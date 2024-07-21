Ольга Порядина прокомментировала оскорбительную кричалку про «Зенит».

Сегодня женская команда петербуржцев обыграла « » в 14-м туре чемпионата России и вышел на 1-е место в .

Во время матча некоторые болельщики «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Главный тренер женского «Зенита» прокомментировала поведение фанатов.

– Вы понимаете поведение болельщиков «Спартака», которые скандировали: «Зенит» – позор российского футбола»?

– Мы одна структура, мы – «Зенит». Но то, что кричат сейчас болельщики «Спартака», завтра могут кричать фанаты другой команды. Они переживают за свой клуб.

То, что они кричат, – это их эмоции. Я была больше вовлечена в игру и слышала только своих болельщиков, – сказала главный тренер женского « » Ольга Порядина.

«Зенит» – позор российского футбола» скандировали болельщики «Локомотива» на матче с «Акроном»

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