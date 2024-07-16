Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку игроков Аргентины после победы в Кубке Америки

Франция пожалуется в ФИФА на оскорбительную кричалку игроков сборной Аргентины.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и « » , но вскоре прервал трансляцию.

Как передает La Provence со ссылкой на AFP, футбола Франции подаст в иск по поводу расистского поведения аргентинских футболистов, а также направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию с требованием принять меры.

«Они любят трахать трансов. Играют за Францию, но все родом из Анголы». Игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о Франции после победы на Кубке Америки