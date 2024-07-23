Зарема об отстранении Соболева: «От «Спартака» Федуна, занявшего серебро, феерившего в ЛЕ и взявшего Кубок, ничего не осталось. Больно смотреть, как складываются карьеры парней»
Зарема Салихова высказалась об отстранении Александра Соболева.
– Грамотное ли решение – отстранить Соболева от тренировок со «Спартаком»?
– У них вообще на протяжении двух лет очень грамотно все строится, начиная с назначения Эшуорта.
Могут быть собой довольны: от «Спартака» Федуна, занявшего серебро, феерившего в Лиге Европы и взявшего Кубок, ничего не осталось. Есть еще несколько игроков той поры, но это только фамилии на футболках: физически – а главное ментально – это другие игроки.
Мне больно смотреть на то, как складываются карьеры у этих парней, – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
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Спартак феерит.
У кого? Под какой процент?
Тоже серьезное достижение. :)
В "Наполи с Марадоной" уже осталось только имя Марадоны. Он играл по два матча через один, забил пяток голов и через четыре месяца был забанен.
ps. Если серьезно, то иногда мне кажется, что Зарема - не самая черная полоса в истории Спартака. Ей, по крайней мере, было не пофиг... В отличие от... То, что творится после нее, как-то уже совсем печально, даже с моей стороны...
Давно не всплывала. А тебя ща забанят))))
И кстати воспитанник Ленинградского футбола Радченко сыграл главную роль в победе Спартака в Мадриде со счетом 3:1.