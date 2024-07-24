Зрители в Сент-Этьене освистали гимн Аргентины перед ее матчем с Марокко на Олимпиаде

Зрители освистали гимн Аргентины перед первым матчем Олимпиады.

Команды Аргентины и Марокко встречаются в первом туре группового этапа олимпийского футбольного турнира (0:0, первый тайм).

Перед началом встречи, которая проходит в Сент-Этьене, зрители освистали гимн южноамериканской сборной.

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