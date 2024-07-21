«Зенит» – позор российского футбола» скандировали некоторые фанаты «Спартака» на матче женских команд. Тренер «Зенита» отреагировала: «Это их эмоции, они переживают за свой клуб»

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Ольга Порядина прокомментировала оскорбительную кричалку про «Зенит».

Сегодня женская команда петербуржцев обыграла «Спартак» в 14-м туре чемпионата России и вышел на 1-е место в Суперлиге.

Во время матча некоторые болельщики «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Главный тренер женского «Зенита» прокомментировала поведение фанатов.

– Вы понимаете поведение болельщиков «Спартака», которые скандировали: «Зенит» – позор российского футбола»?

– Мы одна структура, мы – «Зенит». Но то, что кричат сейчас болельщики «Спартака», завтра могут кричать фанаты другой команды. Они переживают за свой клуб.

То, что они кричат, – это их эмоции. Я была больше вовлечена в игру и слышала только своих болельщиков, – сказала главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина.

«Зенит» – позор российского футбола» скандировали болельщики «Локомотива» на матче с «Акроном»

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51 комментарий
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Плебеев отродье. Что с них можно взять.
Позор был в Оренбурге,нл врага нашли в Санкт-Петербурге.
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Все можно понять, но Не Спартаку об этом говорить
Более позорного за 20 лет клуба нет.
Одни скандалы, бромантан, куча трансферов никуда, уголовники, 2-3 бюджет и 9-10 места.
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В итоге опозорились на 1:4,еще повезло что не на 1:5 в концовке.Сами себя обрекают на забвение
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Я просто напомню, что все беды "Спартака" начались, когда на трибунах зазвучало "мы - Спартак, а вы - "г...о".

Они ничему не научатся.
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+23
Ха, может ли быть что-то позорнее чем вот такие вот фанаты Спартачка? До чего же жалко это выглядит.
+23
-3
+20
Жалкие кб, как же вы смешны)
+19
-2
+17
Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Как там оренбург, клован?)
+18
-1
+17
Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Вообще ровно. Собака лает, караван идёт)
+18
-2
+16
Прям хорошая традиция вырисовывается, как только чьи-то фанаты начинают петь эту кричалку, так их команда и влетает.
+16
-1
+15
Достойный ответ в интервью
Достойный ответ на поле
+15
-1
+14
Как мне это нравится, еще и в Оренбурге кричали. А в итоге как всегда:) Во всем виноват злой Зенит
+11
-1
+10
Ответ по спортивному на поле и на табло счет
+11
-1
+10
Игра московского Спартака стала последней каплей для Байдена
+10
-1
+9
Фанаты спартака и тут опозорились. Как и их клуб сегодня.
+10
-2
+8
Хрюшкам было мало позора в Оренбурге, решили и тут показать свой мерзкий пятак
+8
-2
+6
Пхахаха
+6
0
+6
Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Очень огорчают игра и результат Народной Команды. Всех любителей футбола. В Санкт-Петербурге в том числе.
+3
0
+3
Ответ Pelerin
Комментарий удален модератором
сказочный д ...б(с)
+4
-1
+3
Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
Бери ношу по себе.(с)
+4
-1
+3
Ответ Бегемотик
Все можно понять, но Не Спартаку об этом говорить Более позорного за 20 лет клуба нет. Одни скандалы, бромантан, куча трансферов никуда, уголовники, 2-3 бюджет и 9-10 места.
Уже 30 лет, а не 20. Там года с 95-го понеслась.
+4
-1
+3
Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Дядь, ты в тэги научись хоть смотреть сначала, а потом срать под каждым комментом.
+4
-1
+3
С учетом того что позор был на поле, в исполнении женского Спартака, можно сказать фанаты сами себя зарыли
Бывает такое , что и мелкая собачка лает на большую
+8
-5
+3
Видимо счёт их устраивает, можно поверещать про Зенит.
+4
-1
+3
Поклонники бестрофейного новодела без истории что-то вякали про двукратного чемпиона. Тоже мне новость.
+7
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+3
А что им оставалось ? Только громко, нестройно ныть.
Полную пилотку накидали, позорники
+5
-2
+3
Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Ты про какой позор, если не секрет?
Я могу назвать парочку.
Это когда Зенит сохранили в высшей лиге в 1967 году, несмотря на место в таблице. И как он вылетел от Куусюси. Ну и вылет из высшей лиги через несколько лет после чемпионства. За всю историю - вроде всё.

Потому что денег, интереса обкома и ресурса у Ленинграда всегда было меньше, чем у Москвы и национальных республик. Так про какой позор ты говоришь?
+4
-2
+2
КБ ковырялки под стать своим из тушинского гомо -кружка,которых сегодня Оренбург на куканил
+2
0
+2
Ну да 1:4 позор,бггг.
+2
0
+2
Ответ Бегемотик
Все можно понять, но Не Спартаку об этом говорить Более позорного за 20 лет клуба нет. Одни скандалы, бромантан, куча трансферов никуда, уголовники, 2-3 бюджет и 9-10 места.
А сколько наш спартак на неустойки тренерам портатил за эти годы, уму непостижимо. Но это цикл, понимать нужно
+3
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Помните время, когда Зарема куражилась... не день и даже не один месяц. И что же сделали болельщики ’’Спартака’’ - борцы за правду достойные имени Старостина и Нетто? Ни-че-го. На трибунах стояла тишина по этому поводу. А здесь вместо своей команды группка ребят методично на разных матчах кричит о ’’Зените’’.
Случайность?(c) Или, возможно, проплаченная закономерность в обоих случаях..
+5
-3
+2
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