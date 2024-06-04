Депутат Журова о проверке шутки Безрукова: «Не ожидала, что до этого дойдет – чтобы неповадно было, может быть. Человек публично пошутил, но если кто-то договаривается, на камеру об этом не говорят»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о проверке шутки Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Генпрокуратура РФ начала проверку слов после обращения депутата Николая Новичкова.

«Не ожидала, что дело дойдет до проверки. На самом деле нужно проверять, был это договорной матч или нет. Мне казалось, что для этого есть специальный комитет в , который занимается подобными вещами. Потом, если выявлены факты коррупции и договорного матча, тогда я понимаю. Самое удивительное, что человек публично пошутил, но если кто-то договаривается и делает такие вещи, на камеру об этом не говорят.

Это оказалось небезобидной шуткой молодого футболиста, который не подумал, что это может привести к такому развитию событий. Может быть, с профилактической точки зрения посчитали, что такую проверку нужно провести, чтобы в следующий раз неповадно было так шутить, чтобы ребята фильтровали, что говорят, даже о чем шутят. В своей компании ты так можешь сказать, а на публику – нет.

Думаю, они не выявят никакого «договорняка», потому что, думаю, этого факта в любом случае не было. Но, видите, депутат написал запрос, и Генпрокуратура не могла не отреагировать. Слова этого человека проверят, но говорить, что за эту шутку его накажут и в тюрьму посадят, не стоит. Если был договорной матч, другое дело. На самом деле, думаю, очень странная история», – сказала Журова.