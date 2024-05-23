Обамеянг – лучший бомбардир ЛЕ с 10 голами. Клосс и Харит из «Марселя» – лучшие ассистенты
Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги Европы.
Нападающий «Марселя» забил 10 голов в рамках этого турнира. Ближайший преследователь, Ромелу Лукаку из «Ромы», отметился 7 мячами.
Лучшими ассистентами Лиги Европы стали партнеры Обамеянга – Жонатан Клосс и Амин Харит. Они сделали по 6 результативных передач.
Трофей достался «Аталанте», обыгравшей в финале «Байер» со счетом 3:0.
Уже два финала обыграл экс арсенальца