Зрители в Сент-Этьене освистали гимн Аргентины перед ее матчем с Марокко на Олимпиаде
Зрители освистали гимн Аргентины перед первым матчем Олимпиады.
Команды Аргентины и Марокко встречаются в первом туре группового этапа олимпийского футбольного турнира (0:0, первый тайм).
Перед началом встречи, которая проходит в Сент-Этьене, зрители освистали гимн южноамериканской сборной.
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Ps еще новости повторяются иногда почему-то
Да у них если стадион не сгорел во время матча и никого не убили, уже хорошо.
А тут полупустые стадиончики соевых свистунов 🤓
С веб версии их видно все, а с айфона гораздо меньше
Скоро на экранах ваших ютубчиков.