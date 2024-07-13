Гари Линекер: «Ямаль сводит меня с ума. Даже Месси так не проявлял себя, Руни такого не делал»
Гари Линекер выразил восхищение игрой Ламина Ямаля.
Вингер сборной Испании и «Барселоны» забил гол в полуфинале Евро-2024 против Франции (2:1).
«Мне нравится то, насколько бесстрашно играет Испания – их вингеры поднимаются высоко, прессингуют.
Они были намного лучше сборной Франции, да и в целом лучше в большинстве матчей. Они выиграли все шесть матчей без необходимости бить пенальти.
У них в команде есть хорошие футболисты. Педри, Дани Ольмо. Оба вингера невероятны. Альваро Мората жертвует собой ради команды. Мне нравится то, как он двигается.
Родри – лучший опорник мира на протяжении как минимум последних двух лет. Подозреваю, что он станет лучшим игроком турнира... Если только 16-летний юноша (13 июля Ямалю исполнилось 17 лет – Sports) не выиграет приз.
Ламин Ямаль сводит меня с ума. Невероятно делать то, что он делает в его возрасте. Помню, как появился Уэйн Руни. Можно было сказать, что он особенный, но даже он не делал такого [как Ямаль].
Пеле забил два гола в финале чемпионата мира, но ему было 17, почти 18. Даже Лионель Месси так не проявлял себя на международном уровне [в таком возрасте].
То, что мы видим сейчас, – это нечто очень, очень особенное. В моей голове не укладывается то, что делает Ямаль», – сказал бывший футболист сборной Англии и «Барсы» Линекер.
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Вот мы все люди, и не ужели просто не можем пожелать парнишке удачи, ведь ему всего 16, и он он очень хорошо, даже лучший. Но нет, обязательно нужно зайти в пост про Ямаля и оставлять свои гнусные комментарии, и этим показать на сколько у вас там горит одно место.
Ему же во благо будет.
А то вон за Англию бегает новый Зидан, который кроме гола велосипедом ничем не запомнился. Очень серый турнир проводит и является главным фаворитом на зм.
Но из-за того, что у него, как у атакующего игрока, за предыдущие матчи на ЧЕ всего лишь 1 гол и 1 голевая (оба действия против Грузии), о нем говорят не так ярко, как о Ламине, у которого уже в статистике 4 результативных действия (1 гол и 3 голевые).
Яйцеголовые обещают при снятии запрета на химию штамповать Месси, СеренУильямс, Тайсонов сотнями.