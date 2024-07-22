Гурцкая о Соболеве: «99%, что он будет в «Зените»
Тимур Гурцкая считает, что Александр Соболев почти наверняка перейдет в «Зенит».
– Есть вероятность 99% – не знаю, что поменяется, – что он будет в «Зените».
– Что тормозит сделку?
– Там насаживаются с каждым днем какие-то проблемы одна на другую. По всей видимости, я думаю, что еще и неготовность Виллиана Жозе приступить к игре, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
это же так???
пожалуйста 🥺
Драка Спартака и Зенита за Соболева:
- Забирайте его уже!
- Да себе оставьте, ##### (зачем) он нужен!"