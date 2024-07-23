Соболев перейдет в «Зенит». Станкович объявил команде об уходе форварда («Мутко против»)
Александр Соболев покинет «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Утверждается, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил об этом команде.
«Переходу в «Зенит» быть», – говорится в сообщении.
При этом инсайдер Иван Карпов заявляет, что информация о том, что Станкович сделал такое объявление, не соответствует действительности.
Ранее публиковались сведения о том, что в петербургском клубе нападающему предлагают от 2,5 до 2,8 млн евро в год.
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