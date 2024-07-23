Зарема об отстранении Соболева: «От «Спартака» Федуна, занявшего серебро, феерившего в ЛЕ и взявшего Кубок, ничего не осталось. Больно смотреть, как складываются карьеры парней»

Зарема Салихова высказалась об отстранении Александра Соболева.

– Грамотное ли решение – отстранить от тренировок со « »?

– У них вообще на протяжении двух лет очень грамотно все строится, начиная с назначения .

Могут быть собой довольны: от «Спартака» Федуна, занявшего серебро, феерившего в Лиге Европы и взявшего Кубок, ничего не осталось. Есть еще несколько игроков той поры, но это только фамилии на футболках: физически – а главное ментально – это другие игроки.

Мне больно смотреть на то, как складываются карьеры у этих парней, – сказала супруга экс-президента «Спартака» .

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