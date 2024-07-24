Зарема об отстранении Соболева: «В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. «Спартак» их сжег, теперь самим некуда деваться»

Зарема Салихова прокомментировала отстранение Александра Соболева.

Нападающий был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». Сообщалось, что он близок к переходу в «Зенит».

«В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. Он, наверно, не был на экскурсии в культурной столице. Отстранив Соболева от тренировок с основой, «Спартак» сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться.

Представляю, как удивляется от всего. Его Амарал приглашал семью строить, а тут Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» отстранил Соболева! Все-таки уходит в «Зенит»?

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