Зарема об отстранении Соболева: «В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. «Спартак» их сжег, теперь самим некуда деваться»
Зарема Салихова прокомментировала отстранение Александра Соболева.
Нападающий был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». Сообщалось, что он близок к переходу в «Зенит».
«В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. Он, наверно, не был на экскурсии в культурной столице. Отстранив Соболева от тренировок с основой, «Спартак» сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться.
Представляю, как Станкович удивляется от всего. Его Амарал приглашал семью строить, а тут Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Спартак» отстранил Соболева! Все-таки уходит в «Зенит»?
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Да это не баржа, это отражение
Круговой уже принял предложение ЦСКА до сборов, но продолжал рассказывать Зениту, что думает над предложением Зенита. И в итоге не сам сказал, что так и так я решил с вами не продолжать работать, а клуб узнал об этом через СМИ. Это не профессионально.
2) каким образом КДК стал Зенитом? Есть хоть какие-то доказательства обращений Зенит официальных с просьбой наказать Безрукова?
Да и в целом, рыба гниет с головы, в "Спартаке" так точно. Ещё при Федуне засели и никак не могут вылезти людишки, наживающиеся на всех перипетиях клуба.
Занимала
« В состав совета директоров «Спартака» Зарема вошла фактически в январе 2021-го. Она возглавила Комитет по аудиту и вознаграждениям. В передаче «Осторожно: Собчак!» гражданская жена Федуна рассказала, что это было предложение Леонида Арнольдовича. Однако пробыла она в структуре недолго.»