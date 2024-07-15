Месси выиграл 45-й трофей за карьеру. Он самый титулованный футболист в истории

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси выиграл 45-й трофей за карьеру.

Со сборной Аргентины форвард победил на прошедшем в США Кубке Америки-2024.

37-летний нападающий по-прежнему самый титулованный футболист в истории. У бразильского защитника Дани Алвеса 43 титула за карьеру.

В составе «Барселоны» Месси 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе «ПСЖ» он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны. 

Со сборной Аргентины Лео выиграл ЧМ-2022, дважды Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

В прошлом году в составе «Интер Майами» стал победителем Кубка лиг.

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141 комментарий
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Не только самый титулованный, но и самый лучший игрок в истории футбола!

6 трофеев со сборной и 39 на клубном уровне это что с чем то...
+315
-31
+284
Ответ Отец Абду
Не только самый титулованный, но и самый лучший игрок в истории футбола! 6 трофеев со сборной и 39 на клубном уровне это что с чем то...
В пустыне раздался истошный вопль…
+190
-22
+168
Король футбола🐐
+120
-12
+108
С 2021 года 23 голевых действия в 20 матчах совершил Месси на турнирах, принесших его сборной трофеи:
9 - на Копе-2021
2 - в Финалиссиме
10 - на ЧМ-2022
2 - на Копе-2024
В том числе 4 голевых действия в 4-х финалах. Ни один из действующих футболистов не может похвастаться такой статистикой - и это даже с учётом скромного выступления Месси здесь в США.

Но, конечно же, следующие несколько лет под каждой веткой обсуждений мы будем читать базовую роналдуфанскую ложь про то, что все титулы в сборной паразиту Лионелю принесли Ди Мария, Мартинес, Альварес, кто угодно. Всё это будет густо обмазанно лайками весьма сомнительного происхождения, ведь обман и манипуляции с лайками это визитная карточка болельщиков Роналду - без сомнения самой бессовестной и бесчестной фанбазы в истории этого замечательного спорта. Бог им судья.

Ну а всех болельщиков Аргентины поздравляю с очередным титулом! И я лично особенно рад за Лау, который уже окончательно снял с себя проклятье неудачных игр за сборную на больших турнирах! Зверюга!
+109
-18
+91
Месси-самый титулованный футболист✅- 45 трофеев с командой
Месси- самый титулованный футболист индивидуально ✅
8 ЗМ , 6 ЗБ, 5 раз лучший плеймекер.
Чемпион мира решал на всех стадиях плей-офф мундиаля✅
Жду Лео на ЧМ-26, главное без травм, в 39 он еще жару даст)))
+64
-7
+57
Настоящий путь величия , помню в 2019 году во время копы Месси на спортс просто затравили , приписывали ему все что можно . Комментарии Артемки ( кто помнит ) собирали сотни плюсов во всех новостях . И сейчас молчание . Ведь я не знаю что вам ещё нужно скейтеры ? Молчите ? Все понимаете ? Ну так примите это и давайте радоваться что видели карьеру величайшего Лео Месси . Хотя кто знает возможно это ещё не конец .
+51
-2
+49
Ответ Davron Tashkenbaev
Комментарий скрыт
Нет, Хамес
Истерика у тебя видимо конкретная, уже не знаешь над чем бы «пошутить»
+47
-4
+43
Ответ Отец Абду
Не только самый титулованный, но и самый лучший игрок в истории футбола! 6 трофеев со сборной и 39 на клубном уровне это что с чем то...
истина!
+35
-3
+32
Он самый лучший футболист в истории, поправьте заголовок. Теперь уж точно.
+34
-5
+29
Ответ Davron Tashkenbaev
Комментарий скрыт
Хамес взял, как и должно быть.
И к чему байт, Месси сапогом точно не был, был диспетчером своей команды, всё как обычно. Кроме более скромной результативности.
+27
-1
+26
Через тернии к звёздам.
После серии пенальти на Копе 2016 я думал всё, его история в сборной закончена. Очень болезненно проигрывать три важнейших финала подряд, особенно где не хватило совсем немного. Я ещё подумал, вот футбол жесток, уж Месси один-то трофей, да заслужил.
Но, как верно тут писали, футбол вернул Месси долг, на закате карьеры исполнив заветные мечты.
Драматичная в целом история.
Но самое главное, что со счастливым концом.
+24
-1
+23
Поздравляю всех Мессифанов с ещё одним рекордным трофеем Месси и красивым завершением карьеры Ди Марии за сборную
+23
-1
+22
Ответ Максон121
На этом можно и со сборной завязать,как по мне.Ездить и позориться как португальская деревяха такое себе тоже,надо уметь уходить вовремя,когда если не после победной копы?
Финалиссиму можно в 2025 выиграть, это всего один матч, а там и заканчивать.
+15
0
+15
Siiiiiii
+15
0
+15
Кейну не показывайте.
+14
0
+14
Месси со сборной прошел путь от полного отчаяния до эйфории.
Помню, как после серии пенальти на Копе 2016 его гнали со сборной, в Аргентине желали смерти, угрожали расправой ему и его семье. Колоссальное давление.
И спасибо судьбе, что он справился и вернулся в сборную.

Король жив! Да здравствует Король!
+15
-2
+13
Как же он вырулил в сборной, после всех насмешек времен 14-16 годов выиграл в сборной все, а теперь по второму кругу пошел
+13
0
+13
Лучший из лучших теперь уже навсегда, Лео Месси!!!🇦🇷⚽️
+14
-1
+13
Ответ Максон121
На этом можно и со сборной завязать,как по мне.Ездить и позориться как португальская деревяха такое себе тоже,надо уметь уходить вовремя,когда если не после победной копы?
на прицеле Чм26
+10
0
+10
Ямаль благословил его лет шестнадцать назад
+8
0
+8
Величайшим игрок в истории:)
+12
-4
+8
Он и есть футбол
+7
-1
+6
Закрывайте футбол. Он его прошёл!
+8
-2
+6
Ответ Мельников Михаил
Улыбает "Финалиссима" в списке трофеев)))
А почему нет. По факту тот же Суперкубок. Тем более если даже молодежный чемпионат в учёт.

У Алвеса вообще какие то трофее районные считали.
+5
0
+5
Ответ Vlad Chmul
Ну;только лучший игрок этой копы все же и вправду хамес,а не лаутаро
Так ему и дали лучшего игрока. Лаутаро получил приз лучшему бомбардиру
+5
0
+5
Ответ Асхат Мусин
Поздравляю всех Мессифанов с ещё одним рекордным трофеем Месси и красивым завершением карьеры Ди Марии за сборную
И Отаменди
+4
0
+4
Ответ Алексей Кожакин
Кто на втором месте?
Дани Алвес. Даже в новости указано, что у бразильца 43 трофея.
+4
0
+4
Со сборной ещё ЧМ, с Интером чемпионом МЛС и КЧ КОНКАКАФ, потом вернуться в свои мальчишечьи "сорок" в свою аргентинскую колыбель НОБ, взять Примеру и Либертадорес, и тогда можно возвращаться в Майами с чистой совестью и продолжать лежать под пальмой попивая матэ не грозя Португалоязычному Сентралу ..и никому при этом не быть больше должным что то доказывать..))
+4
0
+4
Великий несомненно
+6
-2
+4
Ответ Арчибалрог
С 2021 года 23 голевых действия в 20 матчах совершил Месси на турнирах, принесших его сборной трофеи: 9 - на Копе-2021 2 - в Финалиссиме 10 - на ЧМ-2022 2 - на Копе-2024 В том числе 4 голевых действия в 4-х финалах. Ни один из действующих футболистов не может похвастаться такой статистикой - и это даже с учётом скромного выступления Месси здесь в США. Но, конечно же, следующие несколько лет под каждой веткой обсуждений мы будем читать базовую роналдуфанскую ложь про то, что все титулы в сборной паразиту Лионелю принесли Ди Мария, Мартинес, Альварес, кто угодно. Всё это будет густо обмазанно лайками весьма сомнительного происхождения, ведь обман и манипуляции с лайками это визитная карточка болельщиков Роналду - без сомнения самой бессовестной и бесчестной фанбазы в истории этого замечательного спорта. Бог им судья. Ну а всех болельщиков Аргентины поздравляю с очередным титулом! И я лично особенно рад за Лау, который уже окончательно снял с себя проклятье неудачных игр за сборную на больших турнирах! Зверюга!
Ну;только лучший игрок этой копы все же и вправду хамес,а не лаутаро
+7
-3
+4
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