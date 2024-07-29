Мусаев – игрокам «Краснодара» после 0:0: «Мы не имеем права так играть. Выходить, #####, и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи – на что вы рассчитывали? Ответственность на мне – плохо подготовил»

Мурад Мусаев обратился к игрокам «Краснодара» после ничьей с «Динамо» Махачкала.

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео с речью главного тренера «Краснодара» в раздевалке после ничьей с махачкалинским «Динамо» (0:0).

«Болельщики выражают свое недовольство, и они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Прежде всего, по отношению, настрою, по первому тайму. Это непозволительно. Может быть что угодно, но выходить, ##### (блин – Спортс), и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными – на что вы рассчитывали?

Но ответственность вся на мне. Я не достучался до вас перед матчем, я плохо вас подготовил. Будем делать выводы, дальше так продолжаться не может», – сказал главный тренер «Краснодара».

Мусаев про 0:0 с «Динамо» Махачкала: «Краснодар» провалил 1-й тайм, так играть непростительно. Странно, что кого‑то нужно настраивать, поговорили на повышенных тонах в перерыве»

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