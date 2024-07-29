Мусаев о 0:0 с «Динамо» Махачкала: «Моя ошибка, я выбрал неправильных игроков и не настроил команду. «Краснодару» непозволительно так играть, тем более дома»

Мурад Мусаев высказался об игре «Краснодара» с «Динамо» Махачкала (0:0).

«Провалили первый тайм. Непозволительно так играть, тем более у себя дома. Пришло много болельщиков, мы извиняемся за то, что они увидели. Соперник был быстрее, агрессивнее, лучше в движении и единоборствах.

Второй тайм был немного лучше. В концовке стали создавать моменты. Было много давления и стандартов, но так, как последние 15-20 минут, нужно играть весь матч. Это моя ошибка. Я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду», – сказал главный тренер «Краснодара».

«Быки» после двух туров занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Мир РПЛ с 2 очками.

Сперцян про 0:0 с «Динамо» Махачкала: «У «Краснодара» многое не получалось, так продолжаться не может. Болельщики были недовольны, как и мы – после матча все обсудили»

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