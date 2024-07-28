«Краснодар» выиграл 5 из 13 матчей после возвращения Мусаева

Теги премьер-лига Россия Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» выиграл менее половины матчей после возвращения Мурада Мусаева.

40-летний специалист вернулся на пост главного тренера 14 марта 2024 года, сменив Владимира Ивича.

Под его руководством «быки» провели 13 игр (12 – в Мир РПЛ, а также матч за OLIMPBET Суперкубок России) и одержали пять побед. 4 матча завершились вничью, еще 4 были проиграны.

31 июля «Краснодар» встретится с ЦСКА в Фонбет Кубке России.

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58 комментариев
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Надо бы тренера назначить наверное
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Зато команда потрясающий атакующий футбол показывает, результат не важен))
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Плевать на результат, команда строит великолепные кружева в атаке, стеночки, забегания - все на уровне. А победы еще придут!
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Ответ Caniball
1 гол в двух матчах - очень атакующий футбол!
«У нас футбол в чем заключается, в голах, что ли?»
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Ответ bubon1k
Надо бы тренера назначить наверное
Назначить Мусаева и дать контракт Смолову... жесть
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Топ тренер, как и его кунг-фу
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Ответ S. A.
Зато команда потрясающий атакующий футбол показывает, результат не важен))
1 гол в двух матчах - очень атакующий футбол!
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Мусаев просто под давлением надо его подписать на пять лет и Краснодар расцветёт и побежит вместе с тренером
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Уволили тренера, чтобы назначить доморещенного физрука. Результат на лицо.
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Ответ Roman
Плевать на результат, команда строит великолепные кружева в атаке, стеночки, забегания - все на уровне. А победы еще придут!
я надеюсь это сарказм!😅
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Нужно Краснодару сменить символ с быка на барана.
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Ха-ха-ха)) карма за Илича) а мы могли бы стать чемпионами в прошлом году )
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Футбол в исполнении команды под руководством Ивича был просто барселонским по сравнению с этим ватакатом в исполнении Мусаева…
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Ответ Геннадий Тимченко
Мусаева же брали в критической ситуации, когда Ивич уверенно вёл Краснодар на первое место🤦🏻 Мусаев своё дело сделал: Зенит - чемпион, но почему его оставили на следующий сезон❓🤔
А в ФНЛ кто вылетать будет?
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+5
Ответ bubon1k
Надо бы тренера назначить наверное
Не-не, пусть как было остаётся
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Смех смехом, а это трагедия Галицкого - своими руками порушить то, к чему буквально таки уже пришел
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Ответ Григ77
Ивича вернуть надо!
Он не пойдет .Нормальный уважающий себя человек ,пошлёт на 3 буквы это краснодарское шапито )))
+4
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+4
Мне кажется, что они даже со второго раза не поймут, что это физручелло
+3
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+3
Ответ Roman
Плевать на результат, команда строит великолепные кружева в атаке, стеночки, забегания - все на уровне. А победы еще придут!
ага, на своей половине поля)
+2
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Лучший тренер для Краснодара
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Ответ cab
Я ненавижу Краснодар. Политика формирования состава для меня неприемлима. Зачем заниматься академией. Денег, не знаю куда девать. Закуплю партию бразильцев, аргентинцев. Ребята в атаку играют. Это о Галицком. Визжат, восхещаются Галицким. Продолжайте ! Скоро будет у нас южно американский чемптонат. Зенит, Краснодар, Динамо, Цска, Оренбург
краснодар , в отличии от других , бюджетные деньги или деньги госкорпорации не тратит !
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Главное не результат, а красивая игра!!! Гол за 2 матча забили!!! Гле вы видели красивее?
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Ответ IlyaGrain
Сочувствую болельщикам Краснодара. Им с Мусаевым терпеть долго жить (
))) ничего кто-то вечность за мясо болеет
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Не очень понятно за какие такие заслуги его держат в Краснодаре?
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Чего Галицкий ждет от этого физрука??? Жалко его(Галицкого), очень ошибся с Ивичем....И чемпионами бы стали, скорее всего...
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Хотелось бы увольнения Мусаева и назначение свободного Федотова, который все таки тренер , а не физрук , 2 серебра РПЛ и кубок России в 3 крайних сезонах и хоть он и не ставит атакующий футбол , но дисциплину точно сделает на поле( подбор игроков то классный , но не для Мусаева ) и мб будут те же 1:0 ( как у Ивича ) и это намного лучше чем сейчас , мб смогут за тройку побороться, да и Федотов не конфликтный , может слушать Галицкого )
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Дайте Мусаеву поработать!
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Не критикуйте мальчика, он всё ещё учится
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Карма
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Ответ Merk88
Похоже, скоро Федотова назначат, хотя Федотов и атакующий футбол - это фантастика.
Ничего, как что-то начнет получаться вернут Мусаева строить атакующий футбол. Проверенная схема)
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