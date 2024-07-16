Генич о работе на финале Евро в паре со Шнякиным: «Мы еще ТЭФИ за него получим. Топовый репортаж»

Теги телевидение Евро-2024 Константин Генич Дмитрий Шнякин Матч ТВ брань Алена Долецкая Футбол

Константин Генич ответил на критику в свой адрес после финала Евро-2024.

Напомним, ранее журналистка Алена Долецкая негативно отозвалась о работе комментаторов финала Евро-2024: «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей».

Шнякин отреагировал на критику: «Что ранило ваш слух? Такой забавной формулировки за 17 лет не встречал. Увольнение инициировать у вас вряд ли получится, но претензии выслушал бы».

Позже Долецкая в ответ на просьбу Шнякина выдвинула комментаторам конкретные претензии.

«Даже я в ахере;))) Докопаться до мышей – мелочь в сыром подвале. По сравнению с этой великой мадам;))» – отреагировал Генич на высказывания Долецкой.

После этого Генич начал отвечать на комментарии к посту.

– Костя как обычно в целом. Весь финал облизывал Испанию и ни слова об Англии. Абсолютно худшая пара комментаторов получилась для нейтральных болельщиков. Один – топящий за одну сборную, другой – просто ужасно сдавший как комментатор», – написал подписчик в комментариях.

– Согласен. Не скрывал своих симпатий к Испании. Рад, что вам понравилось, – ответил Генич.

– Даже тут на абсолютно здравую критику пытаетесь прикрыться иронией. Нет, совершенно не понравилось. Как и многим болельщикам. И они абсолютно вправе высказывать свое отношение и аргументировать свою критику.

Конечно, в тепличных условиях, без отсутствия какой-либо конкуренции в спортивной журналистике для комментаторов «Матч ТВ» здоровая критика и конкуренция – это дикость. Но репортаж для нейтральных болельщиков был ужасен, – продолжил тот самый подписчик.

– Согласен. Для любого зрителя репортаж был топовый. Мы еще ТЭФИ за него получим, вот увидишь, – ответил Генич.

Долецкая – Шнякину: «Неотступного внимания к финалу Евро у вас не было. Не могу назвать украшением вульгарные клички игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «макарошки на голове»

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98 комментариев
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Сами шутим, сами смеёмся... Как же это печально
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много раз в эфире звучали вопли типа ауауууаааауа и тупой смех

вот это точно заслуживает Тэфи.
Какая награда такие победители
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Два этих персонажа на полном серьёзе считают что они блистали шутками-юмора и остроумия.
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ТЭФИ должен получить интершум
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Мы еще ТЭФИ за него получим...
Костя, ты главное поспорить на это не забудь...
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Генич трахал транса , предки Шнякина с Анголы , кто нибудь ну кто нибудь , отберите у них микрофоны
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После того, как 70-летняя болельщица разложила их на атомы, им бы со стыда сгореть, голову не высовывать🤦 Но нет, распушил хвост павлин.
+24
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Биба и боба
+22
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Конечно получите, какие только "журналисты" в последнее время эту премию не получали. Боюсь, это уже не признак качества.
+18
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Вот о чем и речь. Прочитали аргументированное мнение интеллигентной женщины с образованием, в отличие от того же Генича, которая разложила все по полочкам. Нет бы признать свои ошибки, извиниться, дежурно пообещать работать над собой и совершенствоваться. Нет, дальше ерничают
+16
-1
+15
Самовлюбленный павлин назло всем что-то получит. Ну тогда и комментируй для себя дома, а не на аудиторию!
+12
0
+12
Вот же нарциссы.
А тот подписчик абсолютно прав.
Ни конкуренции на МАТ ТВ, ни нормальных комментаторов не осталось,за редким исключением. Увы,всё так.
+9
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+9
Ответ Carasa
Биба и боба
Пупа и Лупа. Иногда комментируют друг за друга.
+8
0
+8
Все-таки финал такого турнира как Евро заслуживает другого отношения.
Комментарий на Матч тв был похож на посиделки двух старых друзей и, сугубо субъективно, не соответствовал значимости момента.
+7
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+7
Ответ Саша Че
это вряд ли
Ой, я бы не зарекался((
ЗЫ: Комментарий был абсолютно отвратителен.
+7
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+7
"Согласен. Для любого зрителя репортаж был топовый"

То есть ему говорят, что репортаж был плох, а он говорит "Согласен. Для любого репортаж был топ"?
Если тут ничего не упущено, то Генич совсем что ли поплыл, и даже начал тонуть в толще собственного самообольщения? Ок, ему не хватает смелости или самокритичности считать, что работа была слабая. Но зачем говорить, что для любого зрителя репортаж был топ?) Это он уже просто из принципа троллит или что? Или реально настолько много на себя берёт? Ну, думаю, он просто упрямится и вредничает, знает же, что многим не понравилось. Может, правда, думает, что все на самом деле в восторге, но некоторые просто вредничают сами и говорят, что якобы плюются от их репортажа, хотя на деле влюблены в него. Ну если так, то Генич просто совершенно потерянный товарищ. Одно дело быть вредным дураком с паршивым вкусом (только для паршивого вкуса такая работа может быть топ), а другое дело действительно потерять связь с реальностью, так и до шизы недалеко.
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Сказочные ящеры
+5
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это вряд ли
+5
0
+5
Ответ Дима
много раз в эфире звучали вопли типа ауауууаааауа и тупой смех вот это точно заслуживает Тэфи. Какая награда такие победители
Да-да
Как закончился матч, написал в комментариях об этом
Как они ухахатывались, когда Испания забила победный
И ещё сильнее ржали, как кони, когда показали, что колено защищающегося было впереди, что в этом моменте не было оффсайда
+5
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+4
Премию Золотая малина вы получите!
+4
0
+4
Последние годы премия ТЭФИ ,увы, теряет авторитет награждая лишь угодных
+5
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При живом Уткине гиббонец (именно так!) генич постеснялся бы такую чушь нести, а тут понимает, что никто его не заткнет, вот и потекло рьмо из него.
+4
-1
+3
если только этим тэфи по голове обоим
+3
0
+3
Ответ Павел павел
Комментарий скрыт
Так в том то и проблема, что там улыбаться особо не с чего. Это как люди, которые смотрят современный КВН и пытаются найти там что-то смешное для себя.
+3
0
+3
Вообще-то момент с пропущенным за очередной интересной байкой гол - это золотая малина, а не Тэфи
+3
0
+3
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Комментарий скрыт
Комментатор должен комментировать. А если и шутить, то шутки должны быть для всех смешные, но и их в меру должно быть. А когда из 10 заходов, один человек из 10 улыбнулся...
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+3
"Ахере", "до мышей", "этой великой мадам", не говоря о смайликах. Днари.
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Топовый? Очень сомнительно!!! Сам себя не похвалишь.....
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0
+2
Костя,ненормально когда лудоман комментатор,вопит не стесняясь,когда прошла ставка
+2
0
+2
Ответ Аврал
Два этих персонажа на полном серьёзе считают что они блистали шутками-юмора и остроумия.
У них однозначно мания комментаторского величия!! )
+2
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