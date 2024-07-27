«Барса» хочет более 40 млн евро за Роке. «Аль-Хилаль» предлагает аренду с выкупом, каталонцы намерены продать форварда сразу

Витор Роке может покинуть «Барселону».

Предметный интерес с 19-летнему форварду проявляет «Аль-Хилаль», стороны ведут переговоры.

По данным Diario Sport, «Аль-Хилаль» предлагает «Барсе» аренду с выкупом, но каталонцы намерены продать Роке сразу, поскольку игрок может потерять в цене за время аренды. «Барселона» хочет получить за Роке более 40 млн евро.

Отмечается, что итоговое решение будет за футболистом.

В прошлом сезоне Роке сыграл 14 матчей в Ла Лиге и отметился двумя голами. Подробнее со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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