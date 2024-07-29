Мусаев о 0:0 с «Динамо» Махачкала: «Моя ошибка, я выбрал неправильных игроков и не настроил команду. «Краснодару» непозволительно так играть, тем более дома»
Мурад Мусаев высказался об игре «Краснодара» с «Динамо» Махачкала (0:0).
«Провалили первый тайм. Непозволительно так играть, тем более у себя дома. Пришло много болельщиков, мы извиняемся за то, что они увидели. Соперник был быстрее, агрессивнее, лучше в движении и единоборствах.
Второй тайм был немного лучше. В концовке стали создавать моменты. Было много давления и стандартов, но так, как последние 15-20 минут, нужно играть весь матч. Это моя ошибка. Я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду», – сказал главный тренер «Краснодара».
«Быки» после двух туров занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Мир РПЛ с 2 очками.
Сперцян про 0:0 с «Динамо» Махачкала: «У «Краснодара» многое не получалось, так продолжаться не может. Болельщики были недовольны, как и мы – после матча все обсудили»
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Легко Мусаева понять.
Но в условном октябре, если сохранится то, что сейчас есть или станет хуже еще в раздевалке - его уволят сами.
Любой тренер также имеет эго. И это эго удерживает его на работе.
У тренеров эго не меньше, чем у игроков на самом деле
Уже после второго тура становится тревожно за интригу ))