Мусаев про 0:0 с «Динамо» Махачкала: «Краснодар» провалил 1-й тайм, так играть непростительно. Странно, что кого‑то нужно настраивать, поговорили на повышенных тонах в перерыве»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Динамо Махачкала Футбол

Мурад Мусаев недоволен игрой «Краснодара» против махачкалинского «Динамо» (0:0).

– Первый тайм мы провалили. Так играть непростительно. Это касается как единоборств, так и качества игры.

Это была первая домашняя игра, пришло много болельщиков, и то, что происходило на поле, – это не должно повторяться. Во втором тайме игра уже была получше, но мы должны больше контролировать игру и создавать [больше] моментов. Мы не заслуживали победу, команде есть что обсудить и над чем поработать.

– Как оцениваете содержание игры «Краснодара»?

– Вообще не удовлетворило, никак!

– Что говорили команде в перерыве? Как настраивали на второй тайм? Довольны игрой футболистов, которые вышли на замену?

– Это странно, что кого‑то из футболистов нужно настраивать. Когда ты выходишь на один из лучших стадионов в мире, когда только начало чемпионата, а кто‑то выходит и не выкладывается на 100%…

Я главный тренер «Краснодара», и мне отвечать за результат команды, поэтому мы поговорили на повышенных тонах в перерыве. Ну, а замены – какими‑то из них я удовлетворен, а какими‑то нет.

– Концовка матча осталась за «Краснодаром». Что в игре вашей команды могло привести к победе?

– Концовка – это мало. Надо играть с первых минут так, как мы играли в концовке. Меня это не устраивает.

В концовке мы стали оказывать больше давления на соперника, стали чаще менять направление атак, больше доставляли мяч в чужую штрафную площадь и зарабатывали [больше] стандартов. Но так надо играть все 90 минут. Не устраивает, что мы только в концовке играли так.

– Игра махачкалинского «Динамо» была такой, как вы и ожидали?

– Да. Это хорошая команда с характером, которая бьется. Именно это мы и увидели, – сказал главный тренер «Краснодара».

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дебютанты чемпионата, в которых 4 игрока два года назад играли во второй лиге, отвозили быков рылом и в два раза переиграли по XG на домашнем стадионе. Это все что нужно знать об этом молодом да раннем физруке из Краснодара.
+36
-4
+32
Я тренер, мне отвечать, поэтому я накричал на игроков в перерыве!
+28
-2
+26
Два гола динамовцы обязаны были забивать в первом тайме
+18
-3
+15
Уйди сам, не позорься
+10
-3
+7
Динамо Мх очень интересная команда. Надеюсь замахнуться на название "темной лошадки" в этом сезоне
+8
-3
+5
Я - тренер, но они меня не слушаются 😢💦
+6
-3
+3
2023г. 2 матча 6 очков. Владимир Илич
2024г. 2 матча 2 очка. Мурад Мусаев
Толи ещё будет
+5
-2
+3
Как же похорошел Краснодар при Мусаеве.
+5
-3
+2
Ответ Juninho P.
Динамо Мх очень интересная команда. Надеюсь замахнуться на название "темной лошадки" в этом сезоне
Замахивайся, удачи
+6
-4
+2
"Я главный тренер «Краснодара», и мне отвечать за результат команды, поэтому мы поговорили на повышенных тонах в перерыве."
Ну как можно было Ивича менять на вот это?...
+1
0
+1
«Я – тренер»)))
+2
-2
0
Ответ Spartakus1984
Какого Илича?
Нижегородского😉
0
0
0
Ответ mi1an
Не очень везет с тренерами Галицкому.
Так он их сам тасует)
Мусаева то наверняка он поставил🧐
0
0
0
Ответ Levaevich
2023г. 2 матча 6 очков. Владимир Илич 2024г. 2 матча 2 очка. Мурад Мусаев Толи ещё будет
Все правильно. Только Владимир Ивич.
0
0
0
Ивич Илич - одна буква, а какая разница
0
0
0
Увольнение Ивича еще долго будет преследовать их..
0
0
0
Муся, "на повышенных тонах" это как?)
0
0
0
Чучело мачало, начинаем все с начала!🤦🤦🤦
0
0
0
Не очень везет с тренерами Галицкому.
+2
-2
0
Был на стадионе и могу сказать - Это ПОЗОР !!
0
0
0
Учитель физической культуры начальных классов средней школы номер 12 станицы Некрасовская Усть-Лабинского района Краснодарского края...
0
0
0
Мусай, ты не тренер
+1
-1
0
Атакующий футбол и, главное, своими воспитанниками!
+1
-1
0
Я художник - я так вижу!
0
0
0
Физруком и остался!
+2
-2
0
Не могу понять слова - мы провалили игру, игроки не выкладывают я, надо работать. Это лепет второсортной проститутка, а не главного тренера. Твои слова, самые правильные должны быть-я устал и мы с хашигом, моей прохудившейся крышей уходим и больше никогда не зайдём на стадион
+2
-2
0
Работай Мурад так, чтоб потом не приходилось оправдываться.
+1
-1
0
Кайфанул от атакующей игры сегодня ... в исполнении Касинтуры.

Главное что тренер карманный и про атакующий футбол заливает) результаты это не важно
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий