Обамеянг – лучший бомбардир ЛЕ с 10 голами. Клосс и Харит из «Марселя» – лучшие ассистенты

Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги Европы.

Нападающий « » забил 10 голов в рамках этого турнира. Ближайший преследователь, Ромелу Лукаку из «Ромы», отметился 7 мячами.

Лучшими ассистентами стали партнеры – и . Они сделали по 6 результативных передач.

Трофей достался «Аталанте», обыгравшей в финале «Байер» со счетом 3:0.