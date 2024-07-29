Мусаев о 0:0 с «Динамо» Махачкала: «Моя ошибка, я выбрал неправильных игроков и не настроил команду. «Краснодару» непозволительно так играть, тем более дома»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Мурад Мусаев Спорт-Экспресс Динамо Махачкала Футбол

Мурад Мусаев высказался об игре «Краснодара» с «Динамо» Махачкала (0:0).

«Провалили первый тайм. Непозволительно так играть, тем более у себя дома. Пришло много болельщиков, мы извиняемся за то, что они увидели. Соперник был быстрее, агрессивнее, лучше в движении и единоборствах.

Второй тайм был немного лучше. В концовке стали создавать моменты. Было много давления и стандартов, но так, как последние 15-20 минут, нужно играть весь матч. Это моя ошибка. Я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду», – сказал главный тренер «Краснодара».

«Быки» после двух туров занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Мир РПЛ с 2 очками.

Сперцян про 0:0 с «Динамо» Махачкала: «У «Краснодара» многое не получалось, так продолжаться не может. Болельщики были недовольны, как и мы – после матча все обсудили»

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24 комментария
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мне он напоминает этого чувака из команды КВН борцы, который "корочеее"
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Не твоя, а краснодарского Федуна, который тебя назначил.
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Жаль команду. Очень достойный подбор исполнителей и вот такой "тренер".Кононов-топ по сравнению с Мурадом.
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Кажется, кто-то не замечает в комнате слона.
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Мусаев физрук, а Галицкий самодур, но так как клуб его, имеет право им быть
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Ответ Богдан Агафонов
Признал ошибку, сильно, молодец У нас так не принято
он почти после каждого матча себя обвиняет, это такой же цирк, как и не признавать ошибок. плохо справляешься - уходи
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Выбрал неправильных футболистов, в перерыве на команду наорал, а потом неправильных заменил. Офигенный подход к команде, причём открыто на публику. Там у игроков хоть какие то остатки мотивации после таких слов остались, интересно? Он же открыто свою опу пытается спасти от увольнения Галицким, но делает только хуже. Ну вот просто сказал бы "моя вина как тренера, под этого соперника нужно было выпускать чуть другой состав с игроками, чьи качества более подходящие для нашего плана на игру".
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Да хватит уже: не мучай ни себя, ни команду. Уйди, передохни и в новый путь, иначе можно вообще сломаться морально и далее только в эксперты на матч тв.
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Ответ Богдан Агафонов
Чисто человечески - у него хороший контракт в родном городе. В глубине души амбиции никогда не отпустят. Человек верит, что у него получится Легко Мусаева понять. Но в условном октябре, если сохранится то, что сейчас есть или станет хуже еще в раздевалке - его уволят сами. Любой тренер также имеет эго. И это эго удерживает его на работе.
Его позвал Галицкий в клуб,я бы то же не октазался и в себя бы верил.
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Ответ ОттоДракула
Не твоя, а краснодарского Федуна, который тебя назначил.
Страшно подумать, как высоко взлетел бы Краснодар без Галицкого! Хотя подождите...
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Чисто человечески - у него хороший контракт в родном городе. В глубине души амбиции никогда не отпустят. Человек верит, что у него получится
Легко Мусаева понять.

Но в условном октябре, если сохранится то, что сейчас есть или станет хуже еще в раздевалке - его уволят сами.

Любой тренер также имеет эго. И это эго удерживает его на работе.
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Посадить эту команду на з/п продавщиц "Магнита".
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Да у любого тренера так. В отставку сами подают, когда им физически надоедает барахтаться.
У тренеров эго не меньше, чем у игроков на самом деле
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Прикольно.... Вышел в старте... А тебе - неправильный игрок
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Надо было богу довериться, чтобы состав подсказал
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Думаю, еще пара-тройку таких игр и о Мусаеве тренере можно навсегда забыть.
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Надо уходить, если не понимаешь кого ставить, хотя выбор у Мусаева днищенский просто. Локо продав 10 человек имеет лучше состав
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Ответ Пуховик.Венгера
Кажется, кто-то не замечает в комнате слона.
И вообще !
Уже после второго тура становится тревожно за интригу ))
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Ответ Radik_2.0
мне он напоминает этого чувака из команды КВН борцы, который "корочеее"
Точно! 💯
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Ответ Богдан Агафонов
Признал ошибку, сильно, молодец У нас так не принято
Когда твоя ошибка не влияет на твое будущее - то смысл ее не признавать?Так что если твоя вина/ошибка может быть причиной твоего увольнение,а ты ее признаешь - то только тогда это сильно...
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А теперь футболисты оказывается неправильные, ну и кто захочет играть за этого тренера?
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