«В «Спартаке» нет игроков, которые не любят клуб. Зобнин все правильно сказал». Игнатов о словах капитана красно-белых про Соболева и «Зенит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Роман Зобнин Александр Соболев Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов согласился со словами Романа Зобнина про Александра Соболева.

Сообщалось, что форвард красно-белых Александр Соболев может перейти в «Зенит». 

«Зобнин в своем интервью сказал все правильно.

По моему мнению, в «Спартаке» сейчас нет футболистов, которые не любят клуб и не хотят за него играть», – сказал полузащитник московского клуба. 

Зобнин о возможном уходе Соболева в «Зенит»: «Спартаку» нужны те, кто любит клуб. Если игрок не хочет тут играть, ему не место в команде»

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73 комментария
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Ответ Evincive
"Спартак" сыграл плохо. Это да. Но со вчерашнего дня это 23 новость про команду и ещё 6 постов. Это к вопросу о популярности.клуба.
А еще на Спортс популярны новости про фемен, ЛГБТ и политику.
+132
-28
+104
Ответ Бегемотик
А еще на Спортс популярны новости про фемен, ЛГБТ и политику.
Новости про Спартак тоже относятся к ЛГБТ и фемен
+118
-31
+87
"Спартак" сыграл плохо. Это да. Но со вчерашнего дня это 23 новость про команду и ещё 6 постов. Это к вопросу о популярности.клуба.
+83
-35
+48
Руки прочь от Соболева! Он - спартаковец, символ, никак нельзя продавать
+52
-12
+40
Ответ Onion
Руки прочь от Соболева! Он - спартаковец, символ, никак нельзя продавать
Полностью поддерживаю!
+33
-7
+26
Ответ юра георгиевский
Угальде «любит спартачок», потому что за него спартачок заплатил в 4 раза больше, чем он стоит, зарплата тоже больше в несколько раз, чем в Голландии.
Выфсёврёти! Это только в Зените футболисты играют за деньги! А в Спартаке - за ромбик, борщ и пайку бромантана. Тот же Угальде с детства фотографировался в курточке Спартака. А Промес с детства на сахарной пудре тренировался ножом рисовать спартаковский ромбик ;)
+29
-7
+22
Думаю, надо самому Соболеву выступить - мол, так и так, я люблю Спартак и уважаю болельщиков, поэтому я перехожу туда, где мне, позорнику, и место.
+27
-7
+20
Ответ Kerghoodoo
Думаю, надо самому Соболеву выступить - мол, так и так, я люблю Спартак и уважаю болельщиков, поэтому я перехожу туда, где мне, позорнику, и место.
Его место в тарасовском середняке, будем объективны
+23
-4
+19
Ответ Onion
Руки прочь от Соболева! Он - спартаковец, символ, никак нельзя продавать
У него вроде сердце в виде ромбика
+20
-2
+18
Ответ Бегемотик
Угальде, Жозе и Ко любят Спартак потому что Спартак?
Угальде «любит спартачок», потому что за него спартачок заплатил в 4 раза больше, чем он стоит, зарплата тоже больше в несколько раз, чем в Голландии.
+25
-10
+15
Ответ Evincive
"Спартак" сыграл плохо. Это да. Но со вчерашнего дня это 23 новость про команду и ещё 6 постов. Это к вопросу о популярности.клуба.
Негатив в 10 раз больше привлекает внимания чем позитив,так устроена человеческая психика.Вот и думайте почему Спартак мелькает по 10 раз на неделе
+15
-1
+14
Угальде, Жозе и Ко любят Спартак потому что Спартак?
+19
-7
+12
Да я больше скажу, нет сейчас ни одного соперника, кто не любил бы этот клуб. И дома, и на выезде, все его любят по нескольку раз.
+12
-3
+9
В Спартаке собран неликвид
+13
-6
+7
Ответ Evincive
"Спартак" сыграл плохо. Это да. Но со вчерашнего дня это 23 новость про команду и ещё 6 постов. Это к вопросу о популярности.клуба.
В конце прошлого сезона про Спартак почти ничего не писали ввиду чемпионской интриги до последних минут. Сейчас спортс наверстывает упущенное, клепая бессмысленные новости
+6
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+6
Любовь зла (слепа)-полюбишь и Спартак !))
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Если вы Спартак ТАК любите, боюсь представить, что будет, когда вы его возненавидите.
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Зобнин, вообще-то, не об этом сказал. А о том, что в клубе не место футболистам, которые не любят Спартак. С намеком на Соболева. И, конечно, это относится только к россиянам.
+6
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+4
В игре с Оренбургом особенно заметно было
+5
-2
+3
Спартака былого нет, есть скандалы, всякая мура не футбольная, огромные контракты, а футбольного материала нет, очень средненькие все, и тренера самого лучшего в мире поставь ничего не измениться, из жигулей не сделаешь мерседес.
+4
-1
+3
А ведь "Спартак" может реально претендовать на свою какую-то религию. Из года в год одна часть болельщиков свято верит в "ну вот в этом-то году ну вот точно чемпионство", а другая часть "Спартак в пердив". И у тех и у других вера просто непоколебима
+8
-5
+3
Ответ Kerghoodoo
Комментарий удален модератором
Ручной кабан кого-то назначать решил, лол)
+3
0
+3
Ответ Николай Новиков
Новости про Спартак тоже относятся к ЛГБТ и фемен
Зачем ты к своим интересам спартак приплёл?
+19
-17
+2
Ответ Kerghoodoo
Думаю, надо самому Соболеву выступить - мол, так и так, я люблю Спартак и уважаю болельщиков, поэтому я перехожу туда, где мне, позорнику, и место.
в Спартак-2?
+2
0
+2
А если были, кто эти люди?
+1
0
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Получается, есть.
Игнатов несколько превратно понял суть.
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По большому счету это можно сказать про любой клуб. Но только Спартак способен поднять сию нехитрую истину, высказанную на русском, на невиданные высоты)
Религия, ага.
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Судя по результатам, там одни любители в составе😐
+1
0
+1
Ответ Onion
Руки прочь от Соболева! Он - спартаковец, символ, никак нельзя продавать
Как и Промес. Это две легенды, увековечить в музее
+1
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Да во всех клубах игроки говорят,что любят Локо,КС,Краснодар пока Зенит не покажет чек с будующей зарплатой.
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