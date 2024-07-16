Генич о работе на финале Евро в паре со Шнякиным: «Мы еще ТЭФИ за него получим. Топовый репортаж»

Константин Генич ответил на критику в свой адрес после финала Евро-2024.

Напомним, ранее журналистка негативно отозвалась о работе комментаторов финала : «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей».

Шнякин отреагировал на критику: «Что ранило ваш слух? Такой забавной формулировки за 17 лет не встречал. Увольнение инициировать у вас вряд ли получится, но претензии выслушал бы».

Позже Долецкая в ответ на просьбу Шнякина выдвинула комментаторам конкретные претензии.

«Даже я в ахере;))) Докопаться до мышей – мелочь в сыром подвале. По сравнению с этой великой мадам;))» – отреагировал Генич на высказывания Долецкой.

После этого Генич начал отвечать на комментарии к посту.

– Костя как обычно в целом. Весь финал облизывал Испанию и ни слова об Англии. Абсолютно худшая пара комментаторов получилась для нейтральных болельщиков. Один – топящий за одну сборную, другой – просто ужасно сдавший как комментатор», – написал подписчик в комментариях.

– Согласен. Не скрывал своих симпатий к Испании. Рад, что вам понравилось, – ответил Генич.

– Даже тут на абсолютно здравую критику пытаетесь прикрыться иронией. Нет, совершенно не понравилось. Как и многим болельщикам. И они абсолютно вправе высказывать свое отношение и аргументировать свою критику.

Конечно, в тепличных условиях, без отсутствия какой-либо конкуренции в спортивной журналистике для комментаторов « » здоровая критика и конкуренция – это дикость. Но репортаж для нейтральных болельщиков был ужасен, – продолжил тот самый подписчик.

– Согласен. Для любого зрителя репортаж был топовый. Мы еще ТЭФИ за него получим, вот увидишь, – ответил Генич.

Долецкая – Шнякину: «Неотступного внимания к финалу Евро у вас не было. Не могу назвать украшением вульгарные клички игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «макарошки на голове»