Гари Линекер: «Ямаль сводит меня с ума. Даже Месси так не проявлял себя, Руни такого не делал»

Гари Линекер выразил восхищение игрой Ламина Ямаля.

Вингер сборной Испании и «Барселоны» забил гол в полуфинале Евро-2024 против Франции (2:1).

«Мне нравится то, насколько бесстрашно играет – их вингеры поднимаются высоко, прессингуют.

Они были намного лучше сборной Франции, да и в целом лучше в большинстве матчей. Они выиграли все шесть матчей без необходимости бить пенальти.

У них в команде есть хорошие футболисты. Педри, . Оба вингера невероятны. жертвует собой ради команды. Мне нравится то, как он двигается.

– лучший опорник мира на протяжении как минимум последних двух лет. Подозреваю, что он станет лучшим игроком турнира... Если только 16-летний юноша (13 июля Ямалю исполнилось 17 лет – Sports) не выиграет приз.

Ламин Ямаль сводит меня с ума. Невероятно делать то, что он делает в его возрасте. Помню, как появился . Можно было сказать, что он особенный, но даже он не делал такого [как Ямаль].

Пеле забил два гола в финале чемпионата мира, но ему было 17, почти 18. Даже Лионель Месси так не проявлял себя на международном уровне [в таком возрасте].

То, что мы видим сейчас, – это нечто очень, очень особенное. В моей голове не укладывается то, что делает Ямаль», – сказал бывший футболист сборной Англии и «Барсы» Линекер.

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