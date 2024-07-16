Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку игроков Аргентины после победы в Кубке Америки
Франция пожалуется в ФИФА на оскорбительную кричалку игроков сборной Аргентины.
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
Как передает La Provence со ссылкой на AFP, Федерация футбола Франции подаст в ФИФА иск по поводу расистского поведения аргентинских футболистов, а также направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию с требованием принять меры.
«Они любят трахать трансов. Играют за Францию, но все родом из Анголы». Игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о Франции после победы на Кубке Америки
Два игрока на всю сборную белые,все остальные черные.
Ляпорт к примеру ушел играть за сборную Испании,потому что в этой сборной ему не нашлось места,потому что нужен был негр на эту позицию
МОТИВ ПЕСНИ ЗАДЕТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ-ЗА ИХ РАСЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ. Всё, держу в курсе, это и есть расизм.
Ну, и добавить щепотку жгучей правды, что те негры, которые живут во Франции, это потомки негров, которые порабощали и продавали французам предков тех негров, которые живут в Америке. И называть сборную Франции сборной чёрных и белых Работорговцев. Вот тогда от горения пердаков во Франции будет светло и днём и ночью.
Аргентинцы только что выиграли Кубок Америки - казалось бы, самое время радоваться и отмечать победу.
И в такой момент они первым делом вспомнили о французах? О команде с другого континента?
У них что, более актуальных вопросов нет? Серьезно???