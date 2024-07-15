Месси выиграл 45-й трофей за карьеру. Он самый титулованный футболист в истории

Лионель Месси выиграл 45-й трофей за карьеру.

Со сборной Аргентины форвард победил на прошедшем в США Кубке Америки-2024.

37-летний нападающий по-прежнему самый титулованный футболист в истории. У бразильского защитника Дани Алвеса 43 титула за карьеру.

В составе «Барселоны» 10 раз выигрывал , четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе « » он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны.

Со сборной Аргентины Лео выиграл ЧМ-2022, дважды Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

В прошлом году в составе « » стал победителем Кубка лиг.

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