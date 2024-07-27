«Барса» хочет более 40 млн евро за Роке. «Аль-Хилаль» предлагает аренду с выкупом, каталонцы намерены продать форварда сразу

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Витор Роке Футбол

Витор Роке может покинуть «Барселону».

Предметный интерес с 19-летнему форварду проявляет «Аль-Хилаль», стороны ведут переговоры.

По данным Diario Sport, «Аль-Хилаль» предлагает «Барсе» аренду с выкупом, но каталонцы намерены продать Роке сразу, поскольку игрок может потерять в цене за время аренды. «Барселона» хочет получить за Роке более 40 млн евро.

Отмечается, что итоговое решение будет за футболистом.

В прошлом сезоне Роке сыграл 14 матчей в Ла Лиге и отметился двумя голами. Подробнее со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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39 комментариев
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Деку конечно провернул махинацию на славу. И после такого он и продолжит работать в клубе?
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+28
Куда они как многие говорили нового «Рональдиньо»? Может всё таки поляк лишний
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+23
Кто знает, где и как провинился Роке, что ему дали всего полгода, а теперь пытаются избавиться от него любыми способами?
+18
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+18
Ответ Cruel Snake
Куда они как многие говорили нового «Рональдиньо»? Может всё таки поляк лишний
Так они и шансов толком ему не дали, хотя долго за ним охотились, выложили кучу денег за него и то в долг)
+11
0
+11
Ответ corazon blanco
Деку конечно провернул махинацию на славу. И после такого он и продолжит работать в клубе?
Подписывали его с большой помпой, тем удивительнее, как настырно они его сплавить теперь хотят
+8
0
+8
Ох уж эти рычаги...
+4
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+3
Ответ Арсен Карпык kz
гений купили за 60 млн а хотят за него 40 лямов
Гений, его не покупали за 60 лямов
+3
0
+3
Теперь молодые талантливые бразильцы 1000 раз подумают прежде чем переходить в Барселону... Да и не только бразильцы
+6
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+3
я не такой ярый противник и критик Лапорты,как многие,скорее поддерживаю его, но с ситуацией с Роке и у меня возникают вопросы. зачем его покупали за такие большие деньги,если даже не дав ему шанс проявить себя(а ему этот шанс по большому счёту и не дали),сразу питаются избавится от него?
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А у Роке были шансы себя проявить вообще? Его вообще на перспективу брали.
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Ответ ten Hag
При этом потратили на него большие деньги, долго его получить хотели
30 миллионов на него потратили, еще 30 миллионов бонусов, которые очевидно барселона не выплатит, если продаст его
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Хотят с Роке выйти на ноль. Ну, Деку купил его за такие деньги, а теперь пусть продаёт за эти же. Иначе убыток и отрицательная оценка работе Деку.
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Ответ Dexter Morgan
Фанаты Барселоны говорили, что он сильнее Эндрика. Что будет легендой. Смешно как. Всё, очередной талантливый игрок, которого просто уничтожили во имя рычага.
Ну Эндрика еще никто не видел, это кот в мешке.
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Ответ ten Hag
При этом потратили на него большие деньги, долго его получить хотели
У меня единственное объяснение - он переспал с чьей-то дочерью или женой😀
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Ответ alexey102rus
Кто знает, где и как провинился Роке, что ему дали всего полгода, а теперь пытаются избавиться от него любыми способами?
При этом потратили на него большие деньги, долго его получить хотели
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Ответ Rachid
Продать Роке - лучший вариант для него и Барселоны, а остальное пусть будет на совести Лапорты и Деку - деньги нужны. Следом нужно продать голландца беспонтового - де Йонга:))))
для него? Но не в Саудовскую же Аравию. пацан ещё толком не поиграл в Европе. ему нужна Боруссия или Лейпциг.
Идеальным была бы аренда в Бунделигу.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Ну Эндрика еще никто не видел, это кот в мешке.
Так Реал его и не продаст.
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Ответ alexey102rus
У меня единственное объяснение - он переспал с чьей-то дочерью или женой😀
Либо мамой. Ну тут ригоберка, либо Климов стали жертвой
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Ответ Cristiano Ronaldo
Подписывали его с большой помпой, тем удивительнее, как настырно они его сплавить теперь хотят
Много наговорили на Барсу его агент, отец
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А как насчет пониженной стоимости или стрелочка не поворачивается?
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Ответ Vitto
Сразу как только вернут ему все деньги. А сумма там ого-го.
какая сумма - был только первый транш 30 лямов, остальные 31 млн от показателей:))
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Ответ Rachid
Продать Роке - лучший вариант для него и Барселоны, а остальное пусть будет на совести Лапорты и Деку - деньги нужны. Следом нужно продать голландца беспонтового - де Йонга:))))
Сразу как только вернут ему все деньги. А сумма там ого-го.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Так они и шансов толком ему не дали, хотя долго за ним охотились, выложили кучу денег за него и то в долг)
Вот так и губят таланты
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Помнится шуму было, что там чуть ли не наследник Пеле и Марадоны... Бчк в своем репертуаре. Смехотворный клуб)))
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Ответ Арсен Карпык kz
гений купили за 60 млн а хотят за него 40 лямов
Брали за 30+. Остальное бонусы
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Трансферы барселоны это что то с чем то)
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..."Отмечается, что итоговое решение будет за футболистом"
Не ведитесь, желтуха. Пацан не для того пришёл в Европу, чтобы пропасть в аравийский песках:)
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Арсенал, не спи
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Не понял. Ради Нико настолько попортить имидж ?
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какие же барыги...
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