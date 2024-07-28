У «Краснодара» две ничьих и поражение от «Зенита» с начала сезона. Дальше – ЦСКА
«Краснодар» не выиграл ни одного из первых трех матчей сезона.
Команда Мурада Мусаева дома сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» во 2-м туре Мир РПЛ – 0:0.
Ранее она уступила «Зениту» (2:4) в игре за OLIMPBET Суперкубок России и разделила очки с «Ахматом» (1:1) в чемпионате.
31 июля «быки» примут ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.
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P.S. Даже в топ 5 не попадут.
Динамо хотя бы вышло с пониманием, как надо играть, а краснодарцы постоянно ошибались и играли невпопад.
Смолов - это не основной нападающий для РПЛ, нужны крайние защитники, нужна сыгранность в полузащите.
очень печально, что уже на старте сезона теряются очки.
а Динамо - молодцы, заслужили очко!
И это ни разу не похвала Краснодару
Хехехехе.
Нет.
Колумбийский 30 летний воспитанник не подъехал и игра развалилась.