Зарема об отстранении Соболева: «От «Спартака» Федуна, занявшего серебро, феерившего в ЛЕ и взявшего Кубок, ничего не осталось. Больно смотреть, как складываются карьеры парней»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Зарема Салихова Пол Эшуорт Футбол

Зарема Салихова высказалась об отстранении Александра Соболева.

– Грамотное ли решение – отстранить Соболева от тренировок со «Спартаком»?

– У них вообще на протяжении двух лет очень грамотно все строится, начиная с назначения Эшуорта.

Могут быть собой довольны: от «Спартака» Федуна, занявшего серебро, феерившего в Лиге Европы и взявшего Кубок, ничего не осталось. Есть еще несколько игроков той поры, но это только фамилии на футболках: физически – а главное ментально – это другие игроки.

Мне больно смотреть на то, как складываются карьеры у этих парней, – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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70 комментариев
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ЦСКА - Кубок УЕФА.
Зенит - Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.
Спартак феерит.
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>занявшего серебро

У кого? Под какой процент?
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Ответ леннорыч-абрамович
ЦСКА - Кубок УЕФА. Зенит - Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА. Спартак феерит.
Спартаку эти кубки ни к чему. Они только ЛЧ признают. Главное — феерить. У самурая нет цели, есть только путь.
+50
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+46
Ну и лицемерка же она, в том самом сезоне она Руя так поносила через прессу, и чемпионат тогда был провален в дрободан 10 место по итогу. Я уж молчу, чем они занимались остальные 20 лет, одно чемпионство и то тренера чемпиона сгнобили по итогу.
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Самое забавное, что это было вопреки федуну, а не благодаря
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Так не смотри, исчезни уже, ты к Спартаку не имеешь никакого отношения
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Ответ леннорыч-абрамович
ЦСКА - Кубок УЕФА. Зенит - Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА. Спартак феерит.
Спартак полуфиналы полукубков.

Тоже серьезное достижение. :)
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Ответ Кубаноид питерский
По такой логике Кубок России круче полуфинала ЛЧ
По такой логике ЦСКА, вышедший в 1/4 ЛЧ, выиграл Лигу Конференций.
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У кого заняли серебро ?
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Феерила с Руем Виторией, которому вставляли палки в колёса. Какая же все-таки она мерзкая
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В ЛЕ Спартак феерил не благодаря, а вопреки. Причем Зарема с 1 дня начала Виторию сливать
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Ответ Кубаноид питерский
Комментарий скрыт
За 1/2 КЧ кубок дают?
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От нашего-то колхоза ничего не осталось! А ведь были почти лучшими в районе, соревнования выигрывали! А какие механизаторы были! А доярки! Есть еще несколько мужиков той поры, но это только фамилии в документах: постарели, а главное — спились! Это другие люди.
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Ответ Любитель шоколада
Без шуток. Зарема со своим дипломом спортивного менеджера справилась бы с управлением Спартаком ничуть не хуже текущих управленцев.
Не трудно справится лучше говна
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Ответ Кубаноид питерский
Комментарий скрыт
Выход в 1/2 КЧ в 1991 - это выход из группы ЛЧ по нынешним временам. Победа над тремя крепкими клубами и вылет от четвёртого.
В "Наполи с Марадоной" уже осталось только имя Марадоны. Он играл по два матча через один, забил пяток голов и через четыре месяца был забанен.
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Заремушка, заступница, только на тебя уповаем. Спаси нас от этого.
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Хуже Федуна не было никого в Спартаке!
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Ответ ANSAVIN
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: 1. Как горит огонь 2. Как течёт вода 3. Как Зарема, полтора года пробывшая членом совета директоров Спартака, рассуждает о клубе так, как будто она с нуля его создала, вывела в РПЛ, еврокубки, а потом пришли какие-то злые дяди из лукойла и всё заруинили
Буду себя ругать за то, что не сдержался от комментария, но мне кажется, что между "побывшая" и "членом" все-таки не хватает предлога "с"... )))
ps. Если серьезно, то иногда мне кажется, что Зарема - не самая черная полоса в истории Спартака. Ей, по крайней мере, было не пофиг... В отличие от... То, что творится после нее, как-то уже совсем печально, даже с моей стороны...
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Легенда спартака куда до нее Старостиным
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Ну вот совсем не хочется что то слышать от Заремы, она давно не имеет никакого отношения к Спартаку.
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помним эту феерию в ЛЕ. Кажется, самый лютый отскок за всю историю групповых этапов еврокубков))
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Ну выкупи себе Дельфина. Тем более он любимый игрок твоего ребенка. Будет в бассейне пируэты показывать, через обруч прыгать и мошонкой трясти.
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Ответ Caustic
ну по факту-то права. пусть хреново было, но сейчас-то не хреново, а просто лютый зверек.
Я бы сказал они друг друга стоят, но даже они не додумались отпустить лучшего игрока команды в Дубаи, зная что он может не вернутся, здесь лукойловских и лично Малышев их переплюнул, а в остальном как всегда скандалы, минимум футбола и кринж
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Ответ Tiger Goose
Комментарий удален модератором
Мимо соболя экспертница пройти не могла.
Давно не всплывала. А тебя ща забанят))))
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Ответ Loel1
Хуже Федуна не было никого в Спартаке!
Вы в эпоху Червиченко посрать выходили?
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Фееривший? Вообще-то пинками выгнаный из квалификации ЛЧ. Нафеерили, блин.
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Ответ Доктор Верховцев
Спартаку эти кубки ни к чему. Они только ЛЧ признают. Главное — феерить. У самурая нет цели, есть только путь.
До этого на феерили, что стали первой российской командой не вышедшей из группы ЛЕ)))
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Ответ Owen_the_Simple
Выход в 1/2 КЧ в 1991 - это выход из группы ЛЧ по нынешним временам. Победа над тремя крепкими клубами и вылет от четвёртого. В "Наполи с Марадоной" уже осталось только имя Марадоны. Он играл по два матча через один, забил пяток голов и через четыре месяца был забанен.
А Реал Мадрид, после чего они де Стефано уволили?
И кстати воспитанник Ленинградского футбола Радченко сыграл главную роль в победе Спартака в Мадриде со счетом 3:1.
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Ну если даже Спартак Федуна это пример для нынешнего то...
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Ответ EVERGREEN
Царица она шамаханская, тушинских земель владычица
И захотела стать владычицей морскою и чтобы сам Дельфин был у нее на побегушках.
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