«Зенит» ищет Изидору варианты для аренды, трансфер в «Брест» сорвался (Metaratings)
«Зенит» планирует отдать нападающего Вильзона Изидора в аренду.
По данным Metaratings, 23-летний французский нападающий может провести сезон-2024/25 в аренде в другом клубе.
В «Зените» не рассчитывают на француза и ищут для него варианты с арендой.
Ранее сообщалось, что «Брест» сделал «Зениту» предложение о платной аренде форварда с опцией выкупа, но петербуржцы были согласны только на полноценный трансфер. В итоге сторонам не удалось прийти к соглашению.
В прошлом сезоне Вильзон Изидор забил 2 гола в 14 матчах Мир РПЛ. Он выступал за «Зенит» на правах аренды, а затем был выкуплен у «Локомотива».
До этого Бакаев, Ду Кейрос.
А теперь не знают, куда этот баласт сплавить...