Гурцкая о Соболеве: «99%, что он будет в «Зените»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Виллиан Жозе Александр Соболев Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая считает, что Александр Соболев почти наверняка перейдет в «Зенит».

– Есть вероятность 99% – не знаю, что поменяется, – что он будет в «Зените».

– Что тормозит сделку?

– Там насаживаются с каждым днем какие-то проблемы одна на другую. По всей видимости, я думаю, что еще и неготовность Виллиана Жозе приступить к игре, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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19 комментариев
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можно не надо
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а пусть это будет просто шуткой
это же так???
пожалуйста 🥺
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отлично пусть валит
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Хотелось бы чтобы 1% сыграл, не нужен он нам, оставьте себе
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Не, уже не смешно.
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Ответ Мечел70
Гурцкая, сплетник и пересказчик слухов, как и его женская фамилия
С чего это вдруг фамилия Гурцкая женская?)
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Ответ Мечел70
Гурцкая, сплетник и пересказчик слухов, как и его женская фамилия
Че скажешь, когда он окажется прав? Обещаешь извиниться?
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Я один не понимаю, нахрена он Зениту?
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Держим кулачки за то, что Виллиан Жозе совсем не в форме!
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Гурцкая, сплетник и пересказчик слухов, как и его женская фамилия
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Самый прикол в том, что в Зените соболь станет опять лучшим нападающим страны и основным в сборной на долгие годы. А спартачи опять будут годами визжать про предательство, забывая, что он вообще то Томский воспитанник. Ну ничего, им не привыкать,почитайт их комменты под новостями уже сейчас. он ещё даже не бывший, а уже полощут на чем свет человека, который столько им дал за эти годы. Типичные спартачи
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С такой игрой он будет в ФНЛ. Одолжение делает всем своей игрой
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То есть Соболев никогда не уйдёт, потому что Виллиан Жозе никогда не будет готов?
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Насчет Глушенкова быстро переобулись, на Соболя ещё быстрее переобуются. Не первый раз голубых бакланов нахлобучивают.
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Виллиан, братишка, не спеши, отдохни, лукойловские все равно платят.
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Соболев во сне: "Да за меня в РПЛ Спартак и Зенит дерутся!"
Драка Спартака и Зенита за Соболева:
- Забирайте его уже!
- Да себе оставьте, ##### (зачем) он нужен!"
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Поживем - увидим. Пока из официальной информации имеется только заявление директора Спартака о том, что от Зенита по Соболеву предложений не было. Причем, или это заявление публиковали два раза, или директор Спартака об этом говорил уже дважды.
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Ответ S. A.
Я один не понимаю, нахрена он Зениту?
Я бы сформулировал вопрос так. Зачем Гурцкая до сих пор так старательно педалирует эту тему? ;)
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