«Зенит» – позор российского футбола» скандировали некоторые фанаты «Спартака» на матче женских команд. Тренер «Зенита» отреагировала: «Это их эмоции, они переживают за свой клуб»
Ольга Порядина прокомментировала оскорбительную кричалку про «Зенит».
Сегодня женская команда петербуржцев обыграла «Спартак» в 14-м туре чемпионата России и вышел на 1-е место в Суперлиге.
Во время матча некоторые болельщики «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Главный тренер женского «Зенита» прокомментировала поведение фанатов.
– Вы понимаете поведение болельщиков «Спартака», которые скандировали: «Зенит» – позор российского футбола»?
– Мы одна структура, мы – «Зенит». Но то, что кричат сейчас болельщики «Спартака», завтра могут кричать фанаты другой команды. Они переживают за свой клуб.
То, что они кричат, – это их эмоции. Я была больше вовлечена в игру и слышала только своих болельщиков, – сказала главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина.
«Зенит» – позор российского футбола» скандировали болельщики «Локомотива» на матче с «Акроном»
Смотрите фильм « Давка-82 » &ndash документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.
Позор был в Оренбурге,нл врага нашли в Санкт-Петербурге.
Более позорного за 20 лет клуба нет.
Одни скандалы, бромантан, куча трансферов никуда, уголовники, 2-3 бюджет и 9-10 места.
Они ничему не научатся.
Достойный ответ на поле
Бывает такое , что и мелкая собачка лает на большую
Полную пилотку накидали, позорники
Я могу назвать парочку.
Это когда Зенит сохранили в высшей лиге в 1967 году, несмотря на место в таблице. И как он вылетел от Куусюси. Ну и вылет из высшей лиги через несколько лет после чемпионства. За всю историю - вроде всё.
Потому что денег, интереса обкома и ресурса у Ленинграда всегда было меньше, чем у Москвы и национальных республик. Так про какой позор ты говоришь?
Случайность?(c) Или, возможно, проплаченная закономерность в обоих случаях..