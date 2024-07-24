Зарема об отстранении Соболева: «В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. «Спартак» их сжег, теперь самим некуда деваться»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Соболев Спорт-Экспресс Зарема Салихова Томаш Амарал Футбол

Зарема Салихова прокомментировала отстранение Александра Соболева.

Нападающий был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». Сообщалось, что он близок к переходу в «Зенит». 

«В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. Он, наверно, не был на экскурсии в культурной столице. Отстранив Соболева от тренировок с основой, «Спартак» сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться.

Представляю, как Станкович удивляется от всего. Его Амарал приглашал семью строить, а тут Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

«Спартак» отстранил Соболева! Все-таки уходит в «Зенит»?

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63 комментария
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А не Федун ли в сове время сжег мосты с Дзюбой,Погребняком,Бакаевым?Странно слышать обвинения от тех,которые делали так же.Клуб больше любого игрока.Забери себе Соболева и няньчись с ним.
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+75
Это в том Питере, который Кругового пол года в дубле мариновал? Это в том Питере, который за шутку про премию административными методами публично наказал игрока? Окей, Зарема, ладно)
+45
-27
+18
Ответ Spartakus1984
А не Федун ли в сове время сжег мосты с Дзюбой,Погребняком,Бакаевым?Странно слышать обвинения от тех,которые делали так же.Клуб больше любого игрока.Забери себе Соболева и няньчись с ним.
Это другое, понимать надо)
+22
-5
+17
Ответ Aleksey Yashin
Зенит Кругового отстранял, когда узнал что тот в ЦСКА собрался. Это другое?
Там были предложения о контракте. Круговой сказал, что давайте позже обсудим. Сам же в крысу заключил контракт с ЦСКА. По Соболеву клубы же между собой общаются
+21
-5
+16
Чего она расвыступалась? Соболев в Зените это прекрасно. Заглушит Глушенкова,поругается с бразильцами и Семаком. Будет феерично!
+14
-3
+11
Ответ Revy
Это в том Питере, который Кругового пол года в дубле мариновал? Это в том Питере, который за шутку про премию административными методами публично наказал игрока? Окей, Зарема, ладно)
А есть пруфы, что это Зенит Безрукова прессинговал за высказывание? Или это коллективное мнение обитателей спрртса?
+11
-3
+8
Ответ Клирик
Проплывал я как-то под разведённым мостом, такая знаете ли дыра!))
Решила женщина с моста пописать. Просит подругу, чтобы та ее подержала. Подруга говорит: « подожди, пусть баржа пройдет»
Да это не баржа, это отражение
+9
-2
+7
Зарема, усынови Соболева!
+6
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+6
Во всей этой красно-белой клоунаде жаль лишь Станковича. Человеку снова пообещали одно, нарисовали красивую картинку с "перестройкой команды под тренера", а по итогу получается очередная мышиная возня с подковёрными интригами, в которой по итогу всё равно крайним окажется Станкович...
+5
0
+5
Ответ Aleksey Yashin
Зенит Кругового отстранял, когда узнал что тот в ЦСКА собрался. Это другое?
Если вы все пропустили, то объясняю.
Круговой уже принял предложение ЦСКА до сборов, но продолжал рассказывать Зениту, что думает над предложением Зенита. И в итоге не сам сказал, что так и так я решил с вами не продолжать работать, а клуб узнал об этом через СМИ. Это не профессионально.
+7
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+5
Ответ Revy
Это в том Питере, который Кругового пол года в дубле мариновал? Это в том Питере, который за шутку про премию административными методами публично наказал игрока? Окей, Зарема, ладно)
1) лыжники сами не захотели платить копейки за игрока, им предлагали его выкупить. а в основе он не нужен был из-за своих «историй» как он был лучше Дугласа, но его плохой тренер оставлял на лавке чем разлагал дисциплину
2) каким образом КДК стал Зенитом? Есть хоть какие-то доказательства обращений Зенит официальных с просьбой наказать Безрукова?
+5
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+5
За всеми этими речами стоит уверенность данного персонажа, что при её руководстве всё было "как надо". При том, что по факту она не занимала вообще никаких официальных должностей, а сейчас в клубе появилась как минимум внятная вертикаль: гендир - спортдир - тренер.
+6
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+5
В Питере разводят не только мосты, но и Спартак.
+8
-5
+3
Ответ Revy
Это в том Питере, который Кругового пол года в дубле мариновал? Это в том Питере, который за шутку про премию административными методами публично наказал игрока? Окей, Зарема, ладно)
А надо было сказать "окай", кивнуть, и милосердно отдать неплохого игрока коням, чтобы усилить их на финальный этап чемпионата?
+4
-1
+3
В Питере под мостом спят))
+7
-4
+3
Ответ shamshor
А есть пруфы, что это Зенит Безрукова прессинговал за высказывание? Или это коллективное мнение обитателей спрртса?
Борзыкин же сказал. А это не просто пруф, это для таких Revy догмат.
+3
0
+3
Ответ Матрос Кот
Чего она расвыступалась? Соболев в Зените это прекрасно. Заглушит Глушенкова,поругается с бразильцами и Семаком. Будет феерично!
Это Соболеву такую легенду сочиняют, как внедряемому во вражеский стан агенту.
+4
-1
+3
Зенит Кругового отстранял, когда узнал что тот в ЦСКА собрался. Это другое?
+15
-12
+3
Ответ Campanulla
Во всей этой красно-белой клоунаде жаль лишь Станковича. Человеку снова пообещали одно, нарисовали красивую картинку с "перестройкой команды под тренера", а по итогу получается очередная мышиная возня с подковёрными интригами, в которой по итогу всё равно крайним окажется Станкович...
Самое смешное , перестраивать команду летом в нашем чемпионате бесполезно ! Перерыв короткий , предсезонная подготовка никакущая . Добротных игроков привезти в это время сложно . Многие не рассматривают наш чемпионат , из-за санкций и отсутствия ЕК. Другие хотят в клубы поименитей . Кого то стоящего можно уболтать только за большие деньги и под конец трансферного окна . Когда вариантов перехода по сути нет куда то , кроме как к нам . Плюс в Спартаке очень плохо работает отдел ,отвечающий за трансферы . На что можно было расчитывать я хз . Считай тренера менять лучше было зимой , а там и стараться почистить состав . Куда еще рабочая схема , чем текущие потуги .
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Интересесная кампания трансферная и подготовка к сезону у Спартака и его нового руководства: по слухам чуть ни 70-80 млн на усиление, амбиции чуть ли не за золотой дубль, а в итоге на выход Соболев и Тавараш, а на вход 32-летний бразилец, который еще неизвестно сколько будет форму набирать. И чемпионат уже пошел, и уже -3. В итоге если кого и подпишут, то в конце окна, пока те форуму наберут, то уже больше трети чемпионата пройдет, и отставание будет очков 8-12. А потом будет ставка на зимнее окно и разговоры, что впереди 12-13 финалов, что вплоне реально дошнать лидеров.
+2
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Зарема, скоро 1000+1 ночь напишет. )
+2
0
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Глушенков. Вот где вершина работы с составом.
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Подросток с трудным характером от предыдущего брака Спартака - в точку,и неужели Зенит из благородности приютит пациента
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Иногда сооружение реконструкции не подлежит. Его сносят, раздудытые ЗП Ки это наследие тяжёлое, Джикия не даст соврать.
+2
0
+2
Разводят) И не только мосты
+3
-1
+2
Зарема тонкий и умный руководитель. При ней в Спартаке такого не было и была семейная атмосфера!
+3
-2
+1
Ответ nv6p8y8fr4
Самое смешное , перестраивать команду летом в нашем чемпионате бесполезно ! Перерыв короткий , предсезонная подготовка никакущая . Добротных игроков привезти в это время сложно . Многие не рассматривают наш чемпионат , из-за санкций и отсутствия ЕК. Другие хотят в клубы поименитей . Кого то стоящего можно уболтать только за большие деньги и под конец трансферного окна . Когда вариантов перехода по сути нет куда то , кроме как к нам . Плюс в Спартаке очень плохо работает отдел ,отвечающий за трансферы . На что можно было расчитывать я хз . Считай тренера менять лучше было зимой , а там и стараться почистить состав . Куда еще рабочая схема , чем текущие потуги .
Поэтому и приходится подписывать 32-летних нападающих типа Вильяма Жосе, который просто денег приехал заработать и в первоклассный футбол в его исполнении верится с трудом.
Да и в целом, рыба гниет с головы, в "Спартаке" так точно. Ещё при Федуне засели и никак не могут вылезти людишки, наживающиеся на всех перипетиях клуба.
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Ответ Stazzz
За всеми этими речами стоит уверенность данного персонажа, что при её руководстве всё было "как надо". При том, что по факту она не занимала вообще никаких официальных должностей, а сейчас в клубе появилась как минимум внятная вертикаль: гендир - спортдир - тренер.
«При том, что по факту она не занимала вообще никаких официальных должностей».

Занимала

« В состав совета директоров «Спартака» Зарема вошла фактически в январе 2021-го. Она возглавила Комитет по аудиту и вознаграждениям. В передаче «Осторожно: Собчак!» гражданская жена Федуна рассказала, что это было предложение Леонида Арнольдовича. Однако пробыла она в структуре недолго.»
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Ответ Revy
Это в том Питере, который Кругового пол года в дубле мариновал? Это в том Питере, который за шутку про премию административными методами публично наказал игрока? Окей, Зарема, ладно)
Забавное сообщение. Круговой там по полной раскрылся недавно и выложил за что именно его "мариновали". И там других вариантов просто не было. А про Безрукова это опять-таки лживое спартаковское мифотворчество. Зенит то к этой шутке каким образом? Тут если кто и мог обидеться, то сам Рубин или Краснодар.
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Ответ Alex
Комментарий удален модератором
Проплывал я как-то под разведённым мостом, такая знаете ли дыра!))
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