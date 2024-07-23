Зарема про Соболева: «Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. У «Спартака» был лучший нападающий РПЛ. Жаль, в клубе не нашлось никого, кто бы помог ему пережить кризис»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Зарема Салихова Олег Малышев Томаш Амарал Футбол

Зарема Салихова недовольна действиями «Спартака» в отношении Александра Соболева.

Сообщалось, что нападающий отстранен от работы с первой командой.

«Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. Жаль, что в клубе не нашлось никого, кто бы помог Соболеву пережить кризис, который случается в карьере каждого игрока. Это компетенция спортивного директора, генерального директора и даже владельцев. Если им важен игрок, то надо встречаться и сразу купировать все конфликты. У «Спартака» был лучший нападающий РПЛ.

Амарал, Малышев и все те, кто именуют себя расплывчатым понятием «руководство», вы хоть понимаете, что загубили не просто несколько миллионов трансферной стоимости игрока, а колоссальный труд тренеров, которые начиная с детства Соболева вкладывали свои тренерские умения, знания, мотивацию, опыт и воспитание?

Все, что может вложить нынешний менеджмент, – это корпоративные финансы. Потому что не свое, не жалко. И игроков им тоже не жалко», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

63 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В какой момент Соболев был лучшим нападающим рпл? Это самый бредовый бред
+93
-6
+87
ну, она права

был когда-то у Спартака лучший нападающий РПЛ, но недооценили, он ушел в Зенит, выиграл там туеву хучу титулов и трофеев, побил почти все рекорды, и звали его - Артем Дзюба

бгг
+42
-7
+35
Ответ SMART789
вы ничего не понимаете в футболе
Давайте лучше так: вы не понимаете в футболе на уровне жены бывшего владельца Спартака. Такой ответ я принимаю без возражений
+31
-1
+30
Все дельфины в ураган, в ураган, в ураган
Уплывают в океан, в океан, в океан.
Лишь один из них отстал, ша-ла-ла-ла-ла,
Лишь один в беду попал, о-е-е-е.
+23
-1
+22
Соболев туеву хучу раз подставлял команду своим поведением на поле, регулярными карточками, непонятными фолами и наплевательским отношением к партнёрам из-за своих нервов, что ему просто необходимо пройти лечение у психиатра
+16
0
+16
Если Соболев лучший нападающий РПЛ, страшно даже представить тогда кто у Заремы худший 😁
+18
-3
+15
Как же достали Мостовой, Зарема и Губерниев. Долбанные Голод,Раздор и Чума.
Найдите себе четвертого и скачите уже
+16
-2
+14
Вообще смешно, как эта женщина комментируют события, которые точь в точь проходил ее муж, руководя клубом
+7
0
+7
Я вот не понимаю, кому, когда, стало интересно, что говорит супруга, бывшего владельца, с какого перепуга она вдруг стала экспертом? Она выиграла что-то, находилась постоянно в раздевалке. Если она занимала какую нибудь должность в команде, хоть где-то, напишите! Может, лучше послушать, что говорит сам Леонид Арнольдович.
+6
0
+6
Ответ kbvetal
В какой момент Соболев был лучшим нападающим рпл? Это самый бредовый бред
вы ничего не понимаете в футболе
+16
-10
+6
У «Спартака» был лучший нападающий РПЛ.

ШШШТТТААААА?!!!?!?!!!!111
+5
0
+5
Ответ kbvetal
В какой момент Соболев был лучшим нападающим рпл? Это самый бредовый бред
В красно-белой Вселенной.
Сначала был Старостин. И был он един в нескольких лицах. И создал он Клуб. И отделил красное от белого. И создал Тарасовку. И поле на ней. И обучил кудесников мяча... И внедрил стеночки и забегания.
Симонян породил Бескова, Бесков породил Романцева...
+4
0
+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это лишнее доказательство того как в Спартаке относятся к своим футболистам. Джикия давно в команде, был капитаном, ведущим защитником, и возраст ещë вполне боеспособный - выкинули как злая девочка надоевшую куклу. На Соболеве держалось всë нападение - стал не нужен без объяснения причины. Но зато до сих пор надеются на возвращение матëрого уголовника.
Центрнап "самого популярного клуба страны", столб, чистая девятка, закатавший 4 (ЧЕТЫРЕ) гола за сезон держал "всё нападение", вы реально там троллите или перенюхали? )))
+4
-1
+3
Отличная шутка, кстати.
+4
-1
+3
Ответ Kuryanin
Все дельфины в ураган, в ураган, в ураган Уплывают в океан, в океан, в океан. Лишь один из них отстал, ша-ла-ла-ла-ла, Лишь один в беду попал, о-е-е-е.
Зарплата, этого "дельфина" в Зените, не выглядит бедой.
+3
-1
+2
Ответ СКРИП!!!
пока что ни в какой. Былсначала в тени Дзюбы,а потом ещё добавились Кассьера и Тюкавин.
При всей моей не любви к Дзюбе, он игрок совершенно другого уровня и масштаба
+3
-1
+2
Ответ Доктор Верховцев
У «Спартака» был лучший нападающий РПЛ. ШШШТТТААААА?!!!?!?!!!!111
Ну у них и Спартак самый сильный, это не лечится
+2
0
+2
Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. Этот навык Соболев годами оттачивал в чужой штрафной.
+2
0
+2
Лучший кто???
Лучший Дельфин поверю. Лучший трясун мошонкой, любой репертуар из Шапито,лучший друг шашлычника, все что угодно, но только не про футбол.
А говорили тетя разбирается в футболе. Видимо все таки в мошонках больше!
+2
0
+2
Зачётный троллинг про дельфина на берегу!
Госпожа экспертница превзошла себя в этот раз.

И если можно, никакого Соболева в Зените. Даже Оренбург жалко. Дельфину нужно море, есть целый Новороссийск, например
+2
0
+2
Дельфин ныряльщик
+1
0
+1
Ответ Sinister Kid
Зарплата, этого "дельфина" в Зените, не выглядит бедой.
Она в Спартаке бедой не выглядит
+2
-1
+1
Ответ SMART789
вы ничего не понимаете в футболе
Вот и первый переобувшийся.
Теперь вдруг Соболев стал лучшим нападающим РПЛ.
Статистика, конечно же, врет-с.
+2
-1
+1
Как Зарема одним предложением затролила и Соболева и руководство Спартака. Все таки она знатный тролль.
+3
-2
+1
Такое впечатление, что у Федуна насильно отобрали клуб, другая бы радовалась, освободились от обузы, а здесь.
+1
0
+1
Да слабый он, раньше забивал Оренбургам, теперь и этого не может
+1
0
+1
Дельфины в Балтийском море надолго не задерживаются)
+2
-1
+1
Ответ kbvetal
Возможно, так и есть, но изначальная тема была, что Соболев когда-то, а может прямо сейчас, был лучшим нападающим рпл. Как по мне, у него сильно ограниченный набор умений, которые часто переоценивают.
мне кажется наоборот, его скорее недооценивают из-за его плохой репутации. Этим он тоже похож на Дзюбу, а ещё он похож тем, что для него нет авторитетов на поле и он выдает лучший футбол тогда, когда сильно мотивирован. Мне кажется, в России у футболистов недостаток спортивной злости на поле. И этим всегда выделялся Дзюба, когда был мотивирован, и этим выделяется и Соболев.
0
0
0
Ответ Виктор Иванович
Вот и первый переобувшийся. Теперь вдруг Соболев стал лучшим нападающим РПЛ. Статистика, конечно же, врет-с.
Сарказм, по-видимому, вам понятие не знакомое
0
0
0
Ответ И здесь и там
в момент перехода в Зенит Дзюба не был масштабом выше теперешнего Соболева
Безусловно, а сейчас Соболев лучше Дзюбы, потому что он хотя бы выходит на поле в РПЛ, но это не значит, что он лучше, как футболист
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий