Соболев перейдет в «Зенит». Станкович объявил команде об уходе форварда («Мутко против»)

Александр Соболев покинет «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Утверждается, что главный тренер красно-белых объявил об этом команде.

«Переходу в « » быть», – говорится в сообщении.

При этом инсайдер Иван Карпов заявляет, что информация о том, что Станкович сделал такое объявление, не соответствует действительности.

Ранее публиковались сведения о том, что в петербургском клубе нападающему предлагают от 2,5 до 2,8 млн евро в год.

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