Генич о работе на финале Евро в паре со Шнякиным: «Мы еще ТЭФИ за него получим. Топовый репортаж»
Константин Генич ответил на критику в свой адрес после финала Евро-2024.
Напомним, ранее журналистка Алена Долецкая негативно отозвалась о работе комментаторов финала Евро-2024: «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей».
Шнякин отреагировал на критику: «Что ранило ваш слух? Такой забавной формулировки за 17 лет не встречал. Увольнение инициировать у вас вряд ли получится, но претензии выслушал бы».
Позже Долецкая в ответ на просьбу Шнякина выдвинула комментаторам конкретные претензии.
«Даже я в ахере;))) Докопаться до мышей – мелочь в сыром подвале. По сравнению с этой великой мадам;))» – отреагировал Генич на высказывания Долецкой.
После этого Генич начал отвечать на комментарии к посту.
– Костя как обычно в целом. Весь финал облизывал Испанию и ни слова об Англии. Абсолютно худшая пара комментаторов получилась для нейтральных болельщиков. Один – топящий за одну сборную, другой – просто ужасно сдавший как комментатор», – написал подписчик в комментариях.
– Согласен. Не скрывал своих симпатий к Испании. Рад, что вам понравилось, – ответил Генич.
– Даже тут на абсолютно здравую критику пытаетесь прикрыться иронией. Нет, совершенно не понравилось. Как и многим болельщикам. И они абсолютно вправе высказывать свое отношение и аргументировать свою критику.
Конечно, в тепличных условиях, без отсутствия какой-либо конкуренции в спортивной журналистике для комментаторов «Матч ТВ» здоровая критика и конкуренция – это дикость. Но репортаж для нейтральных болельщиков был ужасен, – продолжил тот самый подписчик.
– Согласен. Для любого зрителя репортаж был топовый. Мы еще ТЭФИ за него получим, вот увидишь, – ответил Генич.
Долецкая – Шнякину: «Неотступного внимания к финалу Евро у вас не было. Не могу назвать украшением вульгарные клички игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «макарошки на голове»
вот это точно заслуживает Тэфи.
Какая награда такие победители
Костя, ты главное поспорить на это не забудь...
А тот подписчик абсолютно прав.
Ни конкуренции на МАТ ТВ, ни нормальных комментаторов не осталось,за редким исключением. Увы,всё так.
Комментарий на Матч тв был похож на посиделки двух старых друзей и, сугубо субъективно, не соответствовал значимости момента.
ЗЫ: Комментарий был абсолютно отвратителен.
То есть ему говорят, что репортаж был плох, а он говорит "Согласен. Для любого репортаж был топ"?
Если тут ничего не упущено, то Генич совсем что ли поплыл, и даже начал тонуть в толще собственного самообольщения? Ок, ему не хватает смелости или самокритичности считать, что работа была слабая. Но зачем говорить, что для любого зрителя репортаж был топ?) Это он уже просто из принципа троллит или что? Или реально настолько много на себя берёт? Ну, думаю, он просто упрямится и вредничает, знает же, что многим не понравилось. Может, правда, думает, что все на самом деле в восторге, но некоторые просто вредничают сами и говорят, что якобы плюются от их репортажа, хотя на деле влюблены в него. Ну если так, то Генич просто совершенно потерянный товарищ. Одно дело быть вредным дураком с паршивым вкусом (только для паршивого вкуса такая работа может быть топ), а другое дело действительно потерять связь с реальностью, так и до шизы недалеко.
Как закончился матч, написал в комментариях об этом
Как они ухахатывались, когда Испания забила победный
И ещё сильнее ржали, как кони, когда показали, что колено защищающегося было впереди, что в этом моменте не было оффсайда