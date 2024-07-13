Гари Линекер: «Ямаль сводит меня с ума. Даже Месси так не проявлял себя, Руни такого не делал»

Теги Уэйн Руни Барселона Лионель Месси Гари Линекер Ла Лига Сборная Испании по футболу Пеле Евро-2024 Альваро Мората Родри Дани Ольмо Педри Ламин Ямаль Футбол

Гари Линекер выразил восхищение игрой Ламина Ямаля.

Вингер сборной Испании и «Барселоны» забил гол в полуфинале Евро-2024 против Франции (2:1).

«Мне нравится то, насколько бесстрашно играет Испания – их вингеры поднимаются высоко, прессингуют.

Они были намного лучше сборной Франции, да и в целом лучше в большинстве матчей. Они выиграли все шесть матчей без необходимости бить пенальти.

У них в команде есть хорошие футболисты. Педри, Дани Ольмо. Оба вингера невероятны. Альваро Мората жертвует собой ради команды. Мне нравится то, как он двигается. 

Родри – лучший опорник мира на протяжении как минимум последних двух лет. Подозреваю, что он станет лучшим игроком турнира... Если только 16-летний юноша (13 июля Ямалю исполнилось 17 лет – Sports) не выиграет приз. 

Ламин Ямаль сводит меня с ума. Невероятно делать то, что он делает в его возрасте. Помню, как появился Уэйн Руни. Можно было сказать, что он особенный, но даже он не делал такого [как Ямаль].

Пеле забил два гола в финале чемпионата мира, но ему было 17, почти 18. Даже Лионель Месси так не проявлял себя на международном уровне [в таком возрасте].

То, что мы видим сейчас, – это нечто очень, очень особенное. В моей голове не укладывается то, что делает Ямаль», – сказал бывший футболист сборной Англии и «Барсы» Линекер.

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47 комментариев
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Я кайфую от Ямаля, но слегка обидно, что на его фоне как будто не получает должного внимания другой краёк Испании на этом Евро - крутейший Нико Уильямс. Уверен, не будь Ямаля, точно так же все бы пели ему дифирамбы, потому что защитникам он позвонки крутит жестоко. Каждый матч замечаю, как правый защитник команды соперника к 90-й минуте уже воздух ртом хватает от того, как его загонял Нико 😄
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-4
+24
Ответ Арчибалрог
Я кайфую от Ямаля, но слегка обидно, что на его фоне как будто не получает должного внимания другой краёк Испании на этом Евро - крутейший Нико Уильямс. Уверен, не будь Ямаля, точно так же все бы пели ему дифирамбы, потому что защитникам он позвонки крутит жестоко. Каждый матч замечаю, как правый защитник команды соперника к 90-й минуте уже воздух ртом хватает от того, как его загонял Нико 😄
Не получает, потому что не отмечается результативными действиями
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+10
Линекер так намазывает испанцам - не иначе как хочет сглазить перед финалом) А вот к Англии наоборот - предельно строг и необъективен.
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+7
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Чем он лучше Арда Гюлера?
Тем что играет в футбол, а не лечится. Тем что играет в финале. Тем что забил в полуфинале сумасшедший гол. Например.
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Ответ Alex Rhea
скоро Ямаль отправится к Кркичу, Куэнке, Фати и прочим легендам Барсы.
Меня вот паражет такие критики как ты, а еще больше поражает те, кто плюсуют такие комментарии🤷‍♂️
Вот мы все люди, и не ужели просто не можем пожелать парнишке удачи, ведь ему всего 16, и он он очень хорошо, даже лучший. Но нет, обязательно нужно зайти в пост про Ямаля и оставлять свои гнусные комментарии, и этим показать на сколько у вас там горит одно место.
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Как бы не сломали его такими комплиментами в таком возрасте
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Ответ re#mn
зачем сюда приплетать Месси ? Месси заслуженно стоит в ряду Пеле,Гарринча Эйсебио , Круифа, Роналду ., игроков с МИРОВЫМ именем, кто такой Ямаль , правильно -никто, и если бы не сумасшедший (во всех смыслах) гол, его бы никто и не заметил, кто проплачивает ему рекламу, ставя на одну доску с сильнейшими !? а вот ,как ниже справедливо было отмечено, открытие так это Нико Уильямс, техничный быстрый с поставленным ударом и пасом , мечта любой команды , думаю барса продаст распиаренного Ямаля, а купит Нико ))
"думаю барса продаст распаренного ямаля" ошибаешься, на самом деле ты не думаешь
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Ответ Кирилл
Тот, при упоминании которого у Криштиану начинает идти пена изо рта )
Какая у вас, однако, буйная фантазия☝🏻🤣
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Ответ Арчибалрог
Не отмечается разве? 1+1 у Нико тут 🤷🏻‍♂️
ну так это было в матче с грузинами, уже две игры прошло так-то, а ямаль именно в последних играх и дал о себе знать, потому и стянул внимание
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зачем сюда приплетать Месси ? Месси заслуженно стоит в ряду Пеле,Гарринча Эйсебио , Круифа, Роналду ., игроков с МИРОВЫМ именем, кто такой Ямаль , правильно -никто, и если бы не сумасшедший (во всех смыслах) гол, его бы никто и не заметил, кто проплачивает ему рекламу, ставя на одну доску с сильнейшими !? а вот ,как ниже справедливо было отмечено, открытие так это Нико Уильямс, техничный быстрый с поставленным ударом и пасом , мечта любой команды , думаю барса продаст распиаренного Ямаля, а купит Нико ))
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скоро Ямаль отправится к Кркичу, Куэнке, Фати и прочим легендам Барсы.
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+1
Ответ Alex Rhea
скоро Ямаль отправится к Кркичу, Куэнке, Фати и прочим легендам Барсы.
Только вот у Ламина в его уже 17 лет в активе имеется один гол в плей-офф ЧЕ, в то время как у вашего любимого Роналду за 6 ЧЕ всего лишь 3 гола в плей-офф )
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Ну, Руни в 16 тоже такие банки забивал - не налюбоваться )
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Ответ Арчибалрог
Я кайфую от Ямаля, но слегка обидно, что на его фоне как будто не получает должного внимания другой краёк Испании на этом Евро - крутейший Нико Уильямс. Уверен, не будь Ямаля, точно так же все бы пели ему дифирамбы, потому что защитникам он позвонки крутит жестоко. Каждый матч замечаю, как правый защитник команды соперника к 90-й минуте уже воздух ртом хватает от того, как его загонял Нико 😄
Кстати, Кунде очень хорошо против него смотрелся, в большинстве случаев победителем вышел. Но в целом согласен, жду их пару в Барсе) может вернут интерес к просмотру
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Месси в 18 положил Хет Трик Реалу )) в 16 выиграл молодёжный Чемпионат Мира по футболу, лучший игрок турнира, в 17 на Чемпионате Мира 2006, оформил 1+1 против Сербии) потом помог Аргентине в 1/8 пройти Мексику, но в 1/4 его не выпустили, и Аргентина вылетела от немцев, не повезло в серии пенальти, думаю Месси мог затащить в дополнительное время ) и кто знает что могло быть дальше) в 19 Месси выиграл Олимпиаду Лучший Игрок турнира, в 20 лет Месси взял Трэбл и Золотой Мяч ))
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Понятно, что будут параллели с Месси из-за рабочей левой ноги. Но мне Ямаль больше напоминает Паулино Алькантару - легенда Барсы из начала 20-го века, самый ранний дебют в 15 лет принадлежит ему и этот рекорд не побил даже Ямаль, внешнее сходство тоже есть. В общем, будет большим успехом если Ямаль хотя бы повторит карьеру того Алькантары.
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Ответ <CRISTIANO>
Тут гордиться нечем.
А кто говорит, что он гордится? Да и собственно так же как он делала половина выпускников в СНГ )
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Ответ Trey4rch
ну так это было в матче с грузинами, уже две игры прошло так-то, а ямаль именно в последних играх и дал о себе знать, потому и стянул внимание
🤔
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Ответ Арчибалрог
Я кайфую от Ямаля, но слегка обидно, что на его фоне как будто не получает должного внимания другой краёк Испании на этом Евро - крутейший Нико Уильямс. Уверен, не будь Ямаля, точно так же все бы пели ему дифирамбы, потому что защитникам он позвонки крутит жестоко. Каждый матч замечаю, как правый защитник команды соперника к 90-й минуте уже воздух ртом хватает от того, как его загонял Нико 😄
Доку тоже гоняет защитников и толку?
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Ответ Dr. Heisenberg
Линекер так намазывает испанцам - не иначе как хочет сглазить перед финалом) А вот к Англии наоборот - предельно строг и необъективен.
Вполне вероятно. А еще он конъюнктурщик )
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Ответ фанат спартака с 1967
А я в 17 лет бухал в подворотне, отмечал окончания школы 🤡
Тут гордиться нечем.
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Ответ Trey4rch
Не получает, потому что не отмечается результативными действиями
Не отмечается разве? 1+1 у Нико тут 🤷🏻‍♂️
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Хватит пацана переоценивать. У него уйма времени доказать что он топ.
Ему же во благо будет.
А то вон за Англию бегает новый Зидан, который кроме гола велосипедом ничем не запомнился. Очень серый турнир проводит и является главным фаворитом на зм.
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Ответ Арчибалрог
Я кайфую от Ямаля, но слегка обидно, что на его фоне как будто не получает должного внимания другой краёк Испании на этом Евро - крутейший Нико Уильямс. Уверен, не будь Ямаля, точно так же все бы пели ему дифирамбы, потому что защитникам он позвонки крутит жестоко. Каждый матч замечаю, как правый защитник команды соперника к 90-й минуте уже воздух ртом хватает от того, как его загонял Нико 😄
Кюнде, кстати, его закрыл полностью.
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Ответ Арчибалрог
Я кайфую от Ямаля, но слегка обидно, что на его фоне как будто не получает должного внимания другой краёк Испании на этом Евро - крутейший Нико Уильямс. Уверен, не будь Ямаля, точно так же все бы пели ему дифирамбы, потому что защитникам он позвонки крутит жестоко. Каждый матч замечаю, как правый защитник команды соперника к 90-й минуте уже воздух ртом хватает от того, как его загонял Нико 😄
О Нико говорят как об отличном игроке, который имеет прекрасное будущее, и достаточно.

Но из-за того, что у него, как у атакующего игрока, за предыдущие матчи на ЧЕ всего лишь 1 гол и 1 голевая (оба действия против Грузии), о нем говорят не так ярко, как о Ламине, у которого уже в статистике 4 результативных действия (1 гол и 3 голевые).
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Слишком много визгов по поводу Ямаля, он безусловно талантливый парнишка, но давайте подождём … в такой сборной Испании и я мог бы на замену выходить.
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Ответ AprasidzE
И засыпанный левыми наградами за медийный образ добряка с инопланетным талантом.
Не, ну талант там есть несомненно, но интересно было бы посмотреть на закормленных такой же химией джовинко и вальбуэна.
Яйцеголовые обещают при снятии запрета на химию штамповать Месси, СеренУильямс, Тайсонов сотнями.
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Лет 20 уже идёт вой о том, как недооценивается игра защитников, опорников, ЦП, а по факту опять игру Родри всё обсуждают после Ямаля, Уильямса, Ольмо, и даже, упаси господи , Мораты, вы что, всё с ума посходили, не было бы Родри -не было бы ничего, он и есть лучшим й игрок чемпионата на данный момент
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Какого? Смещение в цент и удар?
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Ямаль - это типа как улица роз что ли ?
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