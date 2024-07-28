«Краснодар» выиграл 5 из 13 матчей после возвращения Мусаева

«Краснодар» выиграл менее половины матчей после возвращения Мурада Мусаева.

40-летний специалист вернулся на пост главного тренера 14 марта 2024 года, сменив Владимира Ивича.

Под его руководством «быки» провели 13 игр (12 – в Мир РПЛ, а также матч за OLIMPBET Суперкубок России) и одержали пять побед. 4 матча завершились вничью, еще 4 были проиграны.

31 июля «Краснодар» встретится с ЦСКА в Фонбет Кубке России.

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