Маскерано о кричалке аргентинцев: «Видео можно вырвать из контекста. Мы не приемлем расизма, нужно понимать культуру страны. То, что для нас шутка, может быть неверно истолковано в другом месте»

Хавьер Маскерано заявил, что видео Энцо Фернандеса «вырвано из контекста».

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» , но вскоре прервал трансляцию.

«В Аргентине, если и есть вещь, которую мы не приемлем, так это расизм. Я знаю Энцо, он отличный парень, у него нет таких проблем.

Часто в ходе празднования можно взять фрагмент видео и вырвать его из контекста. Мы являемся полностью инклюзивной страной. Люди со всего мира живут в Аргентине, и мы их достойно принимаем.

Иногда нужно понимать культуру каждой страны, порой то, что мы воспринимаем как шутку, может быть неправильно истолковано в другом месте.

Энцо также сообщил в социальных сетях, что извиняется. Иногда люди пытаются раздувать вещи намного больше, чем они есть на самом деле», – заявил главный тренер олимпийской сборной Аргентины и бывший игрок «Барселоны» .

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯