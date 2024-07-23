Зарема про Соболева: «Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. У «Спартака» был лучший нападающий РПЛ. Жаль, в клубе не нашлось никого, кто бы помог ему пережить кризис»

Зарема Салихова недовольна действиями «Спартака» в отношении Александра Соболева.

Сообщалось, что нападающий отстранен от работы с первой командой.

«Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. Жаль, что в клубе не нашлось никого, кто бы помог пережить кризис, который случается в карьере каждого игрока. Это компетенция спортивного директора, генерального директора и даже владельцев. Если им важен игрок, то надо встречаться и сразу купировать все конфликты. У «Спартака» был лучший нападающий РПЛ.

, и все те, кто именуют себя расплывчатым понятием «руководство», вы хоть понимаете, что загубили не просто несколько миллионов трансферной стоимости игрока, а колоссальный труд тренеров, которые начиная с детства Соболева вкладывали свои тренерские умения, знания, мотивацию, опыт и воспитание?

Все, что может вложить нынешний менеджмент, – это корпоративные финансы. Потому что не свое, не жалко. И игроков им тоже не жалко», – сказала супруга экс-президента « » Леонида Федуна.

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