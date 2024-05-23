Обамеянг – лучший бомбардир ЛЕ с 10 голами. Клосс и Харит из «Марселя» – лучшие ассистенты

Теги Марсель лига 1 Франция Лига Европы УЕФА рейтинги Пьер-Эмерик Обамеянг Ромелу Лукаку Амин Харит Жонатан Клосс Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги Европы.

Нападающий «Марселя» забил 10 голов в рамках этого турнира. Ближайший преследователь, Ромелу Лукаку из «Ромы», отметился 7 мячами. 

Лучшими ассистентами Лиги Европы стали партнеры Обамеянга – Жонатан Клосс и Амин Харит. Они сделали по 6 результативных передач. 

Трофей достался «Аталанте», обыгравшей в финале «Байер» со счетом 3:0. 

9 комментариев
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Лукман наказал лудоманов
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Поздравляю!
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Обама круче Левы в этом сезоне, зря Барса отдала его
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Дзапакоста хозяин Джаки
Уже два финала обыграл экс арсенальца
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До сих пор не пойму, почему Лапорта в своих рычагах не сделал манёвр чтобы оставить Обамеянга в Барсе, с Лёвой не плохо смотрелись бы, тем более Обама и на флангах смотрелся хорошо
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Обамеянг был хорош.
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Интересно, кто-нибудь побьёт рекорд Фалькао по голам за розыгрыш ЛЕ? Крутой был нападающий, в детстве лютым его фаном был.
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Ответ black_stone
Обама круче Левы в этом сезоне, зря Барса отдала его
Лева уже не тот.
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