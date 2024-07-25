«Аргентина обречена на величие, хотя нас оскорбляют и наш гимн освистывают». Вице-президент Аргентины после матча олимпийской сборной во Франции

Вице-президент Аргентины высказалась об инцидентах в матче олимпийской сборной.

Перед матчем 1-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира между Аргентиной и Марокко (1:2) зрители в Сент-Этьене освистали гимн южноамериканской команды.

Игра была прервана на 106-й минуте – после гола Кристиана Медины на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки. Арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, а гол аргентинцев был отменен.

«Хотя нас оскорбляют и наш гимн освистывают, Аргентина обречена на величие. Да здравствует Аргентина!» – написала Виктория Вильярруэль.

Вице-президент Аргентины поддержала сборную после кричалки о Франции: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры»

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