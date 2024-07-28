У «Краснодара» две ничьих и поражение от «Зенита» с начала сезона. Дальше – ЦСКА

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Мурад Мусаев Динамо Махачкала Футбол

«Краснодар» не выиграл ни одного из первых трех матчей сезона.

Команда Мурада Мусаева дома сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» во 2-м туре Мир РПЛ – 0:0.

Ранее она уступила «Зениту» (2:4) в игре за OLIMPBET Суперкубок России и разделила очки с «Ахматом» (1:1) в чемпионате.

31 июля «быки» примут ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

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42 комментария
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Ивича после подобной серии из трех матчей без побед уволили. Хотя дело, конечно, не в серии.
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Защитники Мусаева ваш выход! Это не тренер и не надо называть его так. Это физрук
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Надо Галицкому переподписать Мусаева на 3 года
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Физрук🤡
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Понимаю, что большинство здесь будут винить Мусаева, но дополнительно хочется задать вопрос: Зачем клубу такое большое количество средних легионеров? Я понимаю, Зенит играет легами, которые в несколько раз сильнее русского игрока, но зачем это делает Краснодар? Учитывая, что позиция клуба - популяризировать своих воспитанников и сделать акцент на них
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Ответ Артём Литош
Комментарий скрыт
Один игрок, даже Роналду, не решает.
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Если что, то стоимость стартового состава Динамо была 6.8 млн. евро, а самый дорогой игрок вообще во всей заявке, это Касинтура (1 млн.) который кстати играл за университетскую команду Краснодара до тех пор пока Газизов его не откапал... Зато Сперцян стоящий (пока) 20 млн. просто растворился, ну какой из него капитан, его дагестанские бородачи которые проводили 2 матч в карьере в РПЛ (таких в составе сегодня было 9 игроков на старте) задавили и ментально и физически! Позор такому Краснодару, никакой мысли в атаке, без забросов на Кордобу вообще ничего не способны показать, ни стеночек ни забеганий. И ведь у быков хороший состав, сборники, таланты, технически и физически мощные но им не рассказали куда бежать и как обыграть вчерашнего представителя ФНЛ.
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Вот это футбол, атакующий футбол, это вам не это)
P.S. Даже в топ 5 не попадут.
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Этот мерзавец вместе с хашигом загнали команду в зону стыков в самом начале чемпионата. И пока эти два недоумки не будут отстранены от команды, так и будет продолжаться с возможным вылетом
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мда, Краснодар пока совсем никакой.
Динамо хотя бы вышло с пониманием, как надо играть, а краснодарцы постоянно ошибались и играли невпопад.

Смолов - это не основной нападающий для РПЛ, нужны крайние защитники, нужна сыгранность в полузащите.
очень печально, что уже на старте сезона теряются очки.

а Динамо - молодцы, заслужили очко!
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Ответ PavelKazakov
Понимаю, что большинство здесь будут винить Мусаева, но дополнительно хочется задать вопрос: Зачем клубу такое большое количество средних легионеров? Я понимаю, Зенит играет легами, которые в несколько раз сильнее русского игрока, но зачем это делает Краснодар? Учитывая, что позиция клуба - популяризировать своих воспитанников и сделать акцент на них
У Галицкого позиция не дергать воспитанников пока не пройдут по вертикали молодежных команд, в итоге уже в Краснодаре-2 эти таланты стагнируют варясь в общей массе, а потом в другие команды разбегаются.
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На Краснодар больно смотреть, в этом салоне будто бы и топ-5 уже успехом будет
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Ответ JokeJoe
Пока не всё получается, но контур игры Мусаев поставил замечательный, сейчас ещё пару туров закрепится игра и быки будут рвать на поле. Плюс и первые два соперника мотивированы
Что они там будут рвать? Разве что пуканы свои, чтоб хотя бы мяч забить
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Весёлая игра равных команд

И это ни разу не похвала Краснодару
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Ответ Дядя ТУРА
Защитники Мусаева ваш выход! Это не тренер и не надо называть его так. Это физрук
не надо оскорблять учителей физкультуры сравнением с.......Мусаевым
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Если Кордоба откажется возвращаться в цирк Галицкого будут бороться за место в десятке.
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Махачкала !! 2 очка с таким составом . Не ожидал , что так будет . Но дома будет 30 тыс и легко никому не будет ! Есть игра . Родной город , не подведи , устрой котел в Каспийске , команда достойна . Ходил на стадион еще во второй лиге , даже не в «лучшей лиге мира» , мы с пацанами принесли первый барабан ( приобщили друга ) . Динамо Махачкала , удачи ! Очень хочу приехать , оставьте билетик !!
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Зато своими воспитанниками и в атакующий футбол!
Хехехехе.

Нет.

Колумбийский 30 летний воспитанник не подъехал и игра развалилась.
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Ответ Дядя ТУРА
Защитники Мусаева ваш выход! Это не тренер и не надо называть его так. Это физрук
Причем тут тренер,и если игроки слабы
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Прошлогодний успех Краснодару не повторить! По крайней мере Мусаев не показывает то, чем он может побеждать.
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С таким составом он на очке сидит первый тайм боится им сказать игратьв атаку в итоге все таки сберег очко
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Классный Добрый Физрук!
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Волк — перспективный парнишка. Чем-то напоминает Сафонова по комплекции, манере игры. Если продолжит в таком духе, повышение не за горами
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Ответ JokeJoe
Пока не всё получается, но контур игры Мусаев поставил замечательный, сейчас ещё пару туров закрепится игра и быки будут рвать на поле. Плюс и первые два соперника мотивированы
А остальные не мотивированы будут?
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+1
Ответ PavelKazakov
Понимаю, что большинство здесь будут винить Мусаева, но дополнительно хочется задать вопрос: Зачем клубу такое большое количество средних легионеров? Я понимаю, Зенит играет легами, которые в несколько раз сильнее русского игрока, но зачем это делает Краснодар? Учитывая, что позиция клуба - популяризировать своих воспитанников и сделать акцент на них
Так в прошлом сезоне были те же легионеры, когда Краснодар боролся за чемпионство до последнего. И никто что-то не называл их средними. Ощутимая потеря - только Алонсо. Так что в плане легионеров ничего не изменилось
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Было очень похоже на прошлогодний "Зенит": такое же стерильное владение.
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Краснодар днище полное. Мусаев тренер 😂😂😂
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-4 от гегемона
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Команда середняков в середине таблицы - все нормально
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В этом году Краснодар не претендует на медали
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