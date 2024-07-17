Маскерано о кричалке аргентинцев: «Видео можно вырвать из контекста. Мы не приемлем расизма, нужно понимать культуру страны. То, что для нас шутка, может быть неверно истолковано в другом месте»
Хавьер Маскерано заявил, что видео Энцо Фернандеса «вырвано из контекста».
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
«В Аргентине, если и есть вещь, которую мы не приемлем, так это расизм. Я знаю Энцо, он отличный парень, у него нет таких проблем.
Часто в ходе празднования можно взять фрагмент видео и вырвать его из контекста. Мы являемся полностью инклюзивной страной. Люди со всего мира живут в Аргентине, и мы их достойно принимаем.
Иногда нужно понимать культуру каждой страны, порой то, что мы воспринимаем как шутку, может быть неправильно истолковано в другом месте.
Энцо также сообщил в социальных сетях, что извиняется. Иногда люди пытаются раздувать вещи намного больше, чем они есть на самом деле», – заявил главный тренер олимпийской сборной Аргентины и бывший игрок «Барселоны» Маскерано.
«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯
требуем полный текст безобидной кричалки.
Рассуждает как заправский политик - глупость сморозили, спалились,осознали - и тут-же «вырвано из контекста».
Ну а про «культуру каждой страны» - это прям готовые скрепы. Их,конечно,аргентинские
Аргентина единственная страна в латинской Америке где в сборной не было ни одного черного игрока. Причем это касается не только футбола.