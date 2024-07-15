Месси выиграл 45-й трофей за карьеру. Он самый титулованный футболист в истории
Лионель Месси выиграл 45-й трофей за карьеру.
Со сборной Аргентины форвард победил на прошедшем в США Кубке Америки-2024.
37-летний нападающий по-прежнему самый титулованный футболист в истории. У бразильского защитника Дани Алвеса 43 титула за карьеру.
В составе «Барселоны» Месси 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
В составе «ПСЖ» он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны.
Со сборной Аргентины Лео выиграл ЧМ-2022, дважды Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.
В прошлом году в составе «Интер Майами» стал победителем Кубка лиг.
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6 трофеев со сборной и 39 на клубном уровне это что с чем то...
9 - на Копе-2021
2 - в Финалиссиме
10 - на ЧМ-2022
2 - на Копе-2024
В том числе 4 голевых действия в 4-х финалах. Ни один из действующих футболистов не может похвастаться такой статистикой - и это даже с учётом скромного выступления Месси здесь в США.
Но, конечно же, следующие несколько лет под каждой веткой обсуждений мы будем читать базовую роналдуфанскую ложь про то, что все титулы в сборной паразиту Лионелю принесли Ди Мария, Мартинес, Альварес, кто угодно. Всё это будет густо обмазанно лайками весьма сомнительного происхождения, ведь обман и манипуляции с лайками это визитная карточка болельщиков Роналду - без сомнения самой бессовестной и бесчестной фанбазы в истории этого замечательного спорта. Бог им судья.
Ну а всех болельщиков Аргентины поздравляю с очередным титулом! И я лично особенно рад за Лау, который уже окончательно снял с себя проклятье неудачных игр за сборную на больших турнирах! Зверюга!
Месси- самый титулованный футболист индивидуально ✅
8 ЗМ , 6 ЗБ, 5 раз лучший плеймекер.
Чемпион мира решал на всех стадиях плей-офф мундиаля✅
Жду Лео на ЧМ-26, главное без травм, в 39 он еще жару даст)))
Истерика у тебя видимо конкретная, уже не знаешь над чем бы «пошутить»
И к чему байт, Месси сапогом точно не был, был диспетчером своей команды, всё как обычно. Кроме более скромной результативности.
После серии пенальти на Копе 2016 я думал всё, его история в сборной закончена. Очень болезненно проигрывать три важнейших финала подряд, особенно где не хватило совсем немного. Я ещё подумал, вот футбол жесток, уж Месси один-то трофей, да заслужил.
Но, как верно тут писали, футбол вернул Месси долг, на закате карьеры исполнив заветные мечты.
Драматичная в целом история.
Но самое главное, что со счастливым концом.
Помню, как после серии пенальти на Копе 2016 его гнали со сборной, в Аргентине желали смерти, угрожали расправой ему и его семье. Колоссальное давление.
И спасибо судьбе, что он справился и вернулся в сборную.
Король жив! Да здравствует Король!
У Алвеса вообще какие то трофее районные считали.