Маскерано о кричалке аргентинцев: «Видео можно вырвать из контекста. Мы не приемлем расизма, нужно понимать культуру страны. То, что для нас шутка, может быть неверно истолковано в другом месте»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Хавьер Маскерано Кубок Америки Энцо Фернандес дискриминация Футбол

Хавьер Маскерано заявил, что видео Энцо Фернандеса «вырвано из контекста».

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

«В Аргентине, если и есть вещь, которую мы не приемлем, так это расизм. Я знаю Энцо, он отличный парень, у него нет таких проблем.

Часто в ходе празднования можно взять фрагмент видео и вырвать его из контекста. Мы являемся полностью инклюзивной страной. Люди со всего мира живут в Аргентине, и мы их достойно принимаем.

Иногда нужно понимать культуру каждой страны, порой то, что мы воспринимаем как шутку, может быть неправильно истолковано в другом месте.

Энцо также сообщил в социальных сетях, что извиняется. Иногда люди пытаются раздувать вещи намного больше, чем они есть на самом деле», – заявил главный тренер олимпийской сборной Аргентины и бывший игрок «Барселоны» Маскерано.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯

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45 комментариев
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"Они любят трахать трансов"
требуем полный текст безобидной кричалки.
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Маскерано в госдуму надо. В местную конечно,в аргентинскую.
Рассуждает как заправский политик - глупость сморозили, спалились,осознали - и тут-же «вырвано из контекста».
Ну а про «культуру каждой страны» - это прям готовые скрепы. Их,конечно,аргентинские
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Похоже на оправдание когда застукали жену с любовником в постели - это не то, о чём ты подумал.
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+42
Да это нейросети явно.
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Это как у нас депутаты, если что ляпнут, сразу орут, что это фейковое видео
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Даа, Маска «поддержал», конечно, своих земляков.. Нет, чтобы сказать, что всё это дурачество и неприемлемое поведение, но этот сорокалетний чел, игравший с темнокожими французами всю свою карьеру, выигрывая с ними трофеи -толкает такую дичь🤦‍♂️Просто несолидно для его уровня.
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+10
Ответ Oliver Kromwel
Это как у нас депутаты, если что ляпнут, сразу орут, что это фейковое видео
Происки запада, стопудов!
+8
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+6
Ахахахах
+8
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+6
Там контекст был такой: аргентинцы пели как любят Францию и выступают за мультикультурность и дальше было "никогда не пойте так ...." и потом та кричалка. Но именно ее вырезали и исказили суть))))
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Ответ Тиджани Бабангида
Маскерано в госдуму надо. В местную конечно,в аргентинскую. Рассуждает как заправский политик - глупость сморозили, спалились,осознали - и тут-же «вырвано из контекста». Ну а про «культуру каждой страны» - это прям готовые скрепы. Их,конечно,аргентинские
Ну насчет культуру наверно верно. У нас в России при нормальном отношении к неграм тоже могут что-нибудь расисткое сказать, по меркам Запада.
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-3
+4
В чем шутка оскорбить Французов после победы над Колумбией в Кубке Америки?
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+4
Так вот откуда растут ноги у поведения Месси;)) Во всем виновата культура аргов;))
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Ответ Любезный Коссутий
"Они любят трахать трансов" требуем полный текст безобидной кричалки.
И потом он добавил, что это монтаж))
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А про фолкленды почему не поют?
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Теперь каждый аргентинец , как сопливая баба будет оправдываться и нести околесицу. Извинились бы и тишину словили, было бы намного лучше.
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Ясно, очередное доказательство, что все они там - идиоты.
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Маскерано - пидар! Шутка!
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Ответ VladimirMezin1
В чем шутка оскорбить Французов после победы над Колумбией в Кубке Америки?
Загадка))
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Ответ Любезный Коссутий
"Они любят трахать трансов" требуем полный текст безобидной кричалки.
Там в целом про любовь было.
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Ответ добрый грек
"В Аргентине, если и есть вещь, которую мы не приемлем, так это расизм" Аргентина единственная страна в латинской Америке где в сборной не было ни одного черного игрока. Причем это касается не только футбола.
Я не могу вспомнить хорошого чернокожего аргентинского футболиста
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Просто распустили дураков, а Франция уже давно многонациональная страна, что-то я не помню хейта в сторону Анри, Макелеле, Виера или Зидана. Я считаю просто раньше вернувшись в клуб, игрок севший такую песню лишился бы места в команде и плюсом партнёры бы от него отвернулись в лучшем случае, в худшем Тотти/Гатуззо/Пуйоль/ Ибра(выбирайте сами) разбил бы нос певцу....
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Забавно для арго фанов и тех кто против афро тут, аргентинцы оплот свободы, коренного народа, у них даже драки болел с женами футболистов это круче Евро. Но их кумиры лепят жалкие отмазы, а не честно признают. Какие кумиры, такие м фонаты
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Поучилось почти как в фильме "Однажды в Ирландии": "Я аргентинец, расизм - это часть нашей культуры".
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Не знаю что глупее, сама песня латиносов или отмазки их ветеранов
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Знаем-знаем. Ненавижу две вещи: расизм и негров!
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Маскерано такая же гниль как и Месси
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Кажется один нападающий уже пытался оправдывать сказанное "негрито" культурными особенностями страны, но обиженный французский защитник только посмеялся, как и остальное европейское общество - как итог приличный дисквал
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Уходит от ответа. Да, Аргентинцы не особо расисты (хотя и это под вопросом), но ксенофобы - 100% (большая часть населения считает что они лучше всех, остальные второй сорт)
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"В Аргентине, если и есть вещь, которую мы не приемлем, так это расизм"
Аргентина единственная страна в латинской Америке где в сборной не было ни одного черного игрока. Причем это касается не только футбола.
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Ответ BaldFraud
Ну насчет культуру наверно верно. У нас в России при нормальном отношении к неграм тоже могут что-нибудь расисткое сказать, по меркам Запада.
Всё так. А что делать с шуткой про секс с трансами???
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