Зарема про Соболева: «Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. У «Спартака» был лучший нападающий РПЛ. Жаль, в клубе не нашлось никого, кто бы помог ему пережить кризис»
Зарема Салихова недовольна действиями «Спартака» в отношении Александра Соболева.
Сообщалось, что нападающий отстранен от работы с первой командой.
«Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. Жаль, что в клубе не нашлось никого, кто бы помог Соболеву пережить кризис, который случается в карьере каждого игрока. Это компетенция спортивного директора, генерального директора и даже владельцев. Если им важен игрок, то надо встречаться и сразу купировать все конфликты. У «Спартака» был лучший нападающий РПЛ.
Амарал, Малышев и все те, кто именуют себя расплывчатым понятием «руководство», вы хоть понимаете, что загубили не просто несколько миллионов трансферной стоимости игрока, а колоссальный труд тренеров, которые начиная с детства Соболева вкладывали свои тренерские умения, знания, мотивацию, опыт и воспитание?
Все, что может вложить нынешний менеджмент, – это корпоративные финансы. Потому что не свое, не жалко. И игроков им тоже не жалко», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
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был когда-то у Спартака лучший нападающий РПЛ, но недооценили, он ушел в Зенит, выиграл там туеву хучу титулов и трофеев, побил почти все рекорды, и звали его - Артем Дзюба
бгг
Уплывают в океан, в океан, в океан.
Лишь один из них отстал, ша-ла-ла-ла-ла,
Лишь один в беду попал, о-е-е-е.
Найдите себе четвертого и скачите уже
ШШШТТТААААА?!!!?!?!!!!111
Сначала был Старостин. И был он един в нескольких лицах. И создал он Клуб. И отделил красное от белого. И создал Тарасовку. И поле на ней. И обучил кудесников мяча... И внедрил стеночки и забегания.
Симонян породил Бескова, Бесков породил Романцева...
Лучший Дельфин поверю. Лучший трясун мошонкой, любой репертуар из Шапито,лучший друг шашлычника, все что угодно, но только не про футбол.
А говорили тетя разбирается в футболе. Видимо все таки в мошонках больше!
Госпожа экспертница превзошла себя в этот раз.
И если можно, никакого Соболева в Зените. Даже Оренбург жалко. Дельфину нужно море, есть целый Новороссийск, например
Теперь вдруг Соболев стал лучшим нападающим РПЛ.
Статистика, конечно же, врет-с.