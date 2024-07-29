Мусаев – игрокам «Краснодара» после 0:0: «Мы не имеем права так играть. Выходить, #####, и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи – на что вы рассчитывали? Ответственность на мне – плохо подготовил»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Мурад Мусаев Динамо Махачкала брань контент Футбол

Мурад Мусаев обратился к игрокам «Краснодара» после ничьей с «Динамо» Махачкала.

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео с речью главного тренера «Краснодара» в раздевалке после ничьей с махачкалинским «Динамо» (0:0).

«Болельщики выражают свое недовольство, и они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Прежде всего, по отношению, настрою, по первому тайму. Это непозволительно. Может быть что угодно, но выходить, ##### (блин – Спортс), и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными – на что вы рассчитывали?

Но ответственность вся на мне. Я не достучался до вас перед матчем, я плохо вас подготовил. Будем делать выводы, дальше так продолжаться не может», – сказал главный тренер «Краснодара».

Мусаев про 0:0 с «Динамо» Махачкала: «Краснодар» провалил 1-й тайм, так играть непростительно. Странно, что кого‑то нужно настраивать, поговорили на повышенных тонах в перерыве»

У «Краснодара» две ничьих и поражение от «Зенита» с начала сезона. Дальше – ЦСКА

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7 комментариев
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Зато никакие Тухели и всякие Ивичи не нужны!
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Мб сменить его пока не поздно? С последних туров было понятно что это провал.
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Ответ Алексей Игоревич
17 мячей забили в 13 играх после назначения Мурата, атакующая игра пошла!
Кому не лень или под рукой статистика, добавят, что среднее количество голов при Ивиче было выше явно не 1.30 как сейчас (самое смешное, из этих 17 мячей, 4 пришлось на Пари НН, по 3 на Балтику и Сочи без этих 3 матчей, всей команде нужно курс сеалекса пропить)
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17 мячей забили в 13 играх после назначения Мурата, атакующая игра пошла!
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Зачем выкладывать свою кухню, не понятно мне. Показуха. Пообщайтесь с болельщиками. А не так.
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Думаю не вылетят.
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Пресс служба это выложила? То есть теперь и Галицкий пытается своего любимчика перед болельщиками отмазать? Смотрите как он на них ругается матом, как он на них кричит что они так права не имеют играть!

Цирк с быками.
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