«Реал» не справился с числом запросов на футболки Мбаппе в день старта продаж. Клубный магазин предупредил о задержках на 4-6 недель

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес болельщики игровая форма Килиан Мбаппе стиль Футбол

Магазин «Реала» не справился с запросами желающих купить футболку Килиана Мбаппе.

Как передает Marca, сегодня мадридский клуб официально начал продавать футболки с фамилией француза.

Через несколько часов после старта продаж клубный магазин предупредил о возможных задержках доставки на срок от 4 до 6 недель из-за «высокого спроса» на товары из коллекции.

Ранее «Реал» объявил, что официальная презентация Мбаппе пройдет 16 июля – Килиан будет играть под 9-м номером.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ещё принимаются классические шутки аля: Реал отбил трансфер футболками?
+41
-9
+32
Ответ Fendiman
Евро вообще не его турнир, за 9 игр 1 гол, то время на ЧМ за 14 игр 12 голов 6 ассистов. Плюс как мне кажется Казалось факт что он потерял тонус по ходу сезона из-за того что ПСЖ его мариновал на скамейке запасных. На 99% уверен что у него все получится в Мадриде
Ему нос сломали в первом матче. Какой тут проф футбол, ходить тяжело
+23
-1
+22
Ответ Ovi174
Это он ещё ни одного матча за Реал не провел, боюсь представить какой будет спрос после успешного сезона, если у него конечно все получится. На Евро честно говоря, он очень слабо выступил.
Евро вообще не его турнир, за 9 игр 1 гол, то время на ЧМ за 14 игр 12 голов 6 ассистов. Плюс как мне кажется Казалось факт что он потерял тонус по ходу сезона из-за того что ПСЖ его мариновал на скамейке запасных. На 99% уверен что у него все получится в Мадриде
+13
-2
+11
Ответ Tun
За любого игрока получают доп деньги с мерча, только это копейки. Тут конкретно новость, что лопухнулись с футболками, могли заработать чуть больше при грамотном планировании
Кто лопухнулся? Тут новость не про то что Реал сделал мало футболок, а про то что желающих столько, что любое производство не справится)
+6
0
+6
Ответ Ilya_Panchenko
Ага, а подписной бонус в 100 Лямов ?
Который будет выплачиваться в течении 5 лет. Думаешь, с ПСЖ бы удалось договориться на таких условия?
+5
0
+5
Перес снова доказал, что он умнейший бизнесмен
+12
-8
+4
Ответ Tun
За любого игрока получают доп деньги с мерча, только это копейки. Тут конкретно новость, что лопухнулись с футболками, могли заработать чуть больше при грамотном планировании
А в чем проблема? Подготовят новые футболки, и их снова раскупят
+6
-2
+4
Это он ещё ни одного матча за Реал не провел, боюсь представить какой будет спрос после успешного сезона, если у него конечно все получится. На Евро честно говоря, он очень слабо выступил.
+8
-4
+4
На озоне смотрели?
+2
0
+2
Ответ Мадина Уйгурова
Ещё принимаются классические шутки аля: Реал отбил трансфер футболками?
Нет, сейчас только Зениту на шарфиках можно
+6
-5
+1
Номер Бензема. Осталось стать соучастным в завоевании титулов как и он. Как у Бенза нет времени на раскачку, но и Мбаппе зрелый уже, по сравнению в каком возрасте приехал Бензема. Игроки разного плана, но всё ж.
+1
0
+1
мбаппе думаю неплохо сыграл на евро , старался , не шла игра и все тут , великий игрок он и правда, не знаю можете минусовать , но таких игроков сейчас практически нет настолько сильных, и я дума он порвет да лигу, и вернет снова времена когда Классико ждали реально ждали и это был каждый матч огонь ..
+2
-1
+1
Дети из Бангладеша, поднажмите!!
0
0
0
Ответ Футбольные Хроники
Перес снова доказал, что он умнейший бизнесмен
Комментарий удален пользователем
Ответ Tun
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Футбольные Хроники
Комментарий удален пользователем
Ага, а подписной бонус в 100 Лямов ?
+6
-6
0
Думаю искусственный ажиотаж
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий