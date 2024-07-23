«В «Спартаке» нет игроков, которые не любят клуб. Зобнин все правильно сказал». Игнатов о словах капитана красно-белых про Соболева и «Зенит»
Михаил Игнатов согласился со словами Романа Зобнина про Александра Соболева.
Сообщалось, что форвард красно-белых Александр Соболев может перейти в «Зенит».
«Зобнин в своем интервью сказал все правильно.
По моему мнению, в «Спартаке» сейчас нет футболистов, которые не любят клуб и не хотят за него играть», – сказал полузащитник московского клуба.
Зобнин о возможном уходе Соболева в «Зенит»: «Спартаку» нужны те, кто любит клуб. Если игрок не хочет тут играть, ему не место в команде»
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Игнатов несколько превратно понял суть.
Религия, ага.