Соболев перейдет в «Зенит». Станкович объявил команде об уходе форварда («Мутко против»)

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Футбол

Александр Соболев покинет «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Утверждается, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил об этом команде.

«Переходу в «Зенит» быть», – говорится в сообщении.

При этом инсайдер Иван Карпов заявляет, что информация о том, что Станкович сделал такое объявление, не соответствует действительности.

Ранее публиковались сведения о том, что в петербургском клубе нападающему предлагают от 2,5 до 2,8 млн евро в год.

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170 комментариев
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Пора в невский дельфинарий.
+115
-11
+104
Ждем поцелуя стрелки после гола Спартаку
+89
-7
+82
Неееееееет
+87
-8
+79
Ответ Filipp Gorski
Позор руководству Совсем плевать на фанатов
Вы про Спартак или про Зенит?
+58
-4
+54
Ответ Evil_Alastar
Неееееееет
Даааааа!
+68
-15
+53
Спортс в телеге выложил пост, который начинается со слов "Станкович объявил команде". Я когда увидел, подумал: "ничё се, как быстро!" 😅
+57
-5
+52
Забавно,что фанаты Спартака не хотят,чтобы Соболев у них оставался,а фанаты Зенита не хотят,чтобы он к ним приходил))
+45
0
+45
Ответ JuVero
Пора в невский дельфинарий.
Пускай остается в московском
+49
-15
+34
Ответ Николай Бойко
Вы про Спартак или про Зенит?
Зенит
+31
-2
+29
Позор руководству
Совсем плевать на фанатов
+27
-9
+18
Ответ Unnamed80
Ждем поцелуя стрелки после гола Спартаку
как Бакаев на представлении при первом интервью сразу заслюнявит...
+21
-7
+14
Скажем дружно-...
+14
-2
+12
Он же омерзительней Дзюбы. Зачем???
+13
-3
+10
Черенков был футболистом, которого любили и уважали все болельщики, в отличии от других, которые как были говном, так ими и остались независимо от командной принадлежности.
+10
-1
+9
Ответ </c/>
как Бакаев на представлении при первом интервью сразу заслюнявит...
Как Фернандес побежит праздновать )
+9
0
+9
Ответ Evil_Alastar
Неееееееет
Нахрена, а главное зачем
+13
-6
+7
Ответ Filipp Gorski
Позор руководству Совсем плевать на фанатов
То есть когда вместо виража поставили сцену и нагнали бюджетников вы ничего не заподозрили?)))
+6
0
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Я старый зенитовец, и считаю что любой игрок из любого клуба после перехода в Зенит при условии полной отдачи на поле и хорошей игры становится своим. Многие вероятно не согласятся, но это только моë субъективное мнение. Личные качества футболиста остаются за кадром, главное его профессиональное отношение к игре за Зенит.
Я старый солдат и не знаю слов любви! (с)
+6
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+6
Перекрестил, отпустил
+5
0
+5
Ответ Честный контроль
Он же омерзительней Дзюбы. Зачем???
Руководство Зенита из года в год показывает болелам их место и приучает к мысли, что KPI Медведева и улыбка Миллера (ну и ок, трофеи) куда важнее чем мнение каких-то там людей в городе. Никак иначе это не объяснить.
Быстров, Дзюба, теперь вот Соболев
Другого такого клуба и нет у нас
+8
-3
+5
Я старый зенитовец, и считаю что любой игрок из любого клуба после перехода в Зенит при условии полной отдачи на поле и хорошей игры становится своим. Многие вероятно не согласятся, но это только моë субъективное мнение. Личные качества футболиста остаются за кадром, главное его профессиональное отношение к игре за Зенит.
+16
-11
+5
Ответ Filipp Gorski
Зенит
Ау вираж ваш вышвурнули с трибуны вместе с Ландскроной, думаете руководству все еще не все равно на фанатов? 😁
+10
-6
+4
Зенит настолько всех сильнее, что и Соболев там будет забивать.
+5
-1
+4
"При этом инсайдер Иван Карпов заявляет, что информация о том, что Станкович сделал такое объявление, не соответствует действительности."

Не ведитесь пока на такие "новости".
+5
-1
+4
Скатертью дорога,пусть валит хоть в Зенит,хоть подальше.
+4
0
+4
Пранк вышел из под контроля
+3
0
+3
Ответ Antagonist
Забавно,что фанаты Спартака не хотят,чтобы Соболев у них оставался,а фанаты Зенита не хотят,чтобы он к ним приходил))
Первый раз что ли?
+5
-2
+3
Ответ Иосиф Сталин
Как теперь "фанаты" Зенита на лету переобуваться будут)))
Зачем переобуваться?Дельфином был,дельфином и останется,быдлом на поле ещё,горячий приём его ждёт 100%.
+4
-1
+3
Ответ Roman
Соболев в Питере будет своим
А сейчас он свой в Москве
+5
-2
+3
Ответ Unnamed80
Ждем поцелуя стрелки после гола Спартаку
Особенно смешно вспомнить как КБ болелы его защищали после красной в дерби за жест в адрес Роши. И кто-то здесь писал что настанет день, когда вы так же яростно будете его проклинать, потому что он как человек - та самая субстанция
+4
-1
+3
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