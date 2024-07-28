У «Краснодара» две ничьих и поражение от «Зенита» с начала сезона. Дальше – ЦСКА

«Краснодар» не выиграл ни одного из первых трех матчей сезона.

Команда Мурада Мусаева дома сыграла вничью с махачкалинским « » во 2-м туре Мир РПЛ – 0:0.

Ранее она уступила « » (2:4) в игре за OLIMPBET Суперкубок России и разделила очки с « » (1:1) в чемпионате.

31 июля «быки» примут ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду