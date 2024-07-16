Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку игроков Аргентины после победы в Кубке Америки

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Франция пожалуется в ФИФА на оскорбительную кричалку игроков сборной Аргентины.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

Как передает La Provence со ссылкой на AFP, Федерация футбола Франции подаст в ФИФА иск по поводу расистского поведения аргентинских футболистов, а также направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию с требованием принять меры.

«Они любят трахать трансов. Играют за Францию, но все родом из Анголы». Игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о Франции после победы на Кубке Америки

181 комментарий
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Ну и где здесь расизм?! Кричалка по факту.. Коренных французов сколько в сборной?!
+202
-73
+129
Ну так все по факту спели же 🤣
+113
-51
+62
Самый угар будет когда Энцо вернется в Челси, а так это типичные южноамериканцы. Да и вообще типичные футболисты, такие кричалки и оскорбления это часть культуры. Тупость аргентинцев не знает границ выкладывать такое в соц сети самим )) Ещё и Энцо ))
+53
-8
+45
Ответ s4mzxd8ykk
Ну так все по факту спели же 🤣
Правда обиднее всего и бывает
+67
-23
+44
Ответ 2vdhrvmmzf
А с каких пор упоминать чьё то место рождения это расизм?
Многие из тех ребят, которые играют за Францию, уже родились в этой стране. Им переехать обратно? В страну, где они даже не жили?
+61
-20
+41
А с каких пор упоминать чьё то место рождения это расизм?
+70
-31
+39
Ответ kunaguero
Повар, Клос, Рабьо, Гризман
Ну чемпион.. А вспомника сколько у них было коренных было при Зидане , коренном алжирце?! 😎
+39
-4
+35
Сборная Франции самая расистская из всех сборных.
Два игрока на всю сборную белые,все остальные черные.
Ляпорт к примеру ушел играть за сборную Испании,потому что в этой сборной ему не нашлось места,потому что нужен был негр на эту позицию
+44
-14
+30
Ответ Сумбуль Фахретдинова
Многие из тех ребят, которые играют за Францию, уже родились в этой стране. Им переехать обратно? В страну, где они даже не жили?
Только Камавинга, Меньян и Самба не родились во Франции. Остальные все из Франции.
+36
-7
+29
Ответ xa-xa
Ну и где здесь расизм?! Кричалка по факту.. Коренных французов сколько в сборной?!
Повар, Клос, Рабьо, Гризман
+30
-4
+26
Нигерия и Камерун пожаловались в ФИФА на Францию за то, что те с какого-то перепугу посчитали кричалку расистской.
+30
-5
+25
Ответ Старик Стариканов
Аргентина сама же страна мигрантов,и тут они опозорились
это страна белых мигрантов (немцев, итальянцев, славян, испанцев)
+24
-2
+22
Ответ 2vdhrvmmzf
А с каких пор упоминать чьё то место рождения это расизм?
Мне интересно, на спортсе есть какой-то инкубатор, где выращивают комментаторов с айкю <100 ?)

МОТИВ ПЕСНИ ЗАДЕТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ-ЗА ИХ РАСЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ. Всё, держу в курсе, это и есть расизм.
+25
-5
+20
Ангола - бывшая португальская колония, а Нигерия - английская. Правильный протест. Надо заменить Анголу на Сенегал, а Нигерию на Мали, например, тогда будет нормально...
Ну, и добавить щепотку жгучей правды, что те негры, которые живут во Франции, это потомки негров, которые порабощали и продавали французам предков тех негров, которые живут в Америке. И называть сборную Франции сборной чёрных и белых Работорговцев. Вот тогда от горения пердаков во Франции будет светло и днём и ночью.
+21
-2
+19
Какова позиция винисиуса по этому вопросу?
+21
-5
+16
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Только Камавинга, Меньян и Самба не родились во Франции. Остальные все из Франции.
Меньян родился в Гвиане и это Франция и такой же департамент, как и в европейской части Франции
+16
-1
+15
Ждём следующую кричалку от аргентинцев, где будет куплет про стукачей.
+18
-5
+13
Ответ xa-xa
Ну и где здесь расизм?! Кричалка по факту.. Коренных французов сколько в сборной?!
Получается, если спеть, что аргентинцы это нищие глупые идиоты, которые воруют, убивают и барыжат наркотой - это будет по факту и так можно?)
+18
-5
+13
Ответ Блуждающий странник
Самый угар будет когда Энцо вернется в Челси, а так это типичные южноамериканцы. Да и вообще типичные футболисты, такие кричалки и оскорбления это часть культуры. Тупость аргентинцев не знает границ выкладывать такое в соц сети самим )) Ещё и Энцо ))
Ох и зададут же ему Чуквуэмеки с Мадуэками)
+11
0
+11
Ответ Блуждающий странник
Самый угар будет когда Энцо вернется в Челси, а так это типичные южноамериканцы. Да и вообще типичные футболисты, такие кричалки и оскорбления это часть культуры. Тупость аргентинцев не знает границ выкладывать такое в соц сети самим )) Ещё и Энцо ))
Особенно когда большая часть игроков Челси-французы))
+10
0
+10
То есть надо так понимать, что на то, что они "тра..ют трансов" французы не обиделись, а приняли как должное))
+14
-4
+10
Ответ Извилина Заремы
Ждём следующую кричалку от аргентинцев, где будет куплет про стукачей.
"ваши деды сдавали евреев гестапо, а теперь внуки стучат на нас в ФИФА"
+12
-3
+9
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
забавно, кроме двух человек вся сборная родилась во Франции, а этот позор тут еще умудряются поддерживать ладно арги херню поют, все мы знаем, люди каких взглядов наполнили эту страну в конце 40-х, тут все объяснимо, а в нашей стране такое поддерживать.... я так понимаю, все, кто поддерживают этот позор считают, что татары например не должны за сборную России играть
Что общего между татарами, которые живут вместе с русскими в одном государстве почти 500 лет и африканцами, понаехавшими во Францию 30 лет назад и превратившими в помойку французские города?
+9
-2
+7
Одного понять не могу.

Аргентинцы только что выиграли Кубок Америки - казалось бы, самое время радоваться и отмечать победу.

И в такой момент они первым делом вспомнили о французах? О команде с другого континента?

У них что, более актуальных вопросов нет? Серьезно???
+7
0
+7
Как передает Le Figaro, со ссылкой на Reuters, Федерация футбола Анголы подаст в ФИФА предложение наградить аргентинских футболистов, а также направит благодарственное письмо и почетные грамоты в Аргентинскую футбольную ассоциацию.
+8
-2
+6
Уверен что многие французские болельщики хотели-бы спеть что-то похожее
+6
0
+6
Ответ 2vdhrvmmzf
А с каких пор упоминать чьё то место рождения это расизм?
много кто родился в Анголе из игроков сборной Франции? этот позор еще и плюсует кто-то, очевидно такие же интеллектуалы, как арги
+15
-9
+6
Ответ xa-xa
Ну и где здесь расизм?! Кричалка по факту.. Коренных французов сколько в сборной?!
Попытка задеть из-за происхождения/расы - это и есть расизм, держу в курсе. Правда это или нет в данном случае не играет роли (хотя это и не правда, если разбирать детали), т.к. в данном случае главенствующую роль играет мотив, с которым это было спето
+14
-8
+6
Ответ kunaguero
Повар, Клос, Рабьо, Гризман
Спрашивает повара
+6
0
+6
Ответ xa-xa
Ну и где здесь расизм?! Кричалка по факту.. Коренных французов сколько в сборной?!
А сколько коренных индейцев в сборной Аргентины?
+7
-2
+5
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