«Реал» не справился с числом запросов на футболки Мбаппе в день старта продаж. Клубный магазин предупредил о задержках на 4-6 недель

Магазин «Реала» не справился с запросами желающих купить футболку Килиана Мбаппе.

Как передает Marca, сегодня мадридский клуб официально начал продавать футболки с фамилией француза.

Через несколько часов после старта продаж клубный магазин предупредил о возможных задержках доставки на срок от 4 до 6 недель из-за «высокого спроса» на товары из коллекции.

Ранее « » объявил, что официальная презентация Мбаппе пройдет 16 июля – будет играть под 9-м номером.

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