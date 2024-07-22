Гурцкая о Соболеве: «99%, что он будет в «Зените»

Тимур Гурцкая считает, что Александр Соболев почти наверняка перейдет в «Зенит».

– Есть вероятность 99% – не знаю, что поменяется, – что он будет в « ».

– Что тормозит сделку?

– Там насаживаются с каждым днем какие-то проблемы одна на другую. По всей видимости, я думаю, что еще и неготовность Виллиана Жозе приступить к игре, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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