
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Нахрена его брали вообще
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Есть ещё другой Брест 😎
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нашли себе заботу
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Что бы продать, что нибудь не нужное, надо купить, что нибудь не нужное, а у нас денег море, купим по больше)))
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До сих пор не понимаю что в нëм нашли. Неужели то что не сгодилось в Локо могло подойти Зениту.? И ведь парня даже жалко, видно что он старается, но мастерства явно маловато.
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Обратно в Локо бесплатно, но зп платит Зенит))
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А когда вы такое пишите вас не смущает что в 3х строчках вы сами себе противоречите?? Зенит хочет отдать в аренду и тут же пишите , что зенит отказался от аренды хочет чтобы игрока выкупили?!
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Фернандес, Изидор, Ахметов - самые глупые трансферы того сезона со стороны Зенита.
До этого Бакаев, Ду Кейрос.
А теперь не знают, куда этот баласт сплавить...
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Ответ Кирилл Демченко
А когда вы такое пишите вас не смущает что в 3х строчках вы сами себе противоречите?? Зенит хочет отдать в аренду и тут же пишите , что зенит отказался от аренды хочет чтобы игрока выкупили?!
Хотели продать. Не берут. Хотят хотя бы в аренду сдать.
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Ответ Злодей Спб
Еще 40 дней есть. За 5 туров у любой команды РПЛ может нап.выпасть по травме - сплавим туда :)
А если выпадет Кассьера из-за травмы?
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Ответ Дмитрий9779
Та летняя трансферная кампания была провалена.Вот результат.
Хорошо, что на своих ошибках научились и в этом году всё гораздо радужнее
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Давайте обратно в Локо
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Этот парень ещё заиграет, есть такое предложение. Нужна команда где он будет играть регулярно.
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вот черт
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Игрок не уровня сильнейшей лиги мира - РПЛ.
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тупейшая сделка
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Зенит как ворона - хватает все подряд, что блестит и не очень, потом не знает что с ним делать. Позор российского футбола!
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Ответ CoMoBo3
Есть ещё другой Брест 😎
Вот, точно, пока никто не догадался
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Ответ CoMoBo3
Есть ещё другой Брест 😎
там уже таким не промышляют
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Ответ Кирилл Демченко
А когда вы такое пишите вас не смущает что в 3х строчках вы сами себе противоречите?? Зенит хочет отдать в аренду и тут же пишите , что зенит отказался от аренды хочет чтобы игрока выкупили?!
Пока разговоры про трансферы Зенита собирают клики, такие мелочи не должны волновать)
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Ответ Кирилл Демченко
А когда вы такое пишите вас не смущает что в 3х строчках вы сами себе противоречите?? Зенит хочет отдать в аренду и тут же пишите , что зенит отказался от аренды хочет чтобы игрока выкупили?!
Тут наоборот,они не хотели только в аренду отдавать,но потом вернулись к тому,что их не устравивало,а именно аренда.Тот момент,когда Зенит думал,что есть спрос и они диктовали предложение...
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Можно было просто не выкупать...
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