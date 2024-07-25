«Аргентина обречена на величие, хотя нас оскорбляют и наш гимн освистывают». Вице-президент Аргентины после матча олимпийской сборной во Франции

Теги Сборная Аргентины по футболу болельщики Сборная Марокко по футболу олимпийская сборная Аргентины Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир олимпийская сборная Марокко Политика соцсети Виктория Вильярруэль Футбол

Вице-президент Аргентины высказалась об инцидентах в матче олимпийской сборной.

Перед матчем 1-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира между Аргентиной и Марокко (1:2) зрители в Сент-Этьене освистали гимн южноамериканской команды.

Игра была прервана на 106-й минуте – после гола Кристиана Медины на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки. Арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, а гол аргентинцев был отменен.

«Хотя нас оскорбляют и наш гимн освистывают, Аргентина обречена на величие. Да здравствует Аргентина!» – написала Виктория Вильярруэль.

Вице-президент Аргентины поддержала сборную после кричалки о Франции: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры»

Маскерано об организации Олимпиады: «Вчера ограбили Альмаду, сегодня Аргентину забросали петардами. Везде требуют удостоверения, а потом происходит такое – это не районный турнир»

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот это наглость, обсирать всех кого попало, а потом делать вид, что это их кто-то оскорбляет
+28
-7
+21
Ответ Liverpoolart
У них там видимо национализм процветает
Когда управление страной не получается, то чтобы остаться у власти, популисты используют легкие и грязные способы отвлечь массы
+15
0
+15
Аргентина полностью заслуживает, то что с ней сейчас происходит
+19
-7
+12
У них там видимо национализм процветает
+13
-5
+8
Ничего у вас нет, кроме футбола, никакого величия. Да и там перерыв был с 1986. И через 2 года ещё один такой же цикл начнется. Понторезы и хамло.
+8
-3
+5
Ответ Биомеханоид
Ничего у вас нет, кроме футбола, никакого величия. Да и там перерыв был с 1986. И через 2 года ещё один такой же цикл начнется. Понторезы и хамло.
Про "кроме футбола" какой-то колхозный наброс. Например, арги - олимпийские чемпионы по баскетболу в Афинах-2004, где грохнули Дрим-тим с Леброном и Данканом.
+5
-2
+3
У многих европейцев очень горит от Аргентины до сих пор, наверняка Месси и Мартинес как минимум снятся в кошмарах. От зависти и беспомощности конечно у них одни обиды и нытьё, абсолютная слабость и немощь.
+5
-3
+2
не нужно никого оскорблять, и никто не будет освистывать ваш гимн. даже если их мамы из Анголы, а папы из Камеруна, то это, грубо говоря, не ваше собачье дело. ваши бабушки и дедушки тоже, в большинстве своем, не из Аргентины, и не у всех у них кристально чистое прошлое, но про это, вроде бы, никто песенок не сочиняет
+6
-4
+2
Ответ Александр Романов_1116213210
Аргентина более европейская страна по расовому составу нежели чем Франция
Ты спец по расам? Вопрос риторический, ответа не надо 🥳
+1
0
+1
Ответ Indurain Larraya
Про "кроме футбола" какой-то колхозный наброс. Например, арги - олимпийские чемпионы по баскетболу в Афинах-2004, где грохнули Дрим-тим с Леброном и Данканом.
Ну ладно, раз в 20, а не 40 лет чёт где-то выигрывают. Тогда пусть быдланят на здоровье, это всё меняет.
+1
0
+1
Ответ AprasidzE
То есть афро европейцы считают камерунцев с ангольцами людьми второго сорта , но расисты - аргентинцы. Энцо вывел черных расистов на чистую воду. Реакция Джексона и благодарность африканцев в соцсетях тому потдверждение.
Может просто все эти люди родились во Франции и видели названные вами страны только в гугл картинках ? Ангола вообше отношения к Франции не имеет
+2
-1
+1
Ответ superbro
Вот это наглость, обсирать всех кого попало, а потом делать вид, что это их кто-то оскорбляет
Им просто почаще надо выкладывать в интернет кричалки, которые вот уже больше полутора лет любит исполнять сборная Аргентины по футболу и всё будет 👏👏👏
+3
-2
+1
Аргентина более европейская страна по расовому составу нежели чем Франция
+5
-4
+1
Аргентина всегда была сборной гениев и психопатов, технарей и грубиянов, билардистов и меннонистов, но никогда не была командой ущемленных страдальцев, нытиков и дурачков. Печально.
+1
0
+1
Блин, там прямо сейчас Франция-Аргентина 1/4 в регби-7 на Олимпиаде, а даже ветки нет про этот турнир. Зато в миллионный раз обсуждаем тухлятину, какая бабка у подъезда что кому сказала.
+2
-1
+1
Эта наглухо долбанутая оказалась
0
0
0
"...обречена на величие"? "Вот мы вам всем ужо зададим! Лет через двести!"
0
0
0
Типичное собачье поведение. Изодрать диван, сожрать все тапки, через пару часов получить за это звездюлей и непонимающе скулить в углу "за что?"
+1
-1
0
https://www.meme-arsenal.com/memes/3d4af89c5c68c708b8e8efe276b8bcd3.jpg
0
0
0
Заслужили саоим хамством. Накипело у людей.
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий