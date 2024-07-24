Зрители в Сент-Этьене освистали гимн Аргентины перед ее матчем с Марокко на Олимпиаде

Теги болельщики олимпийская сборная Аргентины Олимпийский футбольный турнир олимпийская сборная Марокко Футбол

Зрители освистали гимн Аргентины перед первым матчем Олимпиады.

Команды Аргентины и Марокко встречаются в первом туре группового этапа олимпийского футбольного турнира (0:0, первый тайм).

Перед началом встречи, которая проходит в Сент-Этьене, зрители освистали гимн южноамериканской сборной.

«Они любят трахать трансов. Играют за Францию, но все родом из Анголы». Игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о Франции после победы на Кубке Америки

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55 комментариев
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Заслуженно.
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Видимо, что-то случилось...
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Пишите правильно:
Мигранты из Анголы, Сенегала, Алжира... освистали гимн Аргентины
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Ответ Svobodu Mne
Комментарий скрыт
У кого что болит.
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Ответ Владислав Сабельников
Ссорян за оффтоп, но у меня одного есть проблема что не все комментарии отображаются в приложении для IOS? С веб версии их видно все, а с айфона гораздо меньше
Да, есть такое, у меня уже давно, некоторые комменты не видны

Ps еще новости повторяются иногда почему-то
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Ответ Idalgo
Отлично, пусть почувствуют всю любовь
Пугать свистом латиносов, вот это ужас😭
Да у них если стадион не сгорел во время матча и никого не убили, уже хорошо.
А тут полупустые стадиончики соевых свистунов 🤓
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Ссорян за оффтоп, но у меня одного есть проблема что не все комментарии отображаются в приложении для IOS?
С веб версии их видно все, а с айфона гораздо меньше
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Ответ Тралл из Питера
Да, есть такое, у меня уже давно, некоторые комменты не видны Ps еще новости повторяются иногда почему-то
Разработчики кривые, миллион очевидных багов не могут пофиксить месяцами ;(
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Негры с трансухами бесятся
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Так и кого тут корежит и кто закомплексованный ? С фтнала в Катаое 1,5 года прошло, а про Французов все вспоминают
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Ответ евГений
Разработчики кривые, миллион очевидных багов не могут пофиксить месяцами ;(
Им гораздо важнее банить за слово «дурак»..)
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Ответ Тралл из Питера
Да, есть такое, у меня уже давно, некоторые комменты не видны Ps еще новости повторяются иногда почему-то
Новости повторяются постоянно, дня не проходит без этого. Сайт постоянно лихорадит, часто ставишь +, а выскакивает -, и наоборот. Нет у них грамотного сисадмина.
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Величие было у сборной Марадоны. Думаю, здесь все бы болели за ту сборную. Вот это вот недоразумение катарское... все все понимают
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Ответ Kanye East_1116222356
Надеемся так будет на всех матчах
Не во всех матчах придётся играть с теми, кто поставляет "французов" в сборную Франции)
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Ответ Ебздрогыч
Матчи сборной Марокко на Олимпиаде в Париже гораздо более домашние, чем для сборной Франции
Уверен на 100%, освистывали мерзких аргов все французы независимо от цвета и происхождения
+4
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+3
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Пугать свистом латиносов, вот это ужас😭 Да у них если стадион не сгорел во время матча и никого не убили, уже хорошо. А тут полупустые стадиончики соевых свистунов 🤓
Не, это марокканцы. Сложно назвать этих ребят соевыми.
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Индейцы против негров на полях франко-аргентинской войны.
Скоро на экранах ваших ютубчиков.
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Надеемся так будет на всех матчах
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Отлично, пусть почувствуют всю любовь
+10
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ожидаемо
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Ответ Колючий Пушистик
Судя по расцветке маек - 90% на стадионе это марокканцы. А в Марокко второй язык французский, так что почти свои.
о чем и была песенка аргентинцев)0)0
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Ответ Фран
Аргентина в очередной раз ответит на поле, победой в Олимпиаде :)
будет ответом, если смогут. А пока пусть слушают свист, они его заслужили
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Новости повторяются постоянно, дня не проходит без этого. Сайт постоянно лихорадит, часто ставишь +, а выскакивает -, и наоборот. Нет у них грамотного сисадмина.
О, система рейтингования комментов, это песня. У меня вообще бывает так, зайдёшь в новость, комментарии есть, но рейтинговать их нет возможности, то есть вообще, ни +, ни -, не поставить. Или ещё пуще, заходишь в новость, текст есть, а комментарий оставить нет возможности - белая страница, где должны быть комментарии.
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Штука в том, что дружелюбные французские фанаты африканских команд освистали бы аргентинцев в любом случае
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И правильно сделали. Молодцы
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Ответ Oliver Kromwel
Уверен на 100%, освистывали мерзких аргов все французы независимо от цвета и происхождения
Как раз марокканцы и освистывали. Остатки французских белых вроде и согласны с аргами, но вякать права не имеют, как показали недавние "выборы"
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Это и следовало ожидать.
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Ответ Idalgo
Величие было у сборной Марадоны. Думаю, здесь все бы болели за ту сборную. Вот это вот недоразумение катарское... все все понимают
Уверен, что действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки страшно испугались. А Марадона, которого я обожаю и считаю гением, всё равно уступает сам знаешь кому по всём пунктам.
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Вот так из ничего родилось новое адовое противостояние 😂 Похлеще ФРГ-Голландия будет 🔥
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Ответ aseke
Заслуженно.
Я не удивлён, что та самая публика, которая осуждает кричалки будет поддерживать свист во время гимна)
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